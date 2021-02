Ravintolayrittäjä: "Peruin maaliskuun tilaukset tavarantoimittajilta" – ravintoloiden alasajo alkoi heti vaikka laki sulkutilasta ei vielä voimassa

Osa ruokaravintoloista aikoo myydä lounasannoksia sulun aikana take away-annoksina, mutta toiminta ei juuri ole kannattavaa.

Hallitus aikoo antaa ensi viikolla esityksen 8. maaliskuuta alkavasta sulkutilasta, joka kestää kolme viikkoa. Sen aikana ravintolat ja baarit pysyvät suljettuina leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Ravintoloiden ulosmyynti saa jatkua.

Factory-lounasravintolaketjun toimitusjohtaja Matti Karvonen on viettänyt aamupäivän keskustellen puhelimessa tavarantoimittajien kanssa.

– Meidän on pakko reagoida samantien, koska ravintoloiden hallittu alasajo vie aikaa. Olen peruuttanut raaka-ainetilauksia viikolle 10, jolloin sulun pitäisi alkaa, sanoo toimitusjohtaja Matti Karvonen.

Ravintoloiden lisäksi sulku vaikuttaa rajusti myös tukkureihin ja tavarantoimittajiin.

Yhtiöllä on pääkaupunkiseudulla 16 ravintolaa, joista suuri osa on ollut auki koronapandemian ajan. Kävijämäärät ovat pudoneet noin 85 prosentilla. Vuosi sitten töissä oli 150 henkilöä, nyt jäljellä on sata työntekijää, josta kolmannes lomautettuna. Kaikki ovat yt-neuvottelujen alaisena.

Sulun jälkeinen aika näyttää ravintolayrittäjän silmin vielä kovin sumuiselta.

– Emme rehellisesti osaa sanoa, mitä tapahtuu kolmen viikon jälkeen, jolloin ravintoloita voisi avata rajoitetusti. Jos puolet asiakaspaikoista jää pois, niin voiko kivijalkalounasravintolan toiminta olla kannattavaa, pohtii Karvonen.

Ravintola Factoryn toimitusjohtaja Matti Karvosen uskoo, että kesällä ihmiset jälleen liikkuvat ja myös lounasravintolat pystyvät tekemään kassavirtaa. Antti Haanpää / Yle

Valtion tuki välttämätöntä

Koronapandemian aikana ravintolaketju on sopeuttanut toimintaansa ja kulut on karsittu minimiin, kun yhä harvempi etätöissä oleva käy syömässä ulkona. Uudet liiketoimintamallit ovat tuoneet kassavirtaa, mutta ei tarpeeksi.

– Vähittäiskauppayhteistyö on tehokkaampaa kuin ruoan suora ulosmyynti, jossa kulut ovat niin suuret.

Mutta Karvosen mukaan tässäkin raja on tulossa vastaan, sillä kauppiaat valittelevat jo, että take away-annoksista alkaa olla ylitarjontaa. Hallituksen lupailema ravintoloiden korvauspaketti tulee tarpeeseen.

– Ne tuet mitä olemme tähän asti saaneet, eivät ole läheskään kattaneet menetyksiä, mutta toki kaikki tuki tulee nyt tarpeeseen.

Osa ravintoloista toimittaa sulun aikana ruoka-annoksia vähittäiskaupan kautta myyntiin, osa myy annoksia suoraan kuluttajille. Antti Haanpää / Yle

Kesällä ravintolat pysyvät auki

Toimitusjohtaja Matti Karvonen katsoo kesään luottavaisempana, varsinkin jos rokotukset etenevät ja rajoituksia voidaan purkaa. Yhtiö on perinteisesti sulkenut osan lounasravintoloistaan kesällä, mutta tänä vuonna kaikki pysyvät todennäköisesti auki.

– Meidän on pakko saada kassavirtaa niin, että pystytään maksamaan palkat. Tappioiden minimointi on tässä tilanteessa tärkeintä.

Mara vetoaa asiakkaisiin - nyt ei ole aika bilettää

Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi vetoaa nyt yrittäjiin ja asiakkaisiin, että jokainen noudattaisi koronan estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä ja ravintolan antamia ohjeita.

– Nyt ei ole aika bilettää yökerhoissa. Koronaluvut on saatava painetuksi alas, jotta yhteiskunta, yritykset ja työntekijät voivat siirtyä kohti normaalimpia aikoja, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hallitus on päättänyt, että ravintolat saavat korvauksen sulkemisesta tänä keväänä.

– Kiitämme hallitusta siitä, että ravintolat ovat saamassa oman korvauspaketin. Sen tulee olla riittävä korvaamaan ravintoloille aiheutuneet vahingot. Korvauksen on oltava oikeudenmukainen kaikille ravintoloille, niin isoille kuin pienille.