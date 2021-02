Lähes sata räppäriä piirtää kuvaa suomalaisesta hiphopista Ylen dokumenttisarjassa – Cheek muistelee uransa alkua: "Mä olin niin sairaan huono"

Suomalaisesta räpistä ja hiphopista tuli valtavirtaa ja suosituin musiikkityyli viime vuosikymmenellä. Nyt meillä on jo aikuisikään ehtinyt sukupolvi, jolle kotimainen hiphop on aina ollut olemassa.

Näin ei ollut vielä 2000-luvun alussa, kun suomalainen räp teki vasta tuloaan Fintelligensin johdolla. Räppärit pyristelivät eroon aikaisemmin soineesta huumoriräpistä, jota olivat esittäneet esimerkiksi Raptori, Pääkköset ja Mc Nikke T.

Ylen uusi kahdeksanosainen dokumenttisarja Mist sä tuut? kuvaa tätä kehityskaarta maantieteellisestä vinkkelistä. Ohjelman juontaa YleX:ltä tunnettu Juuso "Köpi" Kallio, ja hänen johdollaan kotimaisen hiphopin ytimeen sukelletaan seitsemän kaupungin kautta. Sarjaan valikoituneet kaupungit ovat Lahti, Rovaniemi, Jyväskylä, Tampere, Pori, Turku ja Helsinki.

Tomi Yli-Suvannon ja Toni Sillanpään käsikirjoittamaa, ohjaamaa ja tuottamaa sarjaa varten on haastateltu lähes sataa räppäriä. Omia tarinoitaan kertovat tunnetut artistit kuten Elastinen, Paleface, Gettomasa ja Cheekinä tunnetuksi tullut Jare Tiihonen. Mukana on myös nuorempia artisteja kuten Ibe ja Yeboyah sekä eri kaupunkien hiphop-vaikuttajia.

– Stadi on pyörittänyt skeneä alusta asti, sanoo Fintelligens-yhtyeellä Suomi-räpin pioneerityötä tehnyt Elastinen Mist sä tuut? -dokumenttisarjassa. Eevamaija Virtanen

IRC-Gallerian merkitys yllätti juontajan

Hiphop ja räp ovat olleet osa Juuso "Köpi" Kallion elämää lapsesta lähtien. Siksi hänestä oli mielenkiintoista päästä haastattelemaan alan tekijöitä eri puolille Suomea.

Suomalainen hiphop-kulttuuri on Kalliolle sen verran tuttua, että hän ei uskonut kuulevansa räppäreiden muisteloissa suuria yllätyksiä. Toisin kuitenkin kävi.

– 2000-luvun alussa tosi monet räppärit eivät tavanneet missään glamourhohtoisessa takahuoneessa vaan IRCissä.

IRC-Galleria on vuonna 2000 perustettu suomalainen yhteisöpalvelu, missä käyttäjät voivat lisätä esimerkiksi valokuvia ja tietoja itsestään.

Kallion mukaan suomalaisräppärit tekivät aikoinaan kokonaisia artistien levyjä tapaamatta toisiaan.

– Vuodesta 2000 hiphop-genre on ollut syvästi sydämessäni, sanoo Mist sä tuut? -dokumenttisarjaa juontava Juuso "Köpi" Kallio. Benjamin Suomela / Yle

Juontaja yllättyi myös hiphop-kulttuurien maantieteellisistä eroista. Hän arveli, ettei Suomen kokoisesta pienestä maasta löytyisi niin suuria eroja kuin Yhdysvalloissa länsi- ja itärannikkojen välillä.

– Kun kävimme Rovaniemellä, niin siellä puhuttiin paljon murteella räppäämisestä. Pohjoisen räpissä on lyöty lisää kirjaimia sanoihin, jolloin siitä on tullut letkeää ja maalailevaa. Hienointa on se, että he yhdistivät sen gangsta-räpin maailmaan, joka on täysin päinvastainen tunnelmaltaan kuin mitä pohjoisen lupsakka murre.

Hiphopiin on kuulunut nokittelu. Se juontaa juurensa freestyle-kulttuurista, jossa räppärit yrittävät räpätä toisensa suohon. Kallion mukaan Suomessa vastakkainasettelua oli myös kaupunkien välillä 2000-luvun alussa.

– Jokaisessa kaupungissa lähtökohdat tekemiseen olivat erilaiset. Jotkut tekivät runollista, ajatuksellista ja perinteisiin nojaavaa räppiä, kun taas toiset halusivat tuoda esiin uhoa. Joidenkin tekemisiä haukuttiin taas liian kaupalliseksi.

– Kyllä kaljoittelu näkyy, kuvaa Tampereen räp-skeneä Petri Nygård Mist sä tuut? -dokumenttisarjassa. Eevamaija Virtanen

Cheek muistelee ensimmäistä keikkaansa

Mist sä tuut? -dokumenttisarja käynnistyy Lahdesta. Kaupungista tuli viime vuosikymmenellä kotimaisen räpin keskus Cheekin johdolla. Sarjassa kuullaan vuonna 2018 Cheekinä lopettaneen Jare Tiihosen muisteluita hänen ensimmäisestä livevedostaan.

“Mä olin niin sairaan huono. Jos mä kuulisin, että jos joku muu olisi yhtä huono nykyään, niin mä sanoisin, että pliis älä jaksa jatkaa tuota enää, sä et osaa yhtään.”

Tiihonen on ollut räppäriuran lopettamisen jälkeen poissa julkisuudesta.

– Jare piti sarjan näkökulmaa arvokkaana, ja koska tässä on mukana lähes sata räppäriä, niin hän koki relevantiksi olla mukana kertomassa, miten hommat menivät. Ja Lahden tarinaa olisi aika vaikea kertoa, jollei Jare olisi itse kommentoimassa asiaa, sanoo Kallio.

Mist sä tuut? -dokumenttisarjan ensimmäisessä jaksossa syvennytään Lahden hiphop -kulttuuriin. Äänessä on muun muassa Cheekinä tunnetuksi tullut Jare Tiihonen.

Dokumenttisarjaa tehdessä Kallion mieleen jäi etenkin Jyväskylä, jota kutsutaan tämän hetken räp-pääkaupungiksi.

- Siellä syntyy uusia tekijöitä, mikä on todella tärkeää genren kannalta. Siellä uskalletaan vetää eri tyyleillä eli on perinteisempää kuten Gettomasa ja sitten Lauri Haav, joka edustaa aivan erilaista tyyliä.

Jyväskylän sanotaan olevan tämän hetken räp-pääkaupunki Suomessa. Kaupungin tunnetuin tähti on Gettomasa, joka nähdään Mist sä tuut? -dokumenttisarjassa. Eevamaija Virtanen

Nuoret räppärit kokeilunhaluisia

Ikäluokkien erot näkyvät Mist sä tuut? -dokumenttisarjassa. Juontaja Juuso "Köpi" Kallion mukaan eri ikäiset tekijät suhtautuvat räppiin eri tavoin.

Vanhemmat räppärit joutuivat tekemään paljon töitä sen eteen, että suomenkielisestä räpistä tuli vakavasti otettavaa 1980- ja 1990-lukujen huumoriräpin jälkeen. Nuorempi sukupolvi taas on elänyt kotimaista hiphop-kulttuuria koko elämänsä.

30-vuotiaan Kallion mukaan nuoret tekijät eivät enää lokeroi itseään räppäreiksi, vaan he puhuvat itsestään ennemminkin muusikkoina.

– Minun nuoruudessani oli todella tärkeää alleviivata, että olen räppäri. Se oli verinen loukkaus, jos kutsuttiin vaikka indiepoppariksi. Nuoret haluavat tehdä sellaista musiikkia, mikä tuntuu itsestä mielenkiintoiselta. He ovat kokeilunhaluisempia.

Mist sä tuut? -dokumenttisarjassa pääsevät ääneen eri ikäiset räppärit. Kuvassa 42-vuotias Paleface (vas) ja JVG:n 33-vuotias VilleGalle. Eevamaija Virtanen

Kallion mukaan dokumenttisarjan tekeminen vahvisti hänen käsitystään kotimaisen räpin ja hiphopin elinvoimaisuudesta ja monipuolisuudesta.

– Se on siunaus, että sieltä karkkikulhosta voi ottaa mieleisensä karkin, eikä tyytyä vain johonkin punssinappiin, joka siellä sattuu olemaan.

Mist sä tuut? -dokumenttisarjan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjaa esitetään Yle TV2:ssa tiistaisin 2. maaliskuuta alkaen.

