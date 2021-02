Omainen järkyttyi: Kukaan ei kertonut, että osastolla, jossa ihmiset ovat kuolemassa, on "koronapommi" – Oulun terveysjohtaja pahoillaan

Kaupunginsairaalan A2-osaston 20 tartunnasta 16 on potilailla. Myös omaisia on altistunut.

Oulun kaupunginsairaalassa saattohoidossa olevan omainen kertoo, että sai tietää osaston koronaryppäästä vasta, kun luki asiasta eilen torstaina Ylen uutisesta. Omainen esiintyy jutussa poikkeuksellisesti nimettömänä yksityisyydensuojan vuoksi.

Palliatiivista hoitoa antavalla A2-osastolla todetuista tartunnoista suurin osa on potilailla. Tämänhetkisen tiedon mukaan tartuntoja on yhteensä 20, joista 16 on todettu potilailla ja neljä hoitohenkilökunnalla.

Maanantaina, jolloin ensimmäinen positiivinen testitulos tuli osastolle, omainen jutteli hoitohenkilökunnan kanssa puhelimessa. Sairaalasta kerrottiin, että osastolla tehdään koronatestejä.

– Kysyin alkuviikosta, onko kyseessä isompi ongelma. Kukaan ei suostunut sanomaan muuta kuin, että osastolla olevalta läheiseltäni on otettu näyte.

Sitä hoitohenkilökunta ei sanonut, että osastolle ei saa mennä vierailulle. Omaisen mukaan osaston ovessa on nyt lappu, joka kieltää vierailun.

– Osastolla, jossa ihmiset ovat kuolemassa, on koronapommi. Ja epätoivoiset omaiset yrittävät päästä sisään, mutta ovessa lukee vain, että vierailukielto. Kaikilla on meidän numerot tiedossa, mutta kukaan ei ole laittanut tietoa, mikä tilanne on.

Yleen yhteyttä ottaneen omaisen läheinen on vieraillut osastolla viimeksi viikonloppuna, mutta myöskään häneen ei olla otettu yhteyttä tai kehotettu käymään koronatestissä.

– Myöskään Koronavilkku ei ole välkkynyt.

Omaisiakin altistunut koronalle

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo, että tapaus on valitettava eikä niin olisi pitänyt tapahtua, että omainen saa ensimmäistä kertaa tiedon koronaryppäästä mediasta.

– Kun tartunta tuli julki, varmistimme, että onhan omaiset saatu kiinni ja henkilökunta informoitu. Minulle vakuutettiin, että näin on toimittu.

Mäkitalo epäilee, että omaiset eivät ole saaneet yhteydenottoa, koska he eivät ole potilaan ensisijaisia yhteyshenkilöitä tai koska heihin ei yksinkertaisesti ole saatu yhteyttä. Ylelle yhteyttä ottaneen omaisen mukaan hän on ensisijainen yhteyshenkilö, mutta hän ei ole saanut minkäänlaista yhteydenottoa sairaalalta.

Se, miksi osastolta ei kerrottu omaiselle koronatartunnoista edes silloin, kun tämä itse soitti alkuviikosta osastolle, voi Mäkitalon mukaan johtua siitä, että hoitohenkilökuntakaan ei ole vielä silloin tiennyt kokonaiskuvaa, eikä sitä, miten asiasta saa viestiä omaisille.

Myös palliatiivisen osaston potilaiden omaisia on altistunut koronalle, sekä vierailujen yhteydessä, että kotona kun positiiviseksi todettuja potilaita oli jo ehditty kotiuttaa. Kaikkiin altistuneisiin ollaan Mäkitalon mukaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Yhteydenotot ovat vielä kesken.

Osaston hoitajia ei ole rokotettu

Tällä hetkellä kaupunginsairaalan palliatiivinen osasto on karanteenissa eikä sinne Mäkitalon mukaan oteta uusia potilaita. Hän kertoo, että osasto on jaettu koronapositiivisiin ja oireileviin sekä koronanegatiivisiin. Osastolla hoitajat hoitavat sekä koronapositiivisia että koronanegatiivisia, mutta suojavarusteet vaihdetaan jokaisen potilaan välillä.

Eilisessä Ylen uutisessa kerrottiin, että sama henkilökunta ei hoida sairastuneita ja muita potilaita. Mäkitalo kertoo, että eilen hänellä ei vielä ollut asiasta ajantasaista tietoa.

Sairastuneen tai karanteenissa olevan hoitohenkilökunnan tilalle on Mäkitalon mukaan hankittu henkilöstöä muilta osastoilta sekä varahenkilöstöä.

– Heidänkin käyttöään pitää miettiä tarkkaan tartuntatilanteessa. Korona-osastolla työskenteleviä ei voida käyttää muiden osastojen tehtävissä.

Yle kertoi aiemmin, että palliatiivisen osaston hoitajia ei vielä ole rokotettu.

