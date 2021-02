Kuntayhtymä Essoten koko alue siirtyi koronan kiihtymisvaiheeseen – jälleen seitsemän uutta tartuntaa

Koko Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä siirtyy koronaepidemian suhteen kiihtymisvaiheeseen.

Essoten alueella linjaus tarkoittaa, että Mikkeli siirtyy leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, mutta rajoitukset jäävät. Muut kuntayhtymän kunnat nousevat kiihtymisvaiheeseen. Epidemian luokittelussa käytetään Suomessa kolmea eri tasoa: vähiten vakava on perustaso, toiseksi vakavin on kiihtymisvaihe ja vakavin on leviämisvaihe.

Päätöksen linjasi perjantaina eri viranomaisista koostuva Essoten alueen "koronanyrkki". Ratkaisua perustellaan kuntayhtymän alueen korkealla koronaviruksen ilmaantuvuusluvulla.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että altistumisia on tapahtunut Mikkelin lisäksi myös muiden kuntien alueella. Seppälä kertoo myös, että Mikkelin osalta tartuntaketjujen jäljitys on onnistunut hyvin, jonka vuoksi suurista tartuntamääristä huolimatta Mikkelissä palataan kiihtymisvaiheeseen eli samalle tasolle muun alueen kanssa.

Kahden viimeisen viikon aikana on Essoten alueella todettu 124 koronatartuntaa ja ilmaantuvuusluku on noussut 125/100 000 asukasta kohden. Pääosa tartunnoista on Mikkelissä, mutta yksittäisiä tapauksia löytyy myös alueen muissa kunnissa.

Koronakoordinaatioryhmä pyytää Itä-Suomen aluehallintovirastoa tekemään kaikkia kuntiaan koskevat tartuntatautilain 58 d pykälän mukaiset päätökset. Suurin käytännön muutos on, että aikuisten harrastustoiminta suositellaan keskeytettävän kaikissa Essoten alueen kunnissa.

Essote ei ainakaan vielä siirry tason 2 mukaisiin toimenpiteisiin. Tätä kuitenkin arvioidaan koko ajan ja viimeistään ensi tiistaina uudemman kerran.

Uusia tartuntoja löytyi seitsemän

Torstain jälkeen Essoten alueelta on löytynyt yhteensä seitsemän uutta koronatartuntaa.

Karanteeniin on asetettu lähes 800 henkilöä.

Osastohoidossa on kaikkiaan 21 koronapotilasta.

Kuntayhtymän mukaan sekä sen terveydenhuolto että vanhuspalvelujen henkilöstö on nyt kovassa kuormituksessa. Suurien altistuneiden määrän vuoksi odotetaan lähiaikoina tulevan tietoon lisää koronaviruspositiivisia tapauksia ja sitä myötä myös sairaalahoitoon joutuvia sairastuneita.