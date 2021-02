Rauman telakan toimitusjohtaja torjuu väitteet koronatodistusten väärentämisestä: "Kyse on vakavasta syytöksestä, jonka tutkimme perin pohjin"

Rauman telakkayhtiön RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa sanoo, että yhtiössä suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti mediassa esitettyihin väitteisiin, joiden mukaan verkoston eri toimijat olisivat väärentäneet työntekijöidensä koronatestitodistuksia.

– Meillä ei ole tietoa tällaisesta toiminnasta. Kyse on kuitenkin vakavasta syytöksestä, ja tutkimme sen perin pohjin, sanoo toimitusjohtaja Heinimaa.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä totesi Ylen Ykkösaamussa, että ulkomaisen työvoiman koronatestien seulonnassa on ollut mahdollisesti puutteita telakalla.

– Periaatteessa telakalla on ollut vaatimukset siitä, että näytteet otetaan, mutta kun siellä on laaja joukko toimijoiden verkostoja. Varmaankin on niin, että siellä on laitettu nimiä paperiin tilanteissa, joissa tosiasiallisesti testejä ei olekaan otettu.

– Siltä se ainakin vaikuttaa näin ulkopuolisen silmään, Uusitalo-Seppälä muotoili ja korosti, että moni telakalla toimii myös vilpittömästi ja oikein.

Työt jatkuvat telakalla vähitellen

Telakan tuotantotyö keskeytyi viime viikonloppuna sen jälkeen, kun alueen runsaalta tuhannelta työntekijältä oli todettu lähes 240 koronatartuntaa.

Telakka-alue on desinfioitu, ja toimintaa aletaan palauttaa vähitellen. Ensimmäiset seitsemän tuotantotyöntekijää pääsivät palaamaan töihin torstaiaamuna – he eivät olleet telakalla töissä koronan levitessä.

Ohjeiden valvontaa tiukennetaan

Telakkayhtiö RMC on käynyt tuotannon keskeytyksen aikana läpi sekä yhtiön omaa että verkostoyhtiöiden toimintaa.

Rauman telakan laivatilaukset uhkaavat viivästyä koronan aiheuttaman tuotantokatkon takia. Lassi Lähteenmäki/Yle

Toimitusjohtaja Heinimaa arvioi, että vaikka telakalla on toimittu viranomaisohjeiden mukaan jo pitkään, se ei ole ollut riittävää. Yhtiö edellyttää kaikilta toimijoilta koronan nollatoleranssia.

– Tiukennamme nyt omia ohjeitamme ja niiden noudattamisen valvontaa yhdessä verkoston kanssa. Tiedonkulkuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota, jotta kaikki telakalla työskentelevät ovat tietoisia ohjeistuksista ja niiden merkityksestä myös työajan ulkopuolella.

Yrityksen sisäinen viestintä on monikielistä. Seuraavaksi arvioidaan, pitääkö kielivalikoimaa vielä laajentaa ohjeiden ymmärrettävyyden varmistamiseksi.

Töihin jatkossa porrastetusti

Telakalle saavutaan jatkossa töihin porrastetusti. Telakka-alueella liikutaan yksilöidyissä tiimeissä. Myös esimerkiksi taukoja ja ruokailuja porrastetaan aiempaa voimakkaammin.

Telakalla on voimassa maskipakko, jonka valvontaa on tiukennettu.

Lisäksi RMC järjestää jatkossa työntekijöiden terveydentilan testausta ennen telakka-alueelle tuloa, jotta katastrofaalinen koronatilanne ei pääse uusiutumaan.

