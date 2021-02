Kalle Löövi kiersi vuosikymmeniä maailman kriisialueita ja tärkein oppi oli kunnioitus: "Kun näytät sen, että välität ja olet aidosti paikalla"

Kalle Löövin Ja Suomen Punaisen Ristin tiet kohtasivat, kun hän oli vähän päälle kaksikymppinen. Ystävän eksyminen ja huonosti sujunut etsiminen suututtivat, ja nuori mies sanoi asian myös ääneen.

– Punaisen Ristin ihminen sanoi, että hei, me kehitetään tätä etsintää. Jos teitä kiinnostaa niin tulkaa mukaan. Ja kun äiti oli kasvattanut sillä tavalla, että puheistaan on vastattava, niin lähdin mukaan kehittämään henkilöetsintää.

Punaisesta Rististä tuli sittemmin työpaikka, ja 1980-luvulta alkaen Kalle Löövistä ihminen, jonka uutisten katsojat tottuivat näkemään aina, kun maailmalla tarvittiin apua tulvan, sodan tai pakolaiskriisin takia.

Kriisialueelle lähdettäessä on Löövin mukaan tärkeintä ymmärtää, että silloin mennään auttamaan paikallisia kollegoja. Lähes kaikkialla maailmassa toimii joko Punainen Risti tai Punainen Puolikuu.

– Me ei mennä ihan outoon paikkaaan, vaan me mennään auttamaan kavereita. Meillä on hirveän hyviä ammattilaisia, sekä täällä Suomessa että maailmalla. On ehkä karmeaa sanoa, koska puhutaan katastrofeista, joissa ihmiset ovat kärsineet, mutta se on ilo työskennellä siellä, koska ne uhreina olevat ihmiset tekevät valtavasti, auttavat meitä, ja saamme yhteistyöllä tuloksia.

Tärkein opetus vuosikymmenien kansainvälisistä avustusoperaatioista on Lööville ollut kunnioittamisen ja kuuntelemisen suuri merkitys.

– Kun kunnioitat ihmisiä, niin tiedon saanti on paljon parempaa. Kun näytät sen, että välität ja olet aidosti paikalla, niin avustustyö sujuu paljon paremmin. Joskus kun syyllistyy siihen, että on muka kiire, niin voi sillä hetkellä hukata tärkeitä tietoja, jotka olisi saanut jos olisi kommunikoinut.

Maailmanmatkaaja vain työn takia

Kalle Löövi paljasti Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa, että vaikka hän teki kiireisimpänä vuosina jopa 200 ulkomaanmatkaa, hän on ollut lomalla ulkomailla vain kolme kertaa elämässään.

– Nuorena kävin kavereiden kanssa Ruotsissa, ja vaimo on komentanut perheen kanssa lomalle kaksi kertaa. Me ollaan käyty kerran Englannissa ja Italiassa. Ulkomaanmatkat ovat aina olleet minulle työtä.

Löövi myöntää olevansa mies, joka ei koskaan heitä pois mitään tarpeellista ja hän vietti lomansa mieluiten omakotitalon kellarissa.

– Minä olen aina sanonut, että olen viettänyt kesälomat omakotitalon kellarissa. Minä kun en tosiaan heitä mitään pois, niin pitää aina sortteerata asioita uuteen järjestykseen, että mahtuu vielä tiiviimmin.

Katso Kalle Löövin koko haastattelu Yle Areenasta: