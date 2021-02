Kokoomuksen kannatus on jumissa ja linja hukassa – Mistä kiikastaa, Petteri Orpo?

Puolueen puheenjohtajan mielestä kehitystä parempaan on jo tapahtunut.

Perinteinen porvaripuolue kokoomus on pitkän hallitusvastuun jälkeen oppositiossa, eikä se ole sujunut ongelmitta. Kokoomuksen linjaa on moitittu ristiriitaiseksi, kannatus on jämähtänyt noin 16 prosenttiin, ja puolueen jäsenetkin riitelevät keskenään.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo myöntää Marja Sannikan haastattelussa, että kokoomuksen viestin olisi pitänyt tulla selvemmin esiin jo aiemmin. Uusi asema oppositiossa on ollut haastava etenkin poikkeuksellisena korona-aikana.

– Mielestäni me olemme kovan työn jälkeen pystyneet kirkastamaan meidän roolimme. Me olemme selkeä vastavoima vasemmistohallitukselle, joka tässä maassa on.

Kokoomus on kipuillut esimerkiksi Euroopan unionin elvytyspaketin suhteen. Erityisen Eurooppa-myönteinen puolue on ollut kriittinen pakettia kohtaan. Orpo ei suostu sanomaan suoraan, hyväksyisikö kokoomus paketin, jos puolue olisi nyt hallitusvastuussa.

– Se ei ole Suomen näkökulmasta paras mahdollinen ratkaisu. Me käsittelemme sitä hyvin huolella ja päätämme yhdessä eduskuntaryhmässämme meidän lopullisen suhtautumisemme siihen.

Siinä missä oppositiokollega perussuomalaiset on pystynyt erottautumaan maahanmuuttokriittisellä linjallaan, kokoomuksen maahanmuuttopolitiikka on ollut sekavampaa.

Orpo selventää puolueensa linjaa: hänen mielestään maahanmuutto on enemmän mahdollisuus kuin uhka.

– Me tarvitsemme paljon enemmän työperäistä maahanmuuttoa, kansainvälistä rekrytointia. Mutta se toinen puoli, eli turvapaikanhaku, pitää olla hallinnassa.

Kisa pormestariehdokkaasta kuumensi tunteet

Kokoomuksen sisällä on ollut näyttäviäkin erimielisyyksiä. Viimeisin konflikti syntyi, kun Helsingin pormestariehdokas Kirsi Piha arvosteli Helsingin kuntavaaliehdokkaan Atte Kalevan Helsinki ilman kommunisteja -vaalivideota.

– En pidä yhtään siitä, että varsinkin jossain Twitter-maailmassa kärjistetään ja halutaan huomiota. Halutaan isompaa vastakkainasettelua kuin todellisuudessa onkaan, Orpo kommentoi.

– Suurin osa puolueesta on hyvin maltillista, fiksua väkeä ja käyttäytyy sivistyneesti, hän lisää.

Orpon mukaan tunnelma pääkaupungissakin on jo parantunut.

– Politiikkaanhan kuuluu myös kisailu. Jos on yksi paikka ja useampia ehdokkaita, niin joskus tunteetkin vähän kuumenevat.

