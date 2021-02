Kuntavaaleissa torimakkarat vaihtuvat TikTokiin ja Facebookiin – viestintäasiantuntija: "Somessa ehdokas jää kiinni löysistä puheista"

Tulevat kuntavaalit osoittavat, millainen vaikutusvalta oikealla someosaamisella on, arvioi viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo.

Perinteiset vaaliteltat, markkinahumu, vaalimakkarat ja kohdakkain jutustelu vaihtuvat koronan takia kuntavaaleissa onnistuneisiin somekampanjoihin sekä vaikuttaviin video- ja tekstisisältöihin.

– Toripuheissa pystyi vähän feikkaamaan, kun on voinut jutustella uusien äänestäjien kanssa aina uusista teemoista. Somemainonnassa löysistä puheista jää kiinni.

Katleena Kortesuo toivoo vaaliehdokkaiden panostavan kunnolla someosaamiseen. Miki Wallenius / Yle

Kortesuon mukaan somessa ehdokkaan taidot viestin kohdentamisessa oikein tai väärin paljastuvat nopeasti.

Somessakaan ei auta esittää muuta kuin mitä oikeasti on. Ehdokkaan kannattaa käyttää luontaisia vahvuuksiaan.Vaikuttava puhe tai puhutteleva kirjoitus ovat samanlaisia onnistumisia. Hyvässä videossa taas sisältö, visuaalisuus, kesto ja oikea kohderyhmä ovat kunnossa. Somekanavalle ominainen tyyli on myös omaksuttava oikein.

Nuoria äänestäjiä kannattaa tavoitella TikTokissa ja Instagramissa, vanhempia esimerkiksi Facebookissa. Erityisesti Kortesuota kiinnostavat 18–21-vuotiaat äänestäjät.

– He ovat ikäluokka, jotka ovat kuntavaaleissa äänestäjina ensimmäistä kertaa. He ovat myös ryhmä, jotka todennäköisimmin vaihtavat kotikuntaa lähivuosina. Minua kiinnostaa, onnistuuko ehdokasasettelu ja saadaanko heidät äänestämään.

Kuntavaalit ovat someosaajien, konkareiden ja julkkisten kauraa

Kuntavaaleissa vahvoilla ovat ennestään tutut ehdokkaat, ja julkisesta pääomasta voi olla hyötyä. Eräs heistä on hämeenlinnalainen ex-kiekkotähti Mika Lartama.

Hämeenlinnalaisille tuttu mies Mika Lartama on kuntavaaliehdokkaana ensimmäistä kertaa. Dani Branthin / Yle

Lartaman historiassa on myös tuomioita huume- ja talousrikoksista 2000-luvun alkupuolella.

– Lasken vähän sen varaan, että minut tunnetaan täällä hyvin, ja tuomioista on jo paljon aikaa. Aion jakaa jonkin verran heijastimia, ja muutama lehtimainos on tulossa. Mutta somekampanjointi on tärkein, kuvaa perussuomalaisten listoilla oleva Lartama.

Moninkertaisena isänä ja isoisänä hän otaksuu olevansa kansan pulssilla. Lartama uskookin, että häntä äänestävät erityisesti lapsiperheet.

Politiikan pöytätavat kunnossa

Sosiaalidemokraattien kuntavaaliehdokas Lassi Valkama Hämeenlinnasta on hänkin ensi kertaa ehdolla.

Valkama sai kipinän lähteä ehdolle kuntavaaleihin koronan ja henkilökohtaisten vaikeuksien siivittämänä. Hänelle syttyi halu tehdä työtä mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten tilanteen parantamiseksi.

Myös Lassi Valkama avaa omat poliitikkosivut someen. Dani Branthin / Yle

Valkama aikoo erottautua muista ehdokkaista pitämällä omat käytöstavat kunnossa somessa.

– Kaupungin politiikkaa ruotivassa face-ryhmässä keskustelu on välillä ihan törkeää. Ehdokkaana aion olla fiksu keskustelija, joka pysyy asiassa ja on kohtelias.

Valkama uskoo omien äänestäjien olevan niitä, joille yhdenvertaisuusasiat ovat tärkeitä.

Makkarat puuttuu, mutta monta asiaa on tehtävissä

Koronan tuoma epävarmuus siirtää ehdokkaiden kampanjoita. Osa on jo liikkeellä, mutta viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo pistäisi paukut siihen, kun oma ehdokasnumero on selvä.

Kortesuon somesyötteeseen on tullut maksettuja mainoksia esimerkiksi lempääläiseltä ehdokkaalta. Se ei vakuuta Kortesuota.

– Se osoittaa, ettei ehdokas osaa edes kohdentaa somemainontaansa oikein. Ei Hämeenlinnassa asuvaa kiinnosta lempääläiset tai janakkalalaiset ehdokkaat.

Omia mielipiteitä voi tuoda esiin tubettamalla, podcastilla tai pistämällä pystyyn kyselytunnin.

Hyvä ehdokas muistaa, että nyt puhutaan kuntien asioista. Kortesuon mielestä ero EU:sta tai pelastuspaketista on keino yrittää profiloitua, mutta silloin ehdokkaalta puuttuvat paikallisteemat. Se on kuntavaaleissa huono juttu, sanoo Kortesuo.