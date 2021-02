Lumien poistamisessa traktorin kauha jää toiseksi, kun linko hoitaa hommat – lumenkaatopaikkojen lumikasoista löytyy jopa ostoskärryjä ja polkupyöriä

Traktorin kauhan tilalle kytketty suurteholinko heittää lunta vauhdikkaasti Lappeenrannan keskustassa Mutkakadulla. Ei kestä kuin kaksi kolme minuuttia, ja vieressä kulkevan kuorma-auton lava on täyttynyt.

– Tehokkuus kasvaa huomattavasti verrattuna perinteiseen kauhakuormaukseen, kertoo tiemestari Jouko Niskanen Lappeenrannan kaupungilta.

Suurteholinko on asennettu traktorin kauhan paikalle. Mikko Savolainen / Yle

Linkoaminen on paitsi nopeampaa myös tehokkaampaa, sillä yhteen kuorma-auton lavaan saadaan Niskasen mukaan mahtumaan puolitoista kertaa enemmän lunta kuin jos lumi nosteltaisiin lavalle vanhaan tapaan traktorin kauhalla.

Vaikka lunta näyttäisi menevän lavasta ohikin, saadaan yhteen kuormaan mahtumaan perinteistä tapaa enemmän lunta. Mikko Savolainen / Yle

Lunta on tänä talvena tullut niin Lappeenrannassa kuin muuallakin Suomessa enemmän kuin viime vuosina on totuttu. Lappeenrannassakin käytössä on kymmeniä traktoreita ja kuorma-autoja. Pelkästään tässä kohteessa on seitsemän yksikköä.

Parantaa turvallisuutta

Aurauskalusto lähtee liikkeelle jo yöllä, kun kaupungilla on rauhallista. Silloin ei tarvitse juurikaan väistellä muita ajoneuvoja ja jalankulkijoita, eikä esimerkiksi tarvitse pelätä pienikokoisten koululaisten juoksevan yllättäen kulman takaa traktorin läheisyyteen.

– Tänä aamuna lähdimme jo kolmelta ajamaan, kertoo Niskanen.

Lappeenrannassa parin viikon kuluessa koko homma hoidettu. Siihen mennessä takana on tuhansia lumikuormia. Mikko Savolainen / Yle

Tiemestari Jouko Niskasen mielestä on tärkeää viedä lumi pois kaupungin keskustasta. Kyse on turvallisuudesta, kun iso lumikasa estää näkyvyyden: autosta ei näe hyvin jalkakäytävälle, eivätkä jalankulkijat ja pyöräilijät näe kunnolla tielle.

Lisää tilaa

Keskustoissa seisovat lumikasat ovat aiheuttaneet hankaluuksia monille autoilijoille ainakin Kotkassa ja Lappeenrannassa.

– Jos parkkialueen reunassa on iso lumivalli, eivät ihmiset pääse autoistaan ulos. Myöskään parkkialueita ei pystyttäisi käyttämään. Lisäksi kadut kapenisivat, jolloin autot eivät mahtuisi kohtaamaan toisiaan.

Lunta on jouduttu kasaamaan isoksi keoksi muun muassa Lappeenrannan kauppatorille. Riitta Väisänen / Yle

Tiemestarille on arkea, että ihmiset talviaikaan soittavat lumikasoista ja toivovat niiden poistamista. Eivätkä yhteydenotot ole tiemestarille lainkaan huono asia.

– On hyvä, kun ihmiset ilmoittavat varsinkin vaarallisista paikoista. Emme mekään joka paikkaan kerkiä katsomaan, sanoo Lappeenrannan kaupungin tiemestari Jouko Niskanen.

Lumikasa houkuttelee lapsia leikkimään. Kuvasta huomaa, että kovin puhdasta lumi ei kuitenkaan ole. Riitta Väisänen / Yle

Tänä talvena lumien siirtäminen aiheuttaa ison loven kaupunkien kukkaroon ainakin viime vuoteen verrattuna – silloin, lähes lumettomana talvena, lumia ei juurikaan tarvinnut kuskata.

– Puoli miljoonaa euroa tähän äkkiä menee, kertoo Niskanen.

Muutakin kuin lunta

Lappeenrannassa lumet viedään keskustasta muutaman kilometrin päässä sijaitsevalle lumenkaatopaikalle. Tammi-helmikuun aikana sinne on tullut noin 2 000 kuormaa.

– Helposti 200–300 kuormaa päivässä. Yhdessä kuormassa on keskimäärin 15 kuutiota lunta, kertoo Lappeenrannan kaupungin katuisännöitsijä Manu Puumalainen.

Lappeenrannan lumenkaatopaikalle kuorma-autoja tulee jatkuvana jonona. Mikko Savolainen / Yle

Kaikki tänne tuleva lumi ei kulje suurteholingoin läpi, vaan osa tulee perinteiseen tapaan traktorin kauhasta suoraan kuorma-auton lavalle ja lumenkaatopaikalle. Siksi joukossa kulkeutuu helposti muutakin kuin lunta. Joukossa on toki hiekkaa ja roskia, mutta myös isompia esineitä, joita katuja auraavat traktorikuskit eivät lumisina aamuyön tunteina ole maassa havainneet.

– Täältä löytyy ainakin polkupyöriä, ostoskärryjä ja liikkeitten ständejä, kertoo Puumalainen.

Kesän aikana lumenkaatopaikka siivotaan muovista ja muusta jätteestä odottamaan seuraavaa talvea.