Osa koronarokotetuista sai epähuomiossa vajaan annoksen: rokotteita joudutaan antamaan uudelleen

Pirkanmaalla vajaiden rokoteannosten ongelma on havaittu Nokialla.

Pirkanmaalla joudutaan rokottamaan uudestaan osa koronarokotteen saaneista vahingossa vajaiksi jääneiden annosten vuoksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että ongelma on havaittu Nokialla.

Sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi kertoo, että ongelma koskee noin 50 henkilöä. Vajaan rokoteannoksen saaneet henkilöt rokotetaan uudelleen. Heihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

Uudelleen rokottamisen käytännöstä on sovittu THL:n rokotusasiantuntijoiden kanssa, ja siitä on tiedotettu Pirkanmaan kuntia ja yksityisiä toimijoita.

Pfizerin ja Biontechin koronarokotepullosta on mahdollista ottaa THL:n koulutustilaisuuksissa esiteltyä niin sanottua ilmakuplatekniikkaa käyttäen epähuomiossa vajaa annos, kun rokotepullosta pyritään saamaan mahdollisimman monta rokoteannosta.

Virhe syntyy, jos käytetään niin kutsuttua tuberkuliiniruiskua, jota käytettäessä annoskokoa ei voi luotettavasti arvioida.

Virallinen annosmäärä rokotepullossa on kuusi annosta, mutta ilmakuplatekniikalla pullosta voi saada seitsemän tai jopa kahdeksan annosta. THL on hyväksynyt ylimääräisten annosten ottamisen, mutta korostaa, että kaikkien annosten on oltava täysiä.

Iso-Mustajärven mukaan Nokialla vajaat annokset ovat syntyneet silloin, kun tuberkuliiniruiskulla on otettu pullosta kahdeksas annos.

– Tämä ilmeni eilen päivällä. Ei ole sen pitemmästä ajasta kyse ainakaan tässä meillä havaituista, Iso-Mustajärvi sanoo.

Nokian kaupunki tiedottaa, että havainto vajaista rokoteannoksista tehtiin tavanomaisen omavalvonnan yhteydessä. Terveyspalvelujen ammattilaiset selvittivät heti, missä rokotustilanteissa on käytetty kyseistä tekniikkaa tuberkuliiniruiskulla.

– Olemme pystyneet aukottomasti selvittämään, että virheellisiä rokoteannosmääriä on annettu vain 24. helmikuuta, sanoo Nokian johtava ylilääkäri Katja Ylitolva.

Pirkanmaalta otettiin heti yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, kun ongelma paljastui. THL on päivittänyt rokotusohjeensa, jotta vajailta annoksilta vältyttäisiin.

Pirkanmaalla on tähän mennessä rokotettu runsaat 30 000 henkilöä, koko maassa yli 300 000.

