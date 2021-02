Ravintoloiden sulkutila jää valtion korvattavaksi: vain hyvin harvalla ravintolalla on edes pieni mahdollisuus saada vakuutuksesta korvauksia

Pieni porsaanreikä lohduttaa lähinnä niitä yrityksiä, joilla on vakuutus Pohjolassa eikä yhtiö ole ehtinyt irtisanoa vakuutusta.

Hallitus kertoi torstaina toteavansa poikkeusolot 8. maaliskuuta alkaen. Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus antaa eduskunnalle esityksen ravintoloiden sulkemisesta ensi viikon alussa.

Hallituksen ravintolaesitys sulkisi ravintolat kokonaan epidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueella kolmeksi viikoksi.

Vakuutus -ja rahoitusneuvonta Finen johtava lakimies Harri Isokoski kertoo, että vakuutuksista ei ole odotettavissa ravintoloille korvauksia kolmen viikon sulkuajalta

Voimassa olevien keskeytysvakuutusten ehdot on laadittu pääsääntoisesti niin, etteivät ne koske tilannetta, jossa valtakunnallinen epidemia leviää.

– Vakuutusehdot on kirjoitettu lähinnä tilanteeseen, jossa yksittäisessä yrityksessä ilmennyt vaarallinen taudinaiheuttaja kuten salmonella uhkaa levitä eteenpäin laajemmalle elintarvikeketjuun, Isokoski sanoo.

Poikkeuksen viime kesään muodosti Pohjolan keskeytysvakuutus, jonka vakuutusehdot oli kirjoitettu yleisempään muotoon. Kajaanilainen ravintola Peeveebar sai käräjäoikeudesta päätöksen helmikuun alussa. Se oli oikeutettu saamaan vakuutusyhtiöltä korvauksia koronarajoitusten aiheuttamista tappioista. Peeveebar oli ottanut keskeytysvahinkovakuutuksen Pohjola-vakuutukselta.

Myönteinen päätös koski kesäkuun jälkeistä aikaa, kun ravintoloiden aukioloa rajattiin tartuntatautilain nojalla. Ravintola haki korvausta myös valmiuslain ajalta toukokuun loppuun asti, mutta siihen tuli kielteinen päätös.

Moni muukin yritys on hakemassa samoilla perusteilla korvauksia Pohjolalta, joka on tulkintaerimielisyyden ilmi tultua irtisanonut keskeytysvakuutuksiaan. Isokoski sanoo, että vakuutusyhtiöllä on siihen vakuutuskauden vaihtuessa lain mukaan oikeus.

Jos nyt hallituksen esittämä sulkutila perustuu nimenomaan tartuntatautilakiin, niillä yrityksillä, joilla on Pohjolasta otetun keskeytysvakuutuksen vakuutuskausi vielä vanhoilla ehdoilla voimassa, on mahdollisuus hakea korvausta vakuutusyhtiöltä.

Jo meneillään olevien oikeusjuttujen perusteella Isokoski arvioi Pohjolan tuskin vapaaehtoisesti korvauksia maksavan, vaan korvaus on lopulta haettava oikeudesta samalla tavalla kuin kajaanilainen Peeveebar teki. Peeveebarin tapaus on menossa hovioikeuteen. Aikanaan korkein oikeus voi tehdä siitä ennakkotapauksen.

Hallitus on kuitenkin päättänyt, että ravintolat saavat korvauksen sulkemisesta tänä keväänä. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi alleviivaa, että korvaus kuuluu jokaiselle ravintolalle.

– Vahingot tulee kohtuullisesti kompensoida ravintoloille. Sen täytyy kohdella oikeudenmukaisesti yrityksiä, jotka on perustettu koronakriisin aikana tai vähän sitä ennen, koska ne ovat jääneet näistä kustannustuista aika vähälle, Lappi sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun 27.2. kello 23:een saakka.