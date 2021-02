Herätys: Kuntavaalit voivat hyötyä sulkutilasta, turvaistuinsuositukset venyivät, henkinen väkivalta luikerteli somen myötä työpaikoille

Sulkutila voi jopa edesauttaa kuntavaalien pitämistä ajallaan

Maaliskuulle ajoittuva kolmiviikkoinen sulkutila voi edistää todennäköisyyttä sille, että kuntavaalit pystytään toimittamaan terveysturvallisesti, arvioi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. Rönnholm johtaa parlamentaarista työryhmää, jonka tehtävä on käsitellä vaaleihin liittyviä asioita. Rönnholmin mukaan kokemus on, että suluilla tartuntojen kasvu on saatu taittumaan. Silloin vaalit voitaisiin järjestää terveysturvallisesti.

Analyysi: EU-johtajat lähes voimattomia koronataistelussa, ja toinenkin lomakesä on uhattuna

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Olivier Hoslet / EPA

EU kokoontui eilen pohtimaan toimia koronapandemian taltuttamiseksi. Myöhään illalla päättyneessä ylimääräisessä kokouksessa EU-johtajat pääsivät sopuun siitä, että jäsenmaat tarvitsevat yhteisen digitaalisen rokotetodistuksen. Matkustuksen sallivan rokotetodistuksen kehittäminen vie komission arvion mukaan ainakin kolme kuukautta.

EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen arvioi, että EU-johtajien keinot ovat kuitenkin vähissä.

Liikenneturva haluaa kaikki alle 150-senttiset lapset käyttämään turvaistuinta autossa

Ylimmällä rivillä olevat turvaistuimet menevät 150 senttimetriin asti. Valikoima on kasvanut viime vuosina. Toni Pitkänen / Yle

Liikenneturva päivitti lasten turvaistuinsuosituksia muutama viikko sitten. Tärkein tavoite on nyt saada myös yli 135-senttiset lapset käyttämään turvaistuinta.

Some ruokkii öyhöttäjiä – varsinkin naiset joutuvat kokemaan työssään yhä enemmän vainoamista

Varsinkin nuoret naiset ovat some-vainoajan ja häirikön tähtäimessä. Henrietta Hassinen / Yle

Sosiaalisen median myötä myös henkinen väkivalta ja niin sanottu öyhöttäminen ja maalitus esimerkiksi poliiseja, toimittajia, tutkijoita ja tuomareita kohtaan on lisääntynyt. Ylen haastattelemat oikeustieteen asiantuntijat ehdottavat esimerkiksi työantajalle oikeutta hakea lähestymiskieltoa työntekijän puolesta.

Ilkka Herola lähtee mitalijahtiin yhdistetyssä

Tuoko Ilkka Herola mitalin? EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Hiihtolajien MM-kisoissa on Suomen ensimmäinen kunnon mitalisauma, kun Ilkka Herola kilpailee miesten yhdistetyssä. Herola on ainoa kisoihin osallistuva suomalaisurheilija, joka on tälla kaudella sijoittunut kolmen parhaan joukkoon henkilökohtaisessa kisassa maailmancupissa. Yhdistetyn kisaa seurataan TV2:ssa, Areenassa ja Puheella kello 11 alkaen.

Aurinkoa näyttäytyy monin paikoin

Perjantaina sää on enimmäkseen poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Yle

Erityisesti etelässä on pilvistä ja utuista sekä monin paikoin sataa tihkua. Pohjoisempana on päivällä osin aurinkoista. Illalla maan etelä- ja keskiosaan voimistuu vesi- ja räntäsadealue, joka siirtyy aamupäivään mennessä maan itäpuolelle. Sää on enimmäkseen poutainen ja monin paikoin aurinkoinenkin. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa sataa ajoittain heikosti lunta.

