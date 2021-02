Ravintolat saavat pakkosulun takia räätälöityä korvausta – lomautuksiin ei ole luvassa nopeutusta

Ravintoloille on luvassa räätälöityä tukea korvaukseksi pakkosulkemisesta. Tuki pohjautuu kuitenkin kustannustukeen, josta on valmiit mallit olemassa. Tukea maksaisi valtiokonttori, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Hallitus esittää, että ravintolat suljetaan 8.3. kolmeksi viikoksi suurimmassa osassa Suomea. Lainsäädännön on tarkoitus tulla eduskuntaan ensi viikolla. Samalla työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee ravintoloille tukia, ja korvausasioiden pitäisi olla selvillä, kun sulkuesitys menee eduskuntaan.

Eduskuntaan on etenemässä kustannustuen kolmas kierros. Tekeillä on neljäskin kierros, jossa tukea on tarkoitus suunnata muun muassa tapahtumien järjestäjille. Ravintoloiden tuki on kuitenkin tarkoitus saada nopeammin liikkeelle.

Tukia valmistellaan myös tartuntatautilain perusteella suljettaville yrityksille kuten kuntosaleille.

Mara haluaa tukia myös isoille yrityksille

Kustannustukia on arvosteltu paljon ja niitä on jäänyt runsaasti jakamatta tiukkojen kriteerien takia.

Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi pitää tärkeänä, että ravintolatoiminnan erityispiirteet otetaan tukimallissa huomioon. Hänen mukaansa tuen pitäisi olla riittävä sekä isoille että pienille yrityksille.

– Olemassa olevat kustannustuet ovat kohdelleet isoja yrityksiä erittäin kaltoin. Enimmäismäärät ovat olleet Suomessa niin pieniä, että isot yritykset, jotka työllistävät paljon ja maksavat veroja paljon, eivät ole saaneet tukea siinä suhteessa kuin liikevaihtoa on menetetty ja miten paljon tappiota on tullut.

Päätös sulkea ravintolat on Lapin mukaan kuitenkin parempi kuin anniskelun tai aukiolojen tiukat kiristykset.

– Se olisi käytännössä johtanut siihen, että liiketoiminta olisi tullut kannattamattomaksi ja moni yritys olisi sulkenut muutenkin.

Sulun takia ravintoloille kuuluu maksaa korvausta, kuten eduskunta linjasi kevään sulkemispäätösten yhteydessä.

Tähän mennessä maksetut tuet ovat Lapin mukaan olleet riittämättömiä matkailu- ja ravintola-alan yrityksille.

– Jos verrataan esimerkiksi muihin Pohjoismaihin, niin meidän tuki on ollut todella lievää ja huonosti kohdennettua

Lomautusmenettely vie 2–6 viikkoa

Nopeutettu lomautusmenettely päättyi vuoden vaihteessa eli yritysten uusien sulkemisten kannalta liian aikaisin.

Kun yt- ja lomautusilmoitusneuvotteluja käydään normaalisti 2–6 viikkoa, keväällä molempien neuvottelujen kesto lyhennettiin viiteen päivään, jotta yritysten palkanmaksu voisi loppua nopeammin. Vastaavasti työntekijä sai työttömyyskorvausta heti ilman omavastuuaikaa.

Monissa ravintoloissa alkavat nyt yt-neuvottelut. Maran mielestä nopetettua lomautusmenettelyä pitäisi jatkaa, koska jo viikon päästä suljettavat ravintolat eivät pysty maksamaan palkkaa. Suomen Yrittäjät on ajanut jatkoaikaa alusta asti.

Lomautusten nopeuttamisesta ei ole kuitenkaan vireillä neuvotteluja työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kesken.

Keväällä järjestöt ja hallitus sopivat menettelystä nopeasti, kun monien yritysten tulovirta tyrehtyi ja vei palkanmaksuvarat.

