Elinkeinoministeri Lintilä lanseeraa tapahtumatakuuta: "Tarkoituksena olisi, että tapahtumien alkujärjestelyt uskallettaisiin käynnistää"

Korona on kohdellut kaltoin etenkin kotimaista tapahtuma-alaa, jonka ekosysteemi on suorastaan romahtanut. Tapahtuma-alan liikevaihto oli toissa vuonna noin 2,35 miljardia euroa. Viime vuonna liikevaihto putosi muutamiin satoihin miljooniin euroihin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pyrkii helpottamaan tapahtuma-alan ahdinkoa uudella tapahtumatakuulla, jonka konsepti on varsin selkeä.

– Jos tapahtuma peruuntuu valtion toiminnasta johtuvasta syystä, olisi mahdollista saada osa aiheutuneista kustannuksista takaisin, Lintilä summaa.

Hallituksen kustannustuki III tuli lausuntokierrokselta keskiviikkona. Lintilän mukaan seuraavaksi ryhdytään valmistelemaan kustannustuki IV:ää, jossa tapahtuma-ala huomioidaan paremmin ja jonka yhteyteen tapahtumatakuu rakennetaan.

Lintilän mukaan ala on suhtautunut uuteen projektiin myönteisesti.

– Useat eri järjestöt ovat ilmoittaneet halukkuutensa tulla mukaan valmisteluun, ja tapahtuma-alaa tullaan myös kuulemaan avoimesti.

Tapatumatakuun budjetointi liikkuu "vähintään kymmenissä miljoonissa euroissa".

– Tarkoituksena on, että tapahtumat uskaltaisivat nyt ryhtyä tekemään alkuvalmisteluja. Tämä on kriittistä aikaa, jolloin esimerkiksi varataan kesätapahtumien esiintyjiä.

Festivaaleilla iso merkitys aluetalouksille

Elinkeinoministerin kulttuuri- ja tapahtuma-alalta saamat viestit ovat olleet erittäin negatiivisia.

– Tämä on ymmärrettävää, koska korona on halvaannuttanut kulttuuritoimintoja monilla alueilla. Niin kauan kuin esitykset eivät palaa lavoille, on sillä erittäin iso merkitys kulttuurisektorille.

Lintilä painottaa myös suurten tapahtumien vaikutusta talouskokonaisuuteen.

– Meillä on vakiintuneita festivaaleja, joilla on iso merkitys aluetaloudelle ja matkailulle. Melko usein tapahtumat rakentuvat kulttuurin ympärille, ja taloudelliset menetykset ovat kerrannaisia varsinaiseen kulttuuritapahtumaan verrattuna.

Ministeri Lintilän mukaan alan tekijöille ja yrityksille pitäisi nyt luoda pohja, jonka avulla päästäisiin kriisin ylitse.

– Tärkeintä on, että pääsisimme eroon tästä viheliäisestä viruksesta, koska se on ainoa keino palauttaa kulttuuri- ja tapahtumatoiminta pysyvästi.

