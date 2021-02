Analyysi: EU-johtajat lähes voimattomia koronataistelussa ja toinenkin lomakesä on uhattuna

BRYSSEL Koronaväsymys oli silmiinpistävää, kun EU-johtajat pitivät torstaina ylimääräisen videokokouksen koronatoimista. Pandemiaa on kestänyt nyt vuoden eikä mikään toimi tunnu tappavan tautia, päinvastoin. Kolmas aalto on jo useissa jäsenmaissa, ja virusmuunnokset ovat käynnistäneet uusia rajoituksia sekä kansallisesti että sisärajoilla.

Kylmä tosiasia on se, että EU saa rokotteita aivan liian hitaasti joten myös kansalaisia rokotetaan aivan liian hitaasti. Komission mukaan vain 6,4 prosenttia EU:n väestöstä on nyt rokotettu.

Kokousta johtanut Charles Michel joutui myöntämään lehdistötilaisuudessa, että tilanne on vaikea.

EU on käyttänyt kaikki keinot muun muassa rokotteiden hankinnassa, mutta tuotanto ei tällä hetkellä pysy kysynnän perässä. Rokotteita valmistavien lääkeyritysten johtajat olivat EU-parlamentin grillattavina torstaina. (siirryt toiseen palveluun)

Komissiossa on mietitty kaikki keinot nostaa tuotantoa, mutta erilaisten tuotantoyksiköiden muuttaminen rokotetehtaiksi ei käy käden käänteessä. Yhtä lailla EU:lla on vähän aseita pakottaa järeästi suojatut lääkefirmat luovuttamaan patenttejaan laajempaan tuotantoon.

Kesä kolkuttaa ovella, ja sosiaaliset ja poliittiset paineet avata liikkumista ovat valtavat kaikkialla. Mutta päinvastoin on käymässä. Suomi sulkee elämää kolmeksi viikoksi maaliskuun 8. päivä. Saksa on sulkenut sisärajoja estääkseen virusmuunnosten leviämisen, ja itäisessä Euroopassa tartunnat ovat lähteneet pelottavaan kasvuun.

Komissio on lähettänyt selvityspyynnön viidelle jäsenmaalle, Suomi mukaan lukien, sisärajojen sulkemisesta. Komission tehtävä on selvittää, toimiiko jäsenmaa sisämarkkinasääntöjen vastaisesti, kun kansalaisten ja tavaroiden liikkumista rajoitetaan. Jäsenmaan tehtävä on tietysti suojella kansalaisiaan, eli vastakkain ovat nyt terveys ja vapaus.

Digitaalinen rokotetodistus on yksi vaihtoehto vapauttaa matkustamista, jota niin moni jo kaipaa. EU-johtajat pääsivät periaatteelliseen yksimielisyyteen rokotetodistuksesta, mutta komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoitti, että sen kehittäminen vie kuukausia.

Rokotetodistus saattaisi avata matkustuksen, jota erityisesti eteläisessä Euroopassa odotetaan, kun kevät- ja kesäsesonki on taas pyörähtämässä käyntiin. Teknisesti, oikeudellisesti ja sosiaalisesti se on kuitenkin kimurantti juttu.

Kaikki eivät voi ottaa rokotetta, kaikki eivät halua ottaa sitä ja alkuvaiheessa nuoria ei edes rokoteta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron painotti kokouksessa, että hän ei hyväksy sellaista järjestelmää, joka asettaisi nuoret eriarvoiseen asemaan vain sen takia, että heitä ei ole rokotettu.

Onko siis mitään muuta keinoa palata vanhaan normaaliin kuin odottaa, että mahdollisimman moni on rokotettu, virus hiipuu ja tulee laumasuoja? Italian tuore pääministeri Mario Draghi vaatii vauhtia toimiin, mutta EU on loppujen lopuksi aina askeleen tai kaksi virusta jäljessä.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton on nyt valjastettu koronakomissaariksi. Hän ja hänen joukkonsa yrittävät kiihdyttää tuotantoa, rokotteiden jakoa ja rokotusten toimeenpanoa, mutta juuri muuta EU ei voi tehdä (siirryt toiseen palveluun).