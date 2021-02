Rinteet ja ladut pysyvät toistaiseksi auki, mutta koronasulku iskee tunturikeskuksiin kovasti – "Ainoa toive on, että toimet purevat"

Hallituksen "sulkutila" ei ainakaan toistaiseksi pysäytä rinnekeskusten toimintaa Pohjois-Suomessa. Tunturikeskuksista kerrotaan, että rinteet ja ladut pysyvät auki ainakin toistaiseksi nykyiseen tapaan.

– Laskettelukeskus on ihan normaalisti auki. Täällä pystyy väljästi lomailemaan. Täällä on yli 200 kilometriä hiihtolatuja ja hiihtokeskuksissakin pystyy väljästi laskemaan, sanoo Inari-Saariselkä matkailu oy:n toimitusjohtaja Marja Kumpuniemi.

Samaa vakuutetaan Rukalta, Leviltä ja Ylläkseltä.

– Tämän hetken tiedon mukaan hiihtokeskukset ovat normaalisti auki, ja latujen ja talvireittien hoito jatkuu kauden loppuun asti, sanoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

Tiukentuvat koronatoimet iskevät hiihtokeskusten huippusesonkiin. Tällä hetkellä talvilomalla ovat Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan koululaiset aikuisineen. Sulkutilan alkaessa 8.3. lomavuorossa ovat maakunnat Pohjois-Karjalasta Lappiin.

– Hiihtolomat ovat se sesonkiaika, jolloin tili tehdään. Nyt siitä pätkäistään osa pois. Mutta terveysturvallisuus on meille ykkösasia, kuvailee tilannetta Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Hallitus totesi tänään poikkeusolot koronatilanteen pahenemisen vuoksi. Sulkutila, jolloin kiihtymis- ja leviämisvaiheen sairaanhoitopiirien alueelle suositellaan tiukimpia rajoituksia, alkaa 8.3. ja kestää kolme viikkoa.

Noutoruoka voi olla laskijoiden ja yritysten pelastus

Ravintoloiden sulkeminen noutoruuan ulosmyyntiä lukuunottamatta iskee tunturikeskusten toimintaan isolla kädellä. Pelkästään Levin alueella on 16500 ravintolapaikkaa, muistuttaa Yrjötapio Kivisaari.

– Eniten huolestuttaa työntekijöiden tilanne. Tänne on tullut ihmisiä Lappia palvelemaan. Toivotaan, että heille ei tule vaikeuksia.

Ravintoloiden sulkeminen on iso isku tunturikeskuksille. Pelkästään Levillä on kymmeniä ravintoloita ja 16500 ravintolapaikkaa. Annu Passoja / Yle

Rinteissä ja laduilla pitää siis pärjätä sulun aikana omilla eväillä. Osa ravintoloista voi myös ryhtyä myymään ruokaa mukaan otettavaksi, mutta se ei riitä menetysten korvaamiseen.

– Ulosmyynnin salliminen voi olla oljenkorsi, joka voi helpottaa haastavaa tilannetta. Tulonmenetysten korvaaminen on aivan ensisijaisen tärkeää, Janne-Juhani Haarma sanoo.

Kuusamon Rukakeskuksen ytimessä ravintolayrittäjänä toimiva Marjo Määttä sanoo, että nyt on henkilökuntaa vähennettävä, vaikka juuri hiihtolomien alla ravintolaan palkattiin viisi työntekijää lisää.

– Taas vedettiin matto jalkojen alta ja täysillä. Meillä on nyt parikymmentä työntekijää. Joudumme antamaan ennakkotiedon lomautuksista henkilökunnallemme. Nämä on isoja tulonmenetyksiä, harmittelee Määttä.

Voiko sulkuajalle tehdyn mökkivarauksen perua?

Toistaiseksi hallitus ei ottanut käyttöön valmiuslakia, eikä esimerkiksi ulkonaliikkumis- tai matkustuskieltoja ole. Mökkivarausten perumisen ehdot vaihtelevat yrityskohtaisesti, mutta jos rajoitukset edelleen tiukkenevat, on matkailuala valmis pohtimaan joustokeinoja.

– Meillä on varausehdoissa, että varauksen voi ainakin siirtää. Jos alueen palvelut laitetaan kiinni tai menevät minimiin, tai jos tulee totaalisia matkustuskieltoja, niin harkitaan mahdollisuutta perua, sanoo Pyhä-Luosto Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Päivi Hannula.

Viime keväänä pohjoisen isot rinnekeskukset laittoivat lapun luukulle koronatilanteen pahentuessa. Menetykset yritystoiminnalle olivat valtavat, joten tilanne herättää luonnollisesti yrittäjissä huolta.

– Ravintolat ovat jo viime keväällä sopeuttaneet toimintaa. Take away -myynti jatkunee ja täällä on myös otettu käyttöön ruoan kuljetuspalveluita. Kevään jälkeen Pyhä-Luostolla ovat kaikki yrittäjät pystyneet jatkamaan toimintaa, sanoo Visit Pyhä-Luoston toiminnanjohtaja Anu Summanen.

Huoli tulevasta, toisesta koronkeväästä, jaetaan myös muissa tunturikeskuksissa.

– Ainoa toive, että toimenpiteet purevat toivotulla tavalla. Josko sitten päästäisiin pääsiäisenä toimimaan normaalisti, pohtii Janne-Juhani Haarma Ylläkseltä.

