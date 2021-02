Ellen Ojala ymmärtää, miksi Suomi sulkeutuu, mutta monelle opiskelijalle se oli viimeinen niitti – ainakin 19 tutkimusta kertoo aikapommista

Tamperelainen Ellen Ojala on opiskellut kohta vuoden etänä.

Tamperelainen Ellen Ojala on opiskellut kohta vuoden etänä. Marjut Suomi / Yle

Ratkaisuna etäopiskelussa on liian usein yksinäinen esseiden kirjoittaminen. Vaihtoehtoja olisi, jos korkeakoulut useammin käyttäisivät niitä.

Tamperelainen ilmastoaktivisti Ellen Ojala sai tarpeekseen torstaina. Poikkeusolot koronan aikana ja etäopiskelu alkoivat tuntua ylivoimaisilta. Torstaina hallitus kertoi vielä kolmen viikon sulkutilasta.

– Mun jaksaminen on loppu. Tuntuu että meidät korkeakouluopiskelijat on unohdettu vallan. Ei näistä opinnoista tuu nyt yhtään mitään, yliopistolta ei tipu minkäänlaista tukee ja koko homma on yhtä vastavirtaan tarpomista. Tyhjäsin mun opintokalenterin. Mä luovutan, Ojala kirjoitti Twitterissä.

Hän sai paljon tukea avaukselleen. Moni muukin opiskelija kertoi väsyneensä totaalisesti etäopiskeluun ja uupuneensa ilman tukea.

Ellen Ojalan avaamassa keskustelussa tuli esille ideoita, miten etäopiskelun ei tarvitsisi olla niin puuduttavaa ja yksinäistä.

Ojala vastaa perjantaina kodistaan Tampereella puhelimeen. Hän on etäopiskellut kohta vuoden ajan.

– Sulku on ehdottoman tarpeellinen, enkä kritisoi sitä. Se vain jotenkin katkaisi kamelin selän. Ei jaksa enää.

Jopa 60 prosenttia uupunut tai riskissä uupua

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL listasi perjantaina Twitterissä 19 lähdettä (siirryt toiseen palveluun) sille, miten raskaaksi suuri osa opiskelijoista on kokenut etäopiskelun tutkimusten mukaan.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston opiskelijoiden intoa ja uupumusta (siirryt toiseen palveluun)tutkittiin koronakeväänä ja loppuvuonna 2020. Jopa 60 prosenttia kyselyyn vastanneista opiskelijoista tunsi olevansa joko täysin uupunut tai uupumusriskissä. Vastaavia lukuja ei ole ennen nähty.

Tutkimuksen mukaan psykologiset perustarpeet, kompetenssi, autonomia, yhteenkuuluvaisuus ja merkityksellisyys, eivät ole täyttyneet etäopiskelussa. Tämä lisää uupumusta.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan kyselyssä (siirryt toiseen palveluun)taas yli puolet vastaajista koki koronatilanteen vaikuttaneen opiskelukykyyn heikentävästi.

SYLin puheenjohtaja Annika Nevanpää muistuttaa, että korkeakouluissa on oltu jo vuoden etäopiskelussa. Sen aikana opiskelijoiden hyvinvointi on jakaantunut. Osa opiskelijoista pärjää hyvin, ja osalla taas menee erittäin huonosti

Silti puhutaan aika usein peruskoululaisten tai toisen asteen opiskelijoiden jaksamisesta. Opiskelijoita taas julkisesti moralisoidaan helposti baareissa käymisestä tai tapahtumista.

– Uusilla opiskelijoilla ei ole tukiyhteisöä uudessa kaupungissa, kaikki kontaktit luodaan verkossa.

Nevanpään mukaan huolestuminen ei riitä enää. Opiskelijoiden ongelmat ovat niin suuria, että mielenterveyspalveluihin pääsemistä on helpotettava.

Talous uhattuna, jos pisteitä ei kerry

Ellen Ojala opiskelee Tampereen yliopistossa pohjoismaisia kieliä. Toisena opiskeluvuonna hän on keskittynyt ympäristöpolitiikkaan ja valtio-oppiin.

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Ojala keräsi 60 opintopistettä eli hyvin. Syksyllä hän jaksoi tahkota 30 opintopistettä. Keväällä pitäisi saada 15 opintopistettä, joista kymmenen saattaa olla kohta plakkarissa.

Kevään viimeiset pakolliset viisi opintopistettä tuntuvat masentuneena ja uupuneena ylivoimaiselta.

– Enpä tiedä, se on siinä ja siinä, hän arvioi, saako niitä kasaan.

Ellei Ojala saa 45 opintopistettä kerätyksi, Kela voi vaatia häneltä opintotukia takaisin. Se sekoittaisi elämän.

Hallitus helpotti hieman opiskelijoiden toimeentuloa. Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut poikkeustilan aikana riittävä.

Ellen Ojalan mielestä tämä ei ole riittävä helpotus.

– Hallituksen lupaama helpotus opintopisteisiin vaatii, että voi todistaa, ettei korkeakoulu ole toteuttanut opintoja.

Hänen mukaansa korona on iskenyt kaikkiin opiskelijoihin ja se pitäisi huomioida ilman ylimääräisiä selvityksiä tai diagnooseja. Opiskelijoiden toimeentuloa on sekoittanut sekin, että osa-aikaisia töitä palvelualoilla on nyt ollut vähän tarjolla.

Vaihtoehtoja esseille

Uupumusta pahentaa opiskelun yksitoikkoisuus. Vuoden ajan Ellen Ojala ja monet muut opiskelijat ovat suorittaneet opintonsa yleensä näin: kuunnelleet 24 tuntia luentoja, pitäneet opintokirjaa tai tehneet 15 sivun esseen tai sekä että.

– Aina pitää kirjoittaa esseitä, kotoa ei pääse kirjastoon eikä näkemään opiskelukavereita. Tämä on alkanut tuntua pakkopullalta, Ojala kuvaa.

Ellen Ojala jännittää, saako hän tarpeeksi opintopisteitä kerättyä opintotukea varten. Syksy meni vielä hyvin, mutta kevät on ollut masennuksen ja uupumuksen vuoksi vaikea. Marjut Suomi / Yle

Kaikki opettajat eivät nauhoita tallennetta, jolloin opiskelija voi olla pulassa esseen tekemisen kanssa. Myös kirjaston sulkeutuminen vaikeuttaa opintoja.

Masentuneena on Ojalan mukaan vaikea saada otetta, koska opinnot ovat omalla vastuulla. Suorittamista helpottaisi, jos olisi sovittu jokin aikataulu, jolloin ryhmä olisi koolla etänä.

Ojalan avaus herätti paljon ideoita, miten etäopiskelusta saisi sosiaalisempaa tai vaihtelevampaa. Esimerkiksi äänikirjat tai opintopiirit helpottaisivat. Tai kokoontuminen Zoomissa tai Teamsissa.

Sekin auttaisi jos etäluennoilla osallistettaisiin nykyistä enemmän. Ojala kaipaa keskustelua ja kysymysten esittämistä.

– Kaikki kelpaa tässä vaiheessa. Jos olisi mahdollisuus päästä edes tenttiin. Kurssivaihtoehtoni eivät tarjoa tätä.

Yliopisto: Polarisoi opiskelijoita

Tampereen yliopiston koulutus- ja oppiminen -palveluyksikön johtaja Jukka Mäkinen sanoo, että koulutusalojen välillä on isoa eroja. Esimerkiksi laboratorio-opetuksessa tai opetusharjoittelussa on pystytty järjestämään lähiopetusta pienissä ryhmissä. Joillakin aloilla taas opiskelu on hyvin yksinäistä.

Tämä polarisoi opiskelijoita. Toisille opiskelijoille etäopiskelu sopii, toiset taas kärsivät siitä paljon.

Yliopistossa on tasapainoiltu viranomaisten ohjeiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin välillä.

– Vain välttämätön lähiopetus voidaan järjestää, mutta kymmenen hengen rajoitus koskee kaikkea. Kukaan ei kiistä, että nyt pitäisi saada vaihtoehtoja oppimisen rytmiin. Hyvinkin joku opiskelija voi kokea, että opetus on liian yksitoikkoista.

Mäkisen mukaan sähköisiä ja paperitenttejä järjestetään, mutta vain kymmenen hengen ryhmissä. Samoin itseopiskelutilat kampuksella ovat auki kymmenen hengen rajoituksella.

Kirjasto on kiinni, mutta kirjoja voi lainata etänä.

– Auttaisi kovasti, jos saisimme rokotusten avulla asteittain avattua kampuksia.

Tampereen yliopisto yrittää tukea Mäkisen mukaan etäopiskelun kehittämistä ja opiskelijoiden hyvinvointia eri tavoin. Esimerkiksi opintopsykologi on tavattavissa verkon välityksellä.

Miten etäopiskelua ja opiskelijoiden tilannetta voisi helpottaa? Keskustele 27.2. kello 22. asti.

Lue lisää:

Monen opiskelijan talous on tänä syksynä poikkeuksellisen tiukilla – "Niukasti kun elää, niin selviää kevääseen", arvelee Ella Vainikka

Näillä neljällä keinolla hallitus helpottaa opiskelijoiden elämää koronakriisin aikana

Koronasulku iskee pahoin nuoriin, joita rajoitukset ahdistivat jo ennestään: "Todella puuduttavaa olla neljän seinän sisällä"

Katkeruutta, uupumusta ja yksinäisyyttä – Ylen kysely paljastaa, miten kypsiä amislaiset ja lukiolaiset ovat etäopiskeluun: “2004 syntyneistä tulee väliinputoajia”

Nuorten tyytyväisyys laski rajummin kuin koskaan ennen – yllättäen harrastusten keskeyttämisellä ei näytä olevan vaikutusta ainakaan kevään osalta

Yksinäisyys kalvaa jo lähes joka kolmatta suomalaista – monilla ei ole ainuttakaan kaveria jolle jutella

Poikkeuksellisen moni ammattikoululainen keskeytti opintonsa Pohjois-Karjalassa – Pohjois-Savossa keskeytyksiä on muuta maata vähemmän