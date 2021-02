Verkko-ostosten tullauskäytäntö muuttuu radikaalisti ensi kesänä: Kuluttajien on tullattava kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat ostoksensa

Tällä hetkellä veroa ei tarvitse maksaa pienistä verkkokauppaostoksista, joiden arvo on 22 euroa tai alle. Heinäkuussa voimaan tulevan muutoksen jälkeen kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat lähetykset pitää tullata ja niistä on maksettava arvonlisävero.

– Muutos on iso ja koskettaa suurta nettitilaajien ryhmää. Puhutaan miljoonista uusista tullauksista vuodessa, tulliylitarkastaja Nadja Painokallio Tullin ulkomaakauppa- ja verotusosastolta sanoo.

Tulliylitarkastaja Painokallion mukaan EU:n ulkopuolelta tuodaan eniten vaatteita, kosmetiikkaa, elektroniikkaa, auton ja moottoripyörien osia, koruja, leluja ja ravintolisiä. Eniten tavaraa on ostettu Kiinasta ja Yhdysvalloista. Kiinasta tulee suuri osa vähäarvoisista lähetyksistä.

Itsekin voi tullata

Jatkossa EU:n ulkopuolelta toimitettava lähetys on tullattava aina ja siitä on maksettava arvonlisävero lähetyksen arvosta riippumatta.

– Heinäkuun alussa tehtävän muutoksen jälkeen esimerkiksi viiden euron kännykän suojakuori on tullattava ja siitä on maksettava arvonlisävero, joka on noin 1,20 euroa, tulliylitarkastaja Painokallio selvittää.

Postin työntekijä lajitteli paketteja pakettiautomaattiin Helsingissä joulukuussa. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Hän kertoo, että muutos koskee enintään 22 euron arvoisia lähetyksiä, joita ei aikaisemmin tarvinnut tulla ja maksaa arvonlisäveroa. Tullittomuusraja 150 euroa säilyy ennallaan.

– Muutoksen jälkeen suomalaisen verkko-ostajan on syytä tietää, että lähetys on tullattava aina. Asiakas voi tullata lähetyksen itse Tullin henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa tai ostaa tullaus palveluna, tulliylitarkastaja Painokallio kertoo.

Tullaus on aina ostajan vastuulla

Tullin mukaan tullaaminen itse on helppoa Tullin henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa.

– Ostosten kokonaishinnan arvioimiseksi Tulli on kehittänyt asiakkailleen Tullilaskurin, jossa voi laskea arvion ostoksen tullimaksusta ja arvonlisäverosta, ja myös lukea vinkkejä nettiostajan kannalta oleellisten sudenkuoppien välttämiseksi, tulliylitarkastaja Painokallio selvittää.

Hänen mukaansa tullilaskuri opastaa myös mitä asiakkaan pitää tehdä, jotta ostoksen saa sujuvasti itselleen.

– Ostajan on myös oleellista tietää, että tullauksen tekeminen on yleensä aina ostajan vastuulla. Tavaraa ei saa itselleen ennen kuin se on tullattu. Tilaajan on tullattava lähetys kuljetusyrityksen ilmoittamassa määräajassa, sen jälkeen kun kuljetusyritys on ilmoittanut, että tullattava lähetys on saapunut.

Tulliylitarkastaja Painokallion mukaan uudistuksella tavoitellaan reilumpaa kilpailutilannetta kotimaisille ja muille EU-maiden yrityksille. Tähän asti pienten lähetysten arvonlisävapaus on antanut kilpailuedun EU:n ulkopuoliselle verkkomyynnille.

Uudistus on EU:n tasoinen ja se tulee voimaan kaikissa jäsenmaissa, ei siis pelkästään Suomessa.