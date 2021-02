Rauman telakalla uusia koronatartuntoja – kaupunki huolestunut vierastyövoimaan kohdistuneesta nettikirjoittelusta

Rauman telakalla on todettu uusia koronatartuntoja. Karanteenissa olleista noin 800:sta työntekijästä seitsemällä on todettu tartunta.

Koronatartuntoja on telakalla näin ollen yhteensä 246.

Telakan tuotantotyö keskeytyi karanteenien ja koronaeristysten takia viime lauantaina. Telakalle pääsi eilen torstaina seitsemän työntekijää, jotka eivät olleet paikalla koronatartuntojen levitessä.

Karanteenit jatkuvat

Uudet tartuntatapaukset hidastavat karanteeniin määrättyjen työntekijöiden paluuta telakalle.

– Koska Rauman telakan epidemia on erittäin laajalle levinnyt ja tilanteeseen liittyy myös yhteisasumista, on päädytty siihen, että kaikki karanteeniin määrätyt poikkeuksellisesti testataan ennen karanteenin päättymistä. Nyt on saatu ensimmäisiä positiivisia tuloksia näistä näytteistä, ja siksi osalla aiemmin karanteeniin määrätyistä karanteeniaikaa on jouduttu jatkamaan, Satasairaalan infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä sanoo.

Kaupunki pyytää kunnioitusta työntekijöille

Rauman kaupunki toivoo, että koronatartunnoista huolimatta telakalla työskenteleviin suhtauduttaisiin edelleen asiallisesti ja kunnioittavasti. Some-kirjoittelussa telakkatyöläisiä on syyllistetty Satakunnan heikkenevästä koronatilanteesta.

– Vierastyöläiset sekä Suomen muista kaupungeista Raumalle tulevat työntekijät ovat elinkeinoelämällemme ja Rauman kaupungille tärkeitä henkilöitä, sosiaali- ja terveyspuolen toimialajohtaja Satu Helin sanoo.

Rauman telakkayhtiö RMC toimii Rauman kaupungin aiemmin haltuunsa hankkimalla alueella. Telakan työntekijöistä 800 on vierastyöläisiä. RMC:n toiminta perustuu "verkostomaisuuteen".

