Poliisi tutkii: Tampereen yläkoulussa pahoinpitely – moni kuvasi tekoa videolle eikä puuttunut

Poliisi tutkii Tampereella yläkoulussa torstaina aamupäivän aikana tapahtunutta tekoa pahoinpitelynä sekä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä.

Rikoksesta on epäiltynä useita lapsia tai nuoria, joista yksi on toiminut varsinaisena pahoinpitelijänä. Poliisi on kuulustellut tai parhaillaan kuulustelee tapahtumassa paikalla olleita tai muita osallisia. Varsinaisen teon lisäksi myös avunannosta tai yllytyksestä rikokseen voi saada rangaistuksen.

Pahoinpitelyrikoksesta on kuvattu videoita, joita on levitetty sosiaalisessa mediassa. Videota levittämällä, jakamalla voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen, poliisi muistuttaa.

Rikosta on seurannut useita nuoria, joista moni on kuvannut tekoa yrittämättä puuttua tapahtuneeseen, saati suojella uhria. Uhria loukkaavan pahoinpitelyn kuvaamisella ja videon levittämisellä satutetaan ihmistä usein yhtä paljon kuin itse väkivaltarikoksella.

– Seurauksia voi mieltää kuvittelemalla itsensä vastaavan videon kohteeksi, poliisi muistuttaa tiedotteesta.

Pahoinpitelyrikoksen rangaistusasteikko on vähintään sakkoa ja enintään 2 vuotta vankeutta.

Poliisille ei tarvitse ilmoittaa puhelimeesi jaetusta videosta, koska poliisi tutkii myös videon levittämistä käynnissä olevassa esitutkinnassa.

Nuorten väkivalta on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina.

Asiasta lisää hetken päästä.

