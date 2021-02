Toimittajalta: Veikö kankea kuntabyrokratia kulttuurilta miljoonia?

On tyrmistyttävää, että Suomen kunnissa on juuri nyt jäänyt käyttämättä useita miljoonia kulttuurille varattuja euroja, kirjoittaa Yle Pirkanmaan päällikkö Aki Karjalainen.

Kaipaamme kaihomielin konsertteihin, teatteriin ja festareille sekä suorastaan kirmaamme mielissämme museoihin. Aiemmin tutuksi tulleen laajan kulttuuritarjonnan yllä leijuu vähintäänkin ukkospilviä. On kuitenkin vielä arvausten varassa, mitä ostettavaa meillä on, kun pääsylipun maksaminen tulee jälleen mahdolliseksi.

Esimerkiksi tapahtuma-alan liikevaihdot ovat pudonneet jopa 80 prosenttia. Alan lähes 30 000 vakituisesta työntekijästä suurin osa on ollut pitkään lomautettuna, osa on jo irtisanottu. Aiempien vuosien noin 170 000 väliaikaisesta työpaikasta suurin osa jäi viime vuonna syntymättä kokonaan.

Rajoitukset ovat paiskanneet pääsylipputuloilla elävät kulttuuritoimijat laskemaan lukua. Moni joutunee tuista huolimatta supistamaan tarjontaansa totutusta tulevina vuosina. Osa on vaihtanut alaa. Viime kädessä kuluttaja ratkaissee, mitkä näistä toimijoista pystyvät kehittämään toimintaansa tulevaisuudessa. Monilla kulttuurin aloilla on ollut pitkä tie opettaa yleisö osallistumaan ja maksamaan tarjonnasta. Ala toivoo, että se oppi on kestävää.

Myös kulttuurin julkiseen rahoitukseen liittyy kiinnostavaa seurattavaa. Valtio tuki viime vuonna kuntia niin massiivisesti, että kuntatalous jopa hyötyi pandemiasta. Jos jättipotit eivät jatku, supistavatko kuntien rahahuolet kulttuurin julkista rahoitusta ja sitä myöten tarjontaa?

Jo aiemmin esimerkiksi Tampereella talouden tasapainottamisohjelmassa on kultuuritoimintaan kohdistettu 1,6 miljoonan euron leikkaukset vuosille 2019-2021. Koronan vaikutukset tuleviin leikkauksiin näkyvät vasta myöhemmin.

Kulttuuritoimijoiden ahdingossa on tyrmistyttävää, että kunnissa on tässä pahimmassa tilanteessa jätetty käyttämättä merkittävä määrä kulttuurille suunnattuja euroja. Viime vuonna pelkästään Pirkanmaan kunnissa jäi käyttämättä noin 2,5 miljoonaa euroa kulttuuriin jo varattuja rahoja, kertoo Ylen kysely. Koska kaikki Pirkanmaan kunnat eivät vastanneet kyselyyn, summa voi olla vielä suurempi. Koko Suomessa käyttämättä jääneiden eurojen määrä on vähintään kymmenkertainen. Jos noin 20 miljoonan käyttämättä jäänyt summa kuulostaa pieneltä, niin se on saman verran kuin koko maahan juuri luvattu lisätalousarvio kulttuurin ja taiteen tukemiseksi yhteensä.

Kulttuurille varattuja rahoja jäi siis kunnissa käyttämättä tilanteessa, jossa niille olisi ollut huutava tarve. Rajoitukset estivät suunniteltua toimintaa, mutta luovan alan ammattilaisilla korvaavia vaihtoehtoisia ideoita riittää. Jos käyttämättä jääneiden rahojen taustalla on kankeahko byrokratia, niin nyt on hyvä aika herätä. Kuntavaalien keskusteluissa luoville ajatuksille on tilaa.

