Kauppakeskustyömaalla Espoossa paljastui koronarypäs – tartuntoja lukuisilla muillakin rakennustyömailla

29 tartuntaa on todettu Lippulaivan rakennustyömaalla Espoonlahdessa. Tilanne on rauhoittumaan päin.

Rakennusliike Skanskan kauppakeskustyömaalla Espoossa on paljastunut koronatartuntojen rypäs. Espoon tartuntatautiyksikön testeissä on löytynyt yhteensä 29 koronatapausta kauppakeskus Lippulaivan rakennustyömaalla Espoonlahdessa.

– Tilanne on rauhoittumaan päin. Työmaalla työskentelee kaikkiaan 650–700 henkilöä ja koko työmaa on kertaalleen ohjattu joukkoseulontaan koronatesteihin, kertoo Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn.

Svahnin mukaan tämän lisäksi on vielä ohjattu toinen seulonta kohdennetummin vain osalle työmaata. Tartunnanjäljityksessä esiin tulleet lähikontaktit on asetettu karanteeniin ja tartunnan saaneet eristykseen.

Koronaa 11 työmaalla Espoossa

Lippulaivan tartuntarypäs on vain yksi Espoossa tänä vuonna ilmenneistä rakennustyömaiden koronatartunnoista.

– Viime aikoina meillä on tavattu koronatapauksia 11 työmaalla. Enin osa on yksittäisiä tapauksia, mutta Lippulaivan työmaan lisäksi meillä on ollut kaksi muuta isompaa työmaaketjua, molemmat NCC:n työmaita. Ankkurin työmaalla Espoonlahdessa paljastui 35 positiivista tapausta ja Hatsinan työmaalla Leppävaarassa 28 koronapositiivista, Svahn kertoo.

Svahnin mukaan molemmissa kohteissa on tehty joukkoseulontoja ja lähikontaktit on asetettu karanteeniin sekä tartunnan saaneet eristykseen. Tilanne vaikuttaisi näissäkin olevan rauhoittumassa.

Koronaohje käännetty 15 kielelle

Svahnin mukaan Espoon kaupunki seuraa tarkkaan työmaiden tilanteita. Kaupunki on lähettänyt rakennusfirmoille (231 yritykselle) sähköpostin, jossa se korostaa painokkaasti viranomaisten suojaus- ja hygieniamääräysten ja -suositusten noudattamista.

– Yrityksille lähetettiin myös linkit monikielisiin koronamateriaaleihin ja toive, että ohjeistaisivat työntekijöitään monikielisesti, jotta asia ymmärrettäisiin paremmin, Svahn kertoo.

Svahnin mukaan kaupungin koronaohje on käännetty albaniaksi, arabiaksi, dariksi, englanniksi, farsiksi, hindiksi, kiinaksi, soraniksi (kurdi), somaliksi, thaiksi, turkiksi, urduksi, venäjäksi, vietnamiksi ja viroksi.

Raumalla paha tilanne

Espoon Lippulaivan työmaan tilanne on selvästi helpompi kuin Raumalla, jossa telakalta löytyi koronatartuntoja noin 240 työntekijältä. Heidät laitettiin eristyksiin ja loput työntekijät koronakaranteeniin. Tuhannesta työntekijästä lähes joka neljäs sairastui koronaan.

Rauman telakan tuotanto pysähtyi viime lauantaina koronaviruksen leviämisen takia, mutta nyt tuotantoa käynnistellään jo vaiheittain uudestaan.

Lue lisää:

Herätyskellojen olisi pitänyt soida Rauman telakalla aiemmin, sanoo STM:n Kirsi Varhila – epäselvyyttä ollut myös siitä, kuka päättää työmaiden sulkemisesta

Koronan rökittämän Rauman telakan tuotanto käyntiin vaiheittain torstaista alkaen – ensi vaiheessa töihin vain muutamia kymmeniä ihmisiä