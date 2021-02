Nuoret kyllästyivät siihen, että heidät ajettiin aina pois – rallittavat nyt pientä saarta ympäri meren jäällä: "On edes hetken joku paikka"

Kotkan kaupunki sulki jääradan viikonlopuksi, mutta tällä viikolla radalle on päässyt jälleen kruisailemaan.

Jenni Herrala, Sofia Hurtta ja Tatu Kotiranta ovat innoissaan. Ollaan Kotkan Ruonalassa Tiiliruukin venesatamassa, jossa toimii nuorten jäärata. Jääradalla on pituutta 1,5 kilometriä ja se kiertää pienehkön saaren ympäri.

Herralalle on kertynyt jo paljon kokemusta jääradalta. Ensimmäistä kertaa hän oli jäällä päristelemässä viikko sitten sunnuntaina.

– Olen ajellut tuolla joka päivä niin paljon kuin on sielu sietänyt, kertoo Herrala.

Sofia Hurtta ei ole itse ajanut, mutta on ollut kyydissä.

– Tykkään hirveästi käydä kavereiden kanssa tuolla jäällä, sanoo Hurtta.

Tatu Kotiranta on ajanut jääradalla jo pariin otteeseen.

– Siellä on kiva vetää ihan luisua. Tykkään tosi paljon, kertoo Kotiranta.

Sumuisena talvi-iltapäivänä rantaan kurvaa lisää nuoria autoissaan. Nuoret saivat alkuviikosta iloisia uutisia, kun Kotkan kaupungin kertaalleen sulkema jäärata avattiin uudestaan.

Jäärata houkuttelee paikalle monia autoilevia nuoria. Etummaisessa Volvossa ovat Sofia Hurtta ja Jenni Herrala. Krista Kierikka / Yle

Kotkan kaupunki esti kulun jääradalle viikonloppuna

Viime viikonloppuna reitti jääradalle oli suljettu. Kotkan kaupunkisuunnittelujohtajan Markku Hannosen mukaan Tiiliruukin venesatamaisännöitsijälle oli tullut alueen asukkailta tietoa turvallisuushuolista ja järjestyshäiriöistä, joita jäällä ajaminen oli aiheuttanut.

– Venesatamaisännöitsijä arvioi tilannetta turvallisuuden kannalta ja teki sen johtopäätöksen, että on riskejä. Hän tilasi siihen kulun sulkemisen, sanoo Hannonen.

Viime perjantaina Kotkan kaupunki sulki venesataman läpi jäälle kulkevan ajoreitin.

Maanantaina reitti avattiin

Maanantaina asiaa käsiteltiin Kotkan kaupungin johtoryhmässä. Johtoryhmä päätyi avaamaan ajoreitin jääradalle.

– Tulimme siihen tulokseen, että lainsäädännöllistä perustetta sulkemiseen ei ollut. Halusimme korjata perjantaina tehdyn johtopäätöksen tästä asiasta, kertoo Hannonen.

Kotkan kaupunki muistuttaa ottamaan huomioon jäällä liikkuvien turvallisuuden ja lähialueen asukkaat.

Nuoret iloitsevat siitä, että jäärata avattiin.

– Meillä nuorilla ei ole hirveästi mitään paikkoja, missä hengata. Meidät autoilla ja mopoilla liikkuvat häädetään käytännöllisesti katsoen joka paikasta pois. Nyt on kiva, että ainakin on hetken joku paikka, missä olla, sanoo Sofia Hurtta.

Jenni Herrala ja Sofia Hurtta viettävät mielellään aikaa Tiiliruukin rannassa ja jääradalla. Krista Kierikka / Yle

Viime viikolla tehty yksi järjestyshäiriöilmoitus

Jenni Herralan mukaan monet lähiseudun asukkaat ovat käyneet paikan päällä Tiiliruukin rannassa juttelemassa nuorten kanssa. Suurin osa palautteesta on ollut positiivista.

– Yksikin lähitalon asukas tuli sanomaan, että pitää kotona piilottaa autonavaimia, ettei mies lähde radalle auton kanssa, kertoo Herrala.

Herralan mukaan muutama negatiivinenkin palaute on tullut jäällä ajamisesta aiheutuvasta metelistä.

Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että edellisviikon aikana hätäkeskukseen on tehty yksi Ruonalan jäärataan liittyvä järjestyshäiriöilmoitus. Poliisin mukaan muita ilmoituksia jääradasta ei ole tullut.

Monien nuorten autoja koristavat Wunderbaumit. Tämän auton kokoelma on laajimmasta päästä. Krista Kierikka / Yle

Ei järjestelmällistä aurausta

Jääradan taustat ovat hämärän peitossa. Kotkan kaupungilta kerrotaan, ettei sillä ole jääradan kanssa mitään tekemistä. Herralankaan tiedossa ei ole, että kukaan kävisi sen kummemmin aurailemassa jäärataa.

– En tiedä, oliko sinne joku tehnyt pohjaa aiemmin. Sitten siellä on vain ajettu, siitähän se rata muodostuu, sanoo Herrala.

Nuorten mukaan jäärata on houkutellut paikalle nuorison lisäksi vanhempaakin väkeä.

– Iltapäivisin täällä on käynyt perheenisätkin testailemassa tuolla radalla, kertoo Sofia Hurtta.

Hyviä harjoittelumahdollisuuksia

Nuorten mielestä jääradalla ajaminen on hyvä mahdollisuus harjoitella auton hallintaa liukkaan kelin olosuhteissa.

– Luntahan siellä on ympärillä, niin ei siellä mihinkään päin voi ajaa, sanoo Tatu Kotiranta.

Jos jokin käännös menee pitkäksi, pehmeistä lumipenkoista pääsee läpi. Riskinä on toki toiseen autoon osuminen, jos ajetaan liian lähekkäin.

– Onhan täällä niitä pari käynyt, mutta niistä opittiin, että pidetään kunnon turvavälit. Hyvin tuolla ovat mahtuneet kaikki ajamaan, kertoo Jenni Herrala.

Tatu Kotiranta on käynyt ajamassa jääradalla jo pariin otteeseen. Taustalla Nea Nyholm. Krista Kierikka / Yle

Huumanpohjaan mahdollisesti toinen ajorata

Henri Herranen katselee Tiiliruukin rannassa ajoradan liikennettä ja on tyytyväinen siihen, että nyt nuorisollekin on ajanvietettä. Hän käy itsekin välillä ajelemassa jääradalla.

Herranen on jo käynyt alustavasti tekemässä ratapohjia toiselle jääradalle Huumanpohjaan, Kotkan kaupungin lumen- ja maankaatopaikan tuntumaan.

– Kaupunki on hyväksynyt luvat, mutta nyt on kahden viikon valitusaika. Ellei valituksia tule, rata saadaan auki 6.3. kello 9 lähtien auki, sanoo Herranen.

Myös paikallisilla autokouluilla on mahdollisuus hyödyntää Huumanpohjan rataa ajo-opetuksessa.

– Muun muassa Mäkelän autokoulu ja Karhulan autokoulu ovat ainakin ilmoittautuneet käyttämään tätä rataa, kertoo Herranen.

Huumanpohjan radalla on tarkat säännöt

Herrasen mukaan on suunniteltu, että kello 8–14 Huumanpohjan rata on pyhitetty täysin ajo-opetuskäyttöön autokouluille. Kello 14–21 radalla on paikalla ratavalvoja, joka vastaa siitä, että radalla noudatetaan sääntöjä.

Ennen radalle pääsyä tarkastetaan, että ajoneuvossa on asianmukaiset liikennevakuutukset kunnossa. Kuljettajille annetaan myös turvallisuusohjeita. Radalla saa ajaa maksimissaan kolme saman ajoneuvotyypin ajoneuvoa samaan aikaan.

– Kello 21 viimeistään lopetetaan ajot, portti suljetaan ja alueelle ei tosiaan pääse, sanoo Herranen.

Huumanpohjan jääradalla on neljä metriä korkeat vallit, joten hän ei usko, että ajamisen äänet kantautuvat radalta häiritsevästi minnekään.

– Viereisestä Hietasen satamasta tulee kovempi meteli, kertoo Herranen.

Hänen mielestään nyt on ainutlaatuinen talvi jäiden ja lumen puolesta järjestää tällaista. Hän muistaa harjoitelleensa ajamista samalla Huumanpohjan jääalueella parikymmentä vuotta sitten.

– Jos säät sallivat, niin 4.4. asti pidetään rataa auki, sanoo Herranen.