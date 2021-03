Oliko järkeä lukita opiskelijat koteihinsa koronan vuoksi? Myös hallituksen omat kansanedustajat kyseenalaistavat etäopetuksen Ylen kyselyssä

Kaikki koronarajoitukset eivät saa varauksetonta kannatusta kansanedustajilta. Etäopetusta koskevat toisen asteen rajoitukset saavat rivit rakoilemaan myös hallituspuolueiden sisällä.

Yle kysyi kaikilta 200 kansanedustajilta, onko toisen asteen etäopetuksesta ollut enemmän hyötyä vai haittaa. Vastauksensa antoi 133 kansanedustajaa. Ne jakaantuivat kolmeen lähes yhtä suureen osaan puolueesta riippumatta.

Ylen kysely kansanedustajille järjestettiin helmikuun 17.–23. välisenä aikana. Ilkka Kemppinen / Yle

Ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa on oltu pitkiä aikoja etäopetuksessa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kuluneen vuoden aikana. Poliittisessa keskustelussa etäopetuksen hyödyt ja haitat vaikeassa koronatilanteessa ovat aaltoilleet suuntaan ja toiseen.

Laajaa etäopetusta toisella asteella on perusteltu sillä, että korona ei leviäisi kouluissa hallitsemattomasti. Monissa yhteyksissä on kuitenkin noussut esille se, että nuorten sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat ovat kasvaneet valtavasti etäopetuksen aiheuttaman yksinäisyyden takia.

Vaikka kouluissa ei ole oltu fyysisesti paikan päällä, nuoret ovat kuitenkin tavanneet toisiaan, Anne-Mari Virolainen (kok.) huomauttaa. Siksi Virolaisen mielestä lähiopetukseen palaaminen olisi hyvä vaihtoehto.

– Kouluissa tartunnat on tavoitettu hyvin, eikä etäkoulu ole tehokkain tapa torjua tartuntoja. Mielestäni on tärkeää, että nuorten elämään palautetaan arjen rutiinit valvotusti ja turvallisesti.

Koronatilanteesta johtuva nuorten eriarvoistuminen huolettaa useita kansanedustajia. Esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa alueelliset erot voivat näkyä, sillä kaikkialla koronatilanne ei ole äitynyt niin pahaksi, että abien pitäisi olla täysin etäopetuksessa.

Moni kansanedustaja kokee, että koronarajoituksia ei ole toteutettu tasapuolisesti.

– Epätasa-arvo näkyy yo-kirjoitusten heikentyneissä arvosanoissa ja ammattiosaamisessa erityisesti niiden osalta, jotka eivät ole saaneet kotoa tukea etäopiskeluun. Jatko-opiskelupaikan ja työpaikan saaminen on vaikeampaa etäopetuksessa olleille, Lulu Ranne (ps.) sanoo.

Lapsia ja nuoria on rajoitettu jo riittävästi

Rajoitustoimia pitäisi jo kohdistaa toisaalle kuin lapsiin ja nuoriin, toteaa monikin kansanedustaja. Se, että esimerkiksi nuorten harrastukset ovat toistuvasti keskeytyneet rajoitusten takia, mutta aikuiset voivat istua baareissa ja ravintoloissa, ei ole monien mielestä kohtuullista.

– Kärjistetysti sanoen ei ole kestävää, että lapset joutuvat rajoitustoimenpiteiden kohteeksi, kun toisaalla aikuiset saavat kokoontua kapakoissa, Maria Guzenina (sd.) toteaa.

– Alakulo on lisääntynyt ja monella alkaa olla jo hanskat tiskiin -asenne. Opiskelijat haluavat opiskella ja valmistua, Jouni Ovaska (kesk.) summaa.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ehti jo aiemmin päättää, että toinen aste siirtyy takaisin lähiopetukseen rajatusti pienissä ryhmissä.

Toisen asteen oppilaitoksissa on useilla paikkakunnilla otettu käyttöön maskisuositus, jotta koulua voitaisiin käydä turvallisesti. Tiina Jutila / Yle

Päätös kuitenkin kumoutui, kun valtioneuvosto määräsi koko maahan poikkeusolot. Tämän vuoksi toisen asteen opiskelijat ovat etäopetuksessa maaliskuun loppuun asti koko maassa lukuunottamatta Kainuuta, Pohjois-Savoa, Etelä-Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Keski-Pohjanmaata.

Pitkittyneestä etäopetuksesta johtuva nuorten pahoinvointi näkyy Eva Biaudetin (r.) mukaan koulujen lisäksi muillekin viranomaisille.

– Toisen asteen opiskelijat pääkaupunkiseudulla ovat jo vuoden ajan olleet etäopetuksessa, lukuunottamatta reilun parin kuukauden pätkää viime syksynä. Haitat ovat vähitellen lisääntyneet ja poliisi, nuorisotoimi ja koulu hälyttävät nuorten pahoinvoinnista, Biaudet toteaa.

Vastauksissa ei myöskään korostunut kuilua hallituksen ja opposition välillä, vaan kansanedustajat ovat kysymyksen edessä yhtä jakaantuneita puolueesta riippumatta. Voit lukea kaikkien vastanneiden kansanedustajien perustelut alta. Kysely tehtiin viime viikolla ennen poikkeusolojen julistamista, mikä näkyy jonkin verran vastauksissa.

Yksi hallituksen suurimmista uudistuksista, oppivelvollisuuden laajentaminen astuu voimaan tänä keväänä nykyisille ysiluokkalaisille. Se tarkoittaa sitä, että he ovat ensimmäisiä, joiden oppivelvollisuus jatkuu täysi-ikäisyyteen asti.

Huolen koronan ja oppivelvollisuuden jatkumisen yhteisvaikutuksesta toi esiin Johannes Yrttiaho (vas.).

– Moni on nyt pudonnut kelkasta. Pitkään jatkunut etäopetus on isolle osalle nuorista haitallista, myös niille hyvin pärjääville.

Toisen asteen rajoitukset ja etäopetus ovat suurimman osan mielestä olleet viruksen leviämisen estämisen kannalta hyödyllisiä, mutta nuorten hyvinvointi huolettaa silti valtaosaa kyselyyn vastanneista. Menetettyjä kokemuksia juuri aikuistumisen kynnyksellä ei voi korvata.

– Rajoitusten tulisi kohdistua ennakoivammin useampiin ikäluokkiin, etenkin aikuisiin, ja esimerkiksi baareihin. Elinkeinovaikutuksia pystytään osin korvaamaan rahalla, menetettyjä vuosia ei, Mari Holopainen (vihr.) pohtii.

Rajoitusten hyödyllisyyden nosti kuitenkin esiin muun muassa Sari Essayah (kd.), joka huomautti, että rajoituksia on otettu käyttöön paljolti alueellisesti koronatilanne huomioiden.

– Vaikka monesti nuoret itse sairastavat koronan lievänä, he kuitenkin ovat herkästi osa virusta levittäviä tartuntaketjuja. Rajoituksilla on pyritty hillitsemään terveydenhuollon kuormittumista, ja niitä on purettu tilanteen niin salliessa. Myös ylioppilaskirjoitusten ja pääsykokeiden onnistumisen takia rajoitukset ovat ymmärrettäviä.

Jo olemassa olevien koronarajoitusten lisäksi toisen asteen opiskelijat ja yläkoululaiset siirtyvät epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla täysin etäopetukseen 8. maaliskuuta alkaen. Etäopetus kestää kolmisen viikkoa, minkä jälkeen rajoituksia arvioidaan uudestaan.

Hallitus on vakuuttanut, että maaliskuun lopussa yläkoululaiset ja toinen aste pääsevät palaamaan lähiopetukseen.

Etäopetukseen ei siirrytä ainakaan vielä niillä alueilla, jotka ovat epidemian perustasolla. Niitä ovat Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu.

