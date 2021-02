Video: Näin korona vei naisilta työt Yhdysvalloissa – etenkin äidit joutuivat jäämään kotiin

Pandemiavuoden aikana yli kaksi miljoonaa amerikkalaista naista on pudonnut kokonaan työmarkkinoilta.

MinneapolisVielä vuosi sitten Heather Thompson työskenteli samassa terveydenhuoltoalan yrityksessä, jossa hän oli työskennellyt jo 16 vuotta.

Sitten pandemia alkoi. Yritys menetti tuloja, kun sairaalat alkoivat perua leikkauksia ja muita toimenpiteitä. Thompsonin työkavereita lomautettiin ja irtisanottiin, ja jäljelle jääneiden työtahti kiihtyi.

Samaan aikaan Thompsonin 9-vuotias Sawyer-poika aloitti etäkoulun, ja alkoi pian jäädä jälkeen. Thompsonien perheessä lapsen koulunkäynnistä vastasi äiti.

Kesällä mennessä Heather Thompson totesi ettei voi enää tehdä kaikkea. Hän otti vastaan irtisanomispaketin ja jäi pysyvästi kotiin.

Yhdysvalloissa naisten työllisyys on kärsinyt miehiä enemmän koronataantuman takia.

Vaikka talous jo toipuu, ei toipuminen ole tasaista. Naisten työttömyys on yhä miehiä korkeampaa suhteessa koronakriisiä edeltäneeseen aikaan. Naisten palkkataso myös toipuu miehiä hitaammin pandemian aikana tehdyistä palkkaleikkauksista.

Erityisesti koronavuosi on vaikuttanut naisiin, joilla on lapsia. Kyselytutkimusten mukaan päävastuu lasten koulunkäynnin vahtimisesta on langennut valtaosin äideille.

Asiantuntijat pelkäävät, että pandemia voi pyyhkiä pois vuosikymmenten kehityksen kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa.

