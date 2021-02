Hiihtolomalaiset eivät näy yllättäen piikkinä Lapin koronatartunnoissa – "Merkittäviä joukkoaltistuksia ei ole edelleenkään todettu", sanoo infektioylilääkäri

Levillä on ollut tällä viikolla paikoin pitkät jonot hisseille.

Levillä on ollut tällä viikolla paikoin pitkät jonot hisseille. Antti Ullakko / Yle

Etelä-Suomen hiihtolomalaiset eivät näy vielä juurikaan Lapin koronatartunnoissa.

Ennen lomia yhtenä uhkakuvana pidettiin sitä, että uusmaalaiset veisivät brittimuunnoksen hiihtokeskuksiin ja se leviäisi sitä kautta ympäri Suomen.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan muunnostapauksia ei ole tällä viikolla ilmennyt, eikä epidemiassa ole tapahtunut kiihtymistä.

– On positiivista, että mitään merkittäviä joukkoaltistuksia ei ole edelleenkään todettu. Sama ilmiö havaittiin joulun ja uudenvuoden aikana. Se johtuu ihmisten vastuullisesta toiminnasta ja siitä, että on noudatettu turvallisuusohjeita, arvioi Broas.

Maanantaista perjantaiaamuun mennessä Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä 22 tartuntaa. Matkailijoiden osuus tartunnoista on pysynyt aiempien viikkojen tasolla.

– Testausaktiivisuus on edelleen korkea. Aamulla katsottiin, että tartuntojen määrä on ollut sama kuin viime viikolla ja edelleen noin kolmasosa tartunnoista on matkailijoilla eli ulkopaikkakuntalaisilla.

Viime viikonloppuna Lapissa todettiin poikkeuksellisen suuri määrä tartuntoja

Infektioylilääkäri Broas ennakoi, että kuluvasta viikosta voi tulla jopa viime viikkoa rauhallisempi.

– Viime viikonloppu oli jostain syystä hyvin vilkas. Silloin tuli 30 tartuntaa lisää. Tämä ennustaa sitä, että tämä viikonloppu voi olla ehkä jopa rauhallisempikin. Tällainen 30 tartunnan esiintyminen perjantaista sunnuntaihin oli poikkeuksellisen suuri määrä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas muistuttaa, että koko totuus hiihtolomalaisten vaikutuksesta Lapin epidemiatilanteeseen selviää vasta lähiviikkoina.

Tilanne saattaa muuttua radikaalisti, jos virusmuunnokset pääsevät leviämään lomalaisten keskuudessa.

– Minusta valtion lisätoimet olivat paikallaan, koska virusmuunnos on iso riski koko Suomessa. Jos se pääsee leviämään, se voi johtaa epidemian lehahtamiseen, sanoo Broas.

