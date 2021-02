Oppositiopoliitikko Navalnyi lähetettiin rangaistussiirtolaan Venäjällä – Ihmisoikeusaktivisti: Siirto on vaarallisin vaihe

MoskovaTorstaina julkisuuteen tuli tieto, että vankeuteen tuomittu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on siirretty pois Matrosskaja tišinan esitutkintavankilasta. Navalnyin asianajaja ja omaiset eivät perjantaina tienneet, mihin hänet on kuljetettu.

Rikosseuraamusvirasto FSIN:n johtaja Aleksandr Kalašnikov vahvisti, että Navalnyi on lähetetty rangaistussiirtolaan suorittamaan kahden ja puolen vuoden vankeustuomiotaan.

– Takaan, että mitään uhkaa hänen henkeään ja terveyttään kohtaan ei ole, Kalašnikov sanoi uutistoimisto Tassin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

– Hänet tullaan pitämään normaaleissa oloissa. Jos hän haluaa, hän voi osallistua tuotannolliseen toimintaan.

Edelleenkään julkisuuteen ei ole kerrottu, mihin siirtolaan Navalnyi vietiin. Kalašnikovin lausunnosta jää hieman epäselväksi, onko Navalnyi jo saapunut perille.

FSIN salaa tiedot vankien kuljetuksista ja heidän sijainnistaan. Rikoslaki velvoittaa viraston ilmoittamaan sukulaisille 10 päivän kuluessa vangin saapumisesta perille paikan, jossa hän suorittaa tuomionsa.

– FSIN on virasto, joka pyrkii vaikenemaan maksimaalisesti, olemaan maksimaalisen läpinäkymätön yhteiskunnalle, ihmisoikeusaktisti Pjotr Kurjanov sanoo.

Vankien oikeuksia puolustavassa säätiössä toimiva Kurjanov sanoo, että siirto rangaistussiirtolaan on Navalnyin kannalta vaarallisin vaihe.

– Matka voi olla pitkä ja vaarallinen Navalnyille itselleen.

"Stolypinit" kulkevat yhä Venäjän raiteilla

Vankia ei Venäjällä yleensä kuljeteta suoraan rangaistuslaitokseen, jossa hänen on määrä suorittaa rangaistuksensa.

Vankien kuljetuksesta käytetään venäjällä nimeä etapirovanie, joka siis tulee sanasta etappi, matkan vaihe. Vaiheita riittää, vangin matka saattaa olla monipolvinen ja voi kestää jopa kuukauden tai kauemmin

Esitutkintavankilasta vangit viedään yleensä selleillä varustettuun junanvaunuun. Vankivaunuja kutsutaan Venäjällä stolypineiksi kovista otteistaan tunnetun pää- ja sisäministerin Pjotr Stolypinin (1862–1911) mukaan.

Kuljetus ei välttämättä etene suoraan. Jos vankia ollaan viemässä Samaraan, juna saattaa kuljettaa hänet ensin esimerkiksi Kurskiin.

Siellä vangit siirretään paikalliseen kauttakulkuvankilaan odottamaan jatkokuljetusta. Samassa sellissä saattaa olla suuri joukko vankeja.

Kurjanov pelkää, että viranomaiset voivat sijoittaa siirrettävien vankien joukkoon henkilön, joka voi jonkin tekosyyn varjolla hyökätä Navalnyin kimppuun joko junan sellissä tai kauttakuljetusvankilassa.

Navalnyin kimppuun voidaan usuttaa raskaan rikostuomion saanut vanki, jolla ei ole mitään menetettävää mutta joka voi saada vankilaviranomaisilta erilaisia etuja, Kurjanov kuvailee.

– Verrattuna etappimatkaan vaara vähenee jonkin verran, kun henkilö on tiedetyssä paikassa, tietyssä siirtolassa, tietyssä esitutkintavankilassa, Kurjanov sanoo. Varma Navalnyin turvallisuudesta ei voi olla edes perillä siirtolassa.

Vankien pahoinpitelystä raportoidaan usein. Äskettäin julkisuuteen on tullut videoita, joilla Jaroslavlin alueella sijaitsevan rangaistussiirtolan työntekijät kiduttavat vankeja. Tapauksesta on raportoinut muun muassa sanomalehti Novaja Gazeta (siirryt toiseen palveluun).

Väkivallan lisäksi vankien terveyttä uhkaavat monien rangaistuslaitosten rapautunut infrastruktuuri ja tilojen tungos. Aids ja tuberkuloosi ovat olleet vaikea ongelma Venäjän vankiloissa. Tuberkuloositartunnat ovat laskeneet sitten 90-luvun.

Vankien nukkumatilat Saratovissa sijaitsevassa vankilassa. Steve Turner / AOP

Venäjä sai perinnöksi vankileirien saariston

Siitä huolimatta, että Venäjän lainsäädännön mukaan vangin pitäisi suorittaa rangaistuksensa lähellä kotipaikkaansa, suurin osa vangeista viettää vankeusaikansa hyvin kaukana kotiseudustaan ja sukulaisistaan.

Venäjän vankilajärjestelmän taustalla on Neuvostoliiton aikainen vankileirien saaristo. FSIN peri Gulag-järjestelmän rangaistussiirtoloiden verkoston.

Monet rangaistussiirtoloista sijaitsevat kaukana pohjoisessa ja Venäjän Kaukoidässä, sillä niitä käytettiin työleireinä. Esimerkiksi Venäjän Karjalassa vankeja käytettiin metsätöissä.

Vankilajärjestelmän luonnetta sanelivat Neuvostoliitossa taloudelliset pyrinnöt: vankityövoiman avulla kerättiin raaka-aineita alueilla, jonne oli vaikea saada vapaaehtoista työvoimaa.

Jo tsaarien Venäjällä oli tapana lähettää vangit maan kaukaisimpiin kolkkiin suorittamaan rangaistusta.

Edelleenkin monilla leireillä vangit tekevät töitä.

– Se riippuu alueesta. Jos ollaan metsäisellä alueella, enemmistö työskentelee metsätöissä. Köyhällä alueella ei ole työtä, on vain palvelusta siirtolan alueella. Mordvassa ommellaan sisäministeriön univormuja, Kurjanov kuvailee.

Vankilan sisäänkäynti Saratovissa Venäjällä. Steve Turner / AOP

Suurin osa vangeista asuu siirtoloissa

Venäjällä 99 prosenttia vankeuteen tuomituista suorittaa rangaistuksensa rangaistussiirtoloissa, joissa asutaan asuntolatyyppisessä majoituksessa, ei selleissä.

Navalnyi on tuomittu yleisen järjestyksen rangaistussiirtolaan, kolonija obštšego rezhima.

Moskovassa tällaista siirtolaa ei ole, joten hänet täytyy kuljettaa jollekin lähialueen rangaistussiirtoloista. Oletus on, että Navalnyi suorittaa vankeutensa keskisen liittovaltiopiirin alueella.

Asutussiirtoloissa vangit voivat liikkua vapaasti siirtolan alueella ja heidät on majoitettu suurin parakkeihin. Vangit pääsevät lomille melko usein, saavat tavata sukulaisiaan ja pitää siviilivaatteita.

Yleisen järjestyksen siirtoloissa valvonta on tiukempaa. Vangit majoitetaan suuriin parakkeihin, joissa on yleensä 100–150 vuodepaikkaa, eivätkä he voi kulkea rangaistussiirtolan alueella vapaasti.

Yleisen ja ankaran järjestyksen siirtolat eivät eroa suuresti toisistaan. Keskeinen ero on, kuinka monta tapaamista omaisten kanssa sallitaan, kuinka monta pakettia vanki saa vastaanottaa ja kuinka paljon rahaa hän voi säilyttää omaan käyttöönsä.

Ankaran ja erityisen järjestyksen rangaistussiirtoloissa rajoituksia on enemmän ja vangit ovat lukituissa selleissä, joissa on yleensä 20–50 muuta vankia.

Lain mukaan vankia kohti pitäisi olla ainakin kaksi neliömetriä tilaa, mutta ylitäysissä vankiloissa se ei usein toteudu.

Vankilaväestön määrä laskussa

Venäjän vankilaväestön määrä on laskenut huippuvuosista. Rikollisuus on vähentynyt ja varsinaiseen vankeuteen tuomittujen määrä laskenut.

Tämän vuoden alussa (siirryt toiseen palveluun) Venäjän vankilajärjestelmän piirissä oli esitutkintavangit mukaan lukien 482 888 ihmistä. Tästä määrästä noin 22 prosenttia on esitutkintavankiloissa.

Vankilaväestön absoluuttisella määrällä mitaten Venäjä on maailmassa neljäs Yhdysvaltain, Kiinan ja Brasilian jälkeen, ilmenee Birkbeckin yliopiston rikos- ja oikeuspolitiikan instituutin ylläpitämästä World Prison Brief -tietokannasta (siirryt toiseen palveluun). Euroopassa Venäjän vankilaväestö on suurin.

Sataatuhatta asukasta kohti vankilassa on virallisten lukujen mukaan 334 ihmistä. Euroopassa Turkilla ja Valko-Venäjällä on enemmän vankeja sataatuhatta vankia kohti. Maailman mittakaavassa Venäjä on 26.

Pitkät tuomiot sosiaalistavat vankilaelämään

Tyypillinen vanki on yli 30-vuotias, vapaudessa työtön ja vankilassa huumeiden takia, kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) vankiloihin perehtynyt sosiologi Ksenija Runova.

92 prosenttia vankeudessa olevista on miehiä. Noin kolmannes on 30–39-vuotiaita. Suuri osa vankeudessa olevista on rikoksenuusijoita. 63 prosenttia on istunut aiemmin.

Tähän vaikuttaa tuomioiden pituus, Ksenija Runova kirjoittaa.

– Viittä vuotta pidetään jonkinlaisena kynnyksenä, jonka jälkeen paluutta "vapaaseen" elämään ei ole, koska ihminen on jo sosiaalistunut vankilamaailmaan, oppinut elämään muilla säännöillä ja unohtanut, miten eletään normaalisti.

Venäjän rangaistussiirtoloissa 53 prosentilla vangituista tuomio on yli viiden vuoden mittainen, 18 prosentilla 10 vuotta.

Lähteet: AFP, Reuters, Tass