Lukioiden siirtyminen etäopetukseen ei vaikuta ylioppilaskirjoituksiin

Toisen asteen oppilaitokset siirtyvät kolmeksi viikoksi etäopetukseen 8.3.2021 alkaen koronan leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Hallitus ja terveysviranomaiset suosittavat etäopetusta myös kiihtymisvaiheen alueille.

Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessaan 25.2, että ylioppilaskirjoitusten onnistuminen varmistetaan etäopetuksesta huolimatta. Kirjoitukset järjestetään koulujen tiloissa suunnitelmien mukaan.

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä pitää hallituksen päätöstä hyvänä, koska se tukee yliopilastutkinnon turvallista järjestämistä.

– Uusia ohjeita ei ole tulossa, koetilaisuudet järjestetään kuten on suunniteltu, eli terveysturvallisesti järjestämällä hyvät etäisyydet kokelaiden välillä, maskien käyttö, hyvä hygienia, hän luettelee.

Etäopetukseen siirtyminen ei vaikuta Tähkän mukaan myöskään preliminääreihin eli ylioppilastutkintoon kertaavien kurssien kokeisiin.

– Käsitykseni mukaan ne ja myös muut harjoittelutilaisuudet on jo pidetty. Lähinnä kyse on enää esimerkiksi oman tietokoneen toiminnan testaamisesta. Se on tehtävä koulussa, mutta lukioiden on helppo järjestää se halukkaille, Tähkä sanoo.

Hänen mukaansa koneiden toimivuuden testaaminen koskee vain yksittäisiä oppilaita. Pääosa lukioiden opiskelijoista on tehnyt sitä koko opintojensa ajan.

Lue myös: Miten käy ylioppilaskirjoitusten, jos hiihtolomasesonki räjäyttää koronaluvut? Yo-lautakunta varautuu siirtämään tutkinnon viime hetkellä