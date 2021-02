Ylen lastenohjelmaa on tehty inarin- ja koltansaameksi 10 vuotta – näin syntyy Unna Junná uhanalaisilla kielillä

Unna Junná -lastenohjelmaa on tehty inarin- ja koltansaameksi 11 vuotta. Ylen saamenkielisten lastenohjelmien tuottaja Heli Huovinen kertoo, millainen historia ohjelmalla on ja miten sitä nykypäivänä toteutetaan.

Suomen ensimmäistä täysin saamenkielistä lastenohjelmaa on tehty nyt 10 vuotta kolmella saamen kielellä. Ensin ohjelmaa ehdittiin tehdä neljä vuotta pohjoissaameksi. Vuonna 2011 mukaan pääsivät myös vielä uhanalaisemmat inarin- ja koltansaame.

Yle alkoi tuolloin tuottaa ohjelmia yksin, kun yhteistyö Ruotsin SVT:n kanssa päättyi. Siitä lähtien ohjelmia on tehty noin 200.

Unna Junná kertoo saamelaislasten maailmasta lasten omalla kielellä. Teemat vaihtelevat lauluista ja leikeistä saamelaisiin eläintarinoihin ja Saamenmaan luontokuviin.

Saamenkielisiin lastenohjelmiin voi tutustua television lisäksi Yle Areenassa.

Tuoreita jaksoja kuvattiin helmikuussa Inarin lumisissa maisemissa. Essi Morottaja juontaa, kun äänimies Jukka Vuorela, kuvaaja Anne Seipiharju ja tuottaja Heli Huovinen varmistavat, että kaikki sujuu kuten pitääkin. Marko Uskelin / Yle

Enemmän ideoita kuin aikaa

Tuottaja Heli Huovisella tulee samassa täyteen kymmenvuotinen ura lastenohjelman parissa. Huovinen toimi ensin ohjelman juontajana, sittemmin tuottajana.

Nykyisin saamenkielisten lastenohjelmien tuottajana työskentelevä Heli Huovinen aloitti 10 vuotta sitten uransa tällaisella juonnolla, kun ensimmäistä kertaa Suomen TV-historiassa lastenohjelmia alettiin juontaa inarinsaameksi.

Ideoita ohjelman kehittämiseen löytyy paljon, mutta resurssien puute rajoittaa tekemistä, kuten jo kymmenen vuotta sitten.

– Positiivinen haaste on se, että ideoita on enemmän kuin aikaa niitä toteuttaa. Me teemme ohjelmaa kolmella kielellä, ja jokaiselle kielelle tarvittaisiin aina lisää ja lisää lapsia mukaan, Huovinen kertoo.

Toimii myös oppimateriaalina

Inarinsaamenkielisen ykkösluokan opettaja Minna Lampinen katsoo usein Unna Junná -ohjelmaa oppilaidensa kanssa. Hänellä on tapana tehdä ohjelmaan liittyviä harjoituksia ja näin hyödyntää sitä oppimateriaalina. Joskus uusia sanoja saatetaan tarkistaa sanakirjasta.

– He kyllä kysyvät, jos jokin sana on outo. Tarkistamme sen sanakirjasta ja siten he oppivat paremmin näitä uusia sanoja, Lampinen kertoo.

Näin ollen Unna Junná tekee myös kielenelvytystyötä.

Tuoreessa ohjelmasarjassa seurataan kasvavan koirapentueen seikkailuja. Johanna Alatorvinen

Lampisen mukaan Unna Junná on tärkeä hänen oppilailleen ja hän pitää merkittävänä ohjelman kolmekielisyyttä.

Juuri nyt oppilaiden suosikkiohjelma on Hitruus Ruu ja skihpárat eli Hauska Ruu ja kaverit, jossa pääroolissa temmeltävät koiranpennut.

Kaikille ei pystytä tarjoamaan ohjelmia, vaikka mieli tekisi

Unna Junná on suunnattu noin 3–7-vuotiaille lapsille. Sitä vanhemmille ei tämänhetkisillä resursseilla pystytä tuottamaan sisältöjä, tuottaja Heli Huovinen harmittelee. Tarvetta kyllä olisi.

– Suuri joukko saamenkielisiä lapsia ja nuoria jää ilman ohjelmia, vaikka juuri heitä pitäisi tukea kielitaidon ja identiteetin rakentamisessa, Huovinen sanoo.

Anna Lumikivi on jo muutaman kauden ajan juontanut Unna Junnán koltansaamenkielisiä jaksoja. Lumikivi on myös muusikko. Kevin John Francett / Yle

Unna Junná -ohjelmaa on ollut tekemässä vuosien aikana monet osa-aikaiset tekijät. Tällä hetkellä ohjelman syntymisestä vastaavat Huovisen lisäksi kuvaaja-leikkaaja Anne Seipiharju, toimittaja Irene Länsman ja tuotantokoordinaattori Ida Pirttijärvi.

– Tässä työssä tarvitaan vaikka minkälaisia taitoja ja koko ajan saa haastaa itseään opettelemaan uusia juttuja. Samassa tuntee tekevänsä todella tärkeää työtä, iloitsee Huovinen.

Juontajina ohjelman tuoreimmalla kaudella toimivat pohjoissaameksi Marianne Ketola, inarinsaameksi Essi Morottaja ja koltansaameksi Anna Lumikivi.

Unna Junná Yle Areenassa ja Yle TV1:llä maanantaisin 8.35.