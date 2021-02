Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessa: "Rouva pääministeri lopettakaa lasten ja nuorten syyllistäminen"

Pääkaupunkiseudulle tulee muuta Uuttamaata tiukemmat koronarajoitukset pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että tautitilanne pahenee kovaa vauhtia ja Helsinki nostaa valmiutta poikkeusoloihin varautumiseksi.

Vapaavuori viittasi tiedotustilaisuudessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston perjantaina linjaamaan 58g pykälän mukaiseen asiakastilojen väliaikaiseen sulkemiseen.

Lue täältä, mitä Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi pääkaupunkiseudun uusista koronamääräyksistä.

– Meillä tilat on kokonaan suljettuna, lukuunottamatta 2009 syntyneiden ja sitä nuormempien harrastustiloja, Vapaavuori sanoi.

Avin päätöksen mukaan asiakastilojen sulku koskee mm. sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja, yleisiä saunoja ja uimahalleja, leikkipuistoja ja liikuntatiloja kuten kuntosaleja.

– On hyvä ymmärtää, että kaupunkien omissa tiloissa on tiukemmat rajoitukset. Siellä ei ole kymmenen hengen rajoituksia. Tilat ovat kokonaan suljettu.

Yksityisissä tiloissa rajoitus on 10 hengessä.

Vapaavuori kuitenkin korosti, että tiloja voidaan käyttää 12-vuotiaiden tai nuorempien ohjattuun harrastustoimintaan turvälit huomioiden.

Vapaavuori korosti tiedotustilaisuudessa hygieniaohjeiden noudattmaista kaikissa asiakastiloissa riippumatta asiakapalvelutilan koosta. Myös kasvomaskeja suositellaan.

Toisen asteen koulutus jatkaa etäopetuksessa. Lähiopetusta tarjotaan peruskoulujen alaluokille ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

– Etäopetus jatkuu ensi viikosta lähtien. Ei olisi ollut järkevää, että vain puolet oppilaista pääsee palaamaan hetkeksi kouluun, Vapaavuori sanoo.

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori puhuu koronainfossa perjantaina iltapäivällä 26. helmikuuta 2021. Matti Myller / Yle

Vapaavuori: Yksi syy viruksen leviämiselle on se, että rajoja ei saatu tiivistettyä tarpeeksi nopeasti

Vapaavuori paheksui tiedotustilaisuudessa sitä, että lasten ja nuorten harrastukset on nostettu tikunnokkaan keskusteluissa tartuntojen leviämisestä.

– Rouva pääministeri toivon, että lopetatte lasten ja nuorten syyllistämisen tässä asiassa. Ensinnäkin se ei perustu faktoihin. Toisekseen se ei luo yhteishenkeä.

Vapaavuoren mukaan nuorten ja lasten harrastuksilla on vain marginaalinen osuus tartuntaketjujen leviämisessä.

– Tiedossamme ei ole nuorten altistuksia Helsingin kaupungin urheilutiloissa.

Vapaavuori on myös huolissaan nuorten jaksamisesta. Hän sanoi, että taisteluväsymystä on havaittavissa nuorten keskuudessa.

Vapaavuoren mukaan yksi syy viruksen leviämiselle on se, että rajoja ei saatu tiivistettyä tarpeeksi nopeasti. Helsingin satamissa testaus ja terveysneuvonta kuitenkin Vapaavuoren mukaan toimii hyvin ja varustamot ovat noudattaneet THL:n suositusta vaatia matkustajilta todistusta koronatestistä.

Suurin osa Suomen tartunnoista on todettu Helsingissä. Neljässä viikossa tartuntatapaukset ovat melkein kaksinkertaistuneet, myös sairaalahoidon tarve on lisääntynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa on todettu perjantaina 720 uutta, varmistettua koronavirustartuntaa. Suurin tartuntojen kasvu on juuri Uudellamaalla, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa on todettu 467 uutta tartuntaa. THL:n mukaan Helsingissä on viimeisen kahden viikon aikana todettu 2 172 koronavirustartuntaa, Vantaalla 892 ja Espoossa 526 tartuntaa.

