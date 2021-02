Yhdysvallat iski Syyriassa Iranin tukemien joukkojen kohteeseen

Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskun Syyriaan Iranin tukemien joukkojen kohteisiin. Kansalaisjärjestön Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan iskussa on kuollut 17 taistelijaa.

Pentagonin edustaja John Kirby kertoi uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun):lle, että isku toteutettiin presidentti Joe Bidenin käskystä. Kyseessä on ensimmäinen tiedossa oleva sotatoimi Bidenin hallinnon aikana.

– Iskut tuhosivat useita rakennuksia, jotka sijaitsevat Iranin tukemien joukkojen rajatarkastuspisteellä, Kirby sanoi.

Syyrian itäosissa sijaitsevaa tarkastuspistettä käyttävät ainakin Kata'ib Hezbollah- ja Kata'ib Sayyid al-Shuhada -järjestöt.

Uutistoimisto Reutersille puhunut Yhdysvaltain virkamieslähde sanoi, että iskun tarkoitus oli rankaista joukkoja, jotka iskivät Erbilin lentokentän ja läheisen kansainvälisen sotilastukikohdan tuntumaan pari viikkoa sitten. Kaikkiaan 14 raketista kolme osui kansainvälisen sotilastukikohdan sisälle. Tukikohdassa yksi siviilityöntekijä kuoli ja kahdeksan niin ikään siviilityöntekijää haavoittui. Lisäksi yksi amerikkalainen sotilas haavoittui.

Maanantaina Bagdadissa tehtiin raketti-isku alueelle, jossa Yhdysvaltain suurlähetystö sijaitsee. Kata'ib Hezbollah on kiistänyt osallisuutensa viime viikkojen iskuihin.

Reutersin lähteen mukaan Bidenille esitettiin useampia vaihtoehtoja, joista valikoitui lopulta kaikista pienimuotoisin isku.

Lähteet: AFP, Reuters, CNN