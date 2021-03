Laura Ristimäen 16-vuotiaana syttynyt nettiromanssi päättyi hyvin, mutta toisenlaisiakin tarinoita riittää – peitetehtävissä toiminut ex-poliisi kertoo, miten huijarin tunnistaa

Uskaltaako verkossa rakastua?

Kyllä, väittää kehonkielen ja turvallisuuden asiantuntija Sami Sallinen.

Sallinen, entinen poliisi, on enemmän kuin tietoinen verkkoihastumisen vaaroista.

Silti hän sanoo, että olisi hirveää, jos kaikkia ja kaikkea joutuisi koko ajan epäilemään ja pelkäämään. Ihastumisen tunnekuohun keskellä kannattaa kuitenkin kysyä itseltään, mitä jos tämä tapahtuisi ystävälleni.

– Jos ystäväsi olisi lähettämässä valtavaa rahasummaa tuntemattomalle, ajattelisit varmaan, että eikö tuo herranjumala huomaa ja näe, Sallinen sanoo.

Minä määrittelen milloin olemme yhteydessä ja miten. En halua, että soitat silloin, kun olen väärässä paikassa, enkä voi esittää feikkirooliani Sami Sallinen, kehonkielen asiantuntija

Myös intuitio varoittelee.

Sallinen kehottaa lyömään heti jarrut päälle, jos pieninkään asia jää mietityttämään. Hän myös neuvoo googlettamaan netti-ihastuksen. Kuvahaullakin voi paljastua yllättävää tietoa.

Liian hiotut sivut ja liian täydelliset, ammattitason kuvat Instagramissa tai Facebookissa voivat kertoa siitä, että ne on napattu feikkiprofiiliin muualta internetistä.

Silti kaikesta huolimatta Sallinen sanoo, että uskaltaisi itse rakastua verkossa. Mutta jatkaa heti perään, ettei kuitenkaan antaisi teinin tavata verkkoihastusta kuin julkisessa paikassa ja kaverin kanssa

Teini-ihastus leimahti netissä

Ylihärmäläisen Laura Ristimäen vanhemmat joutuivat painimaan vastaavanlaisten ajatusten kanssa seitsemisen vuotta sitten.

16 vuotta täyttävä tytär oli rakastunut netissä ja halusi ehdottomasti lähteä tapaamaan neljä vuotta vanhempaa poikaa Saksaan.

Ristimäki ja Philipp Jaguart olivat yhyttäneet toisensa verkkosivusto Omeglessa.

– Se oli muotia silloin, ja siellä pystyi juttelemaan ihmisten kanssa ympäri maailmaa. Philipp tuntui heti tutulta, vaikka oli vieras ihminen, Ristimäki kertoo.

Kesän alussa alkanut juttelu eteni nopeasti Skype-puheluiksi ja WhatsApp-viestittelyksi. Elokuussa oli jo selvää, että on pakko tavata.

Vanhempien kanta oli järkkymätön: tytär ei voi lähteä yksin Saksaan. Jos nuoret halusivat tavata, Philippin olisi tultava Suomeen.

Ensisuudelma bussissa

Vatsassa tuntui kutkuttava jännistys, kun Laura Ristimäki odotteli Philipp Jaguartia Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Ensisuudelma vaihdettiin lentokentän bussissa.

– Tultiin keskustaan ja istuttiin tuomiokirkon eteen penkille pussailemaan, Ristimäki naurahtaa.

Juttu luisti kuin olisi vain jatkettu siitä, mihin oli netissä ja Whatsappissa jääty.

Yöksi nuoret menivät Ristimäen varaamaan hotellihuoneeseen ja aamulla matka jatkui junalla Etelä-Pohjanmaalle.

22-vuotias Ristimäki miettii nyt, että jos hänellä on joskus lapsia, hän ei todennäköisesti päästäisi heitä ensitapaamisella hotelliin kahdestaan nettitutun kanssa, vaikka itselle ei käynyt huonosti.

Jaguartiin Ristimäki sanoo luottaneensa, koska poika puhui kaikista asioista avoimesti, eikä tullut tunnetta, että hän olisi piilotellut jotakin.

Tarkkaile varoitusmerkkejä

Sami Sallinen työskenteli poliisina ollessaan myös peitetehtävissä ja rakensi rooleja huijareiden lailla.

– Jos olen feikki, en halua, että toinen ottaa liian vahvaa aloitetta. Minä määrittelen milloin olemme yhteydessä ja miten. En halua, että soitat silloin, kun olen väärässä paikassa enkä voi esittää feikkirooliani, Sallinen toteaa.

Tämä on varoitusmerkki, jonka pitäisi soittaa kelloja. Kyseessä voi olla huijari tai manipuloiva persoona.

– Vaikka olisi kuinka ihanaa, pieni epäily on aina tervetullutta. Reagoimme tunnekuohussa yllättävän heikosti varoittaviin signaaleihin, sanoo kehonkielen ja turvallisuuden asiantuntija Sami Sallinen. ANETTE SUNDSTROM

Sami Sallinen kehottaa yllättämään toisen facetime-puhelulla väärään aikaan.

– Onko taustalla muita, miltä ympäristö näyttää? Miten toinen reagoi?

Outoa on myös, jos videoyhteydessä toinen on aina samassa paikassa, aina taustalla sama seinä ja juliste. Yhtä epäilyttävää on, jos toinen kieltäytyy videokeskustelusta. Miksi joku ei haluaisi katsella ihastustaan?

Teinirakkaus kesti yhteenmuuton

Saksalaispoika otettiin avoimesti vastaan Ylihärmässä elokuussa 2014. Parin viikon vierailun jälkeen Jaguart palasi kotiin.

Teinien ikävä oli niin kova, että Ristimäen vanhemmat päästivät tyttärensä käymään Saksassa koulun syyslomalla.

Kaukosuhde ja lomatapaamiset eivät pitkän päälle riittäneet. Ristimäki päätti urakoida lukion 2,5 vuodessa ja muutaa heti valkolakin saamisen jälkeen Saksaan.

– Olin koulussa 8-16 ja sen jälkeen tein itsenäisesti kurssien tehtäviä. Ajattelin, että jos jaksan lukea, olen taas vähän lähempänä sitä, että ikävä loppuu.

– Sormuksia ei ole vielä vaihdettu, koska täällä ei ole sellaista pitkää kihlaustapaa kuin Suomessa. Kihloihin mennään juuri ennen naimisiinmenoa, Laura Ristimäki ja Philipp Jaguart kertovat. Laura Ristimäki

Maaliskuussa 2021 Laura Ristimäki vastaa sähköpostiin Saksasta. Hän asuu yhdessä Philipp Jaguartin kanssa ja opiskelee oikeustiedettä. Opintoja on jäljellä vielä reilut kaksi vuotta.

Pari viihtyy hyvin yhdessä, eikä suhde ole kärsinyt kulttuurieroista. Ristimäki täyttää 23 ja Jaguart 27 vuotta.

Teinirakkaus on kestänyt kaukosuhteen ja yhteenmuuton.

Kokenut huijari tuijottaa liian kauan silmiin

Entä, jos ei käykään yhtä hyvin kuin Laura Ristimäelle ja Philipp Jaguartille? Jos kohdalle osuukin vakuuttava huijari?

Kehonkielen ja turvallisuuden asiantuntija Sami Sallinen neuvoo tarkkailemaan, minkälaisissa tilanteissa netti-ihastus näyttää joutuvan selvästi epämuukavuusalueelleen.

Vaikka pokka pitää, keho pettää, halusimme tai emme.

Valehtelija pelkää hankalaa kysymystä. Häntä hermostuttaa myös, mitä onnistuu vastaamaan siihen ja miten toinen reagoi vastaukseen.

Yksittäinen ele tai ilme ei paljasta, puhuuko ihminen totta vai ei. Kehonkieli kertoo, oletko epämukavuus- vai muukavuusalueellasi tai neutraali.

Sami Sallinen kertoo nähneensä monet kerrat, miten rikoksesta epäilty syyllinen saattoi käyttäytyä kehollisesti täsmälleen samoin kuin syytön ihminen, jota syytettiin samasta rikoksesta.

– Rikollinen pelkää, että kuulustelija on niin taitava, että hän jää kiinni. Syytön stressaa sitä, että kuulustelija on niin ammattitaidoton, että häntä syytetään siitä, mitä hän ei ole tehnyt.

Hermostuneella ihmisellä ääni kiristyy ja sen voimakkuus ja sävy voivat vaihdella. Hankala kysymys saa vilkaisemaan sivulle. Kokenut huijari puolestaan yrittää olla vakuuttava ja katsoo liian kauan tiukasti silmiin.

– Räpäytämme silmiämme normaalisti 6-10 kertaa minuutissa. Jos tuijotat 30 sekuntia todella tiukasti toista silmiin, sinun on sen jälkeen kompensoitava eli räpyteltävä tilanteen jälkeen enemmän, Sallinen kertoo.

Yllättävä väittämä herättää tunnereaktion, joka näkyy, jos valehtelet. Heitä vaikka väite kesken normaalin keskustelun: "Sinähän et asu Köpenhaminassa, vaikka olet sanonut niin".

Valehtelija joutuu epämukavuusalueelle ja keho pettää tunnereaktiolla.

– Huulet menevät piiloon eli valehtelija voi imaista ne suun sisään. Tai hän tekee tyynnyttävän eleen eli hieraisee poskeaan.

Jos toinen ajautuu selvästi väitteen jälkeen epämukavuusalueelle, on syytä miettiä, onko henkilö rehellinen.

Uskaltaako verkossa sittenkään rakastua?

– Kyllä, mutta varovainen pitää olla. Minulle Philipp on elämäni rakkaus, vastaa Saksasta Laura Ristimäki.

