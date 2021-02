Herätys: Kiireiset ministerit pyrkivät valtuustoihin, Kiinassa työtahti näännyttää it-osaajat, Suomen hiihtotähdet aloittavat MM-urakkansa

Ministeri saattaa olla poissa jopa puolista valtuuston kokouksista

Hallituksen ministerit ovat yhtä lukuun ottamatta kaikki ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa. Yle kysyi kahdelta ministeriltä, miksi he pyrkivät valtuustoon, vaikka eivät aina ehdi kokouksiin.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari arvioi, että monen edut yhdistyvät, kun ministeri on kuntavaaleissa ehdokkaana. Ministeri pitää yhteyttä äänestäjiinsä, samalla valovoimainen ehdokas kerää ääniä puolueelleen. Kunta taas on tyytyväinen, koska valtuuston ministerijäsenen kautta kunnalla on yhteys valtakunnan johtopaikoille.

Kuntavaalien siirto yhä mahdollinen

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on lauantaina Ykkösaamun vieraana. Markku Ulander / Lehtikuva

Koko ajan paheneva koronaepidemia uhkaa myös kuntavaalien järjestämistä. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ja eduskuntapuolueiden puoluesihteerit kokoustivat asiasta perjantaina pitkään, mutta päätöksiä ei vielä tehty. Kuntavaalien kohtalosta ja koronatilanteen vaikutuksista keskustellaan oikeusministerin kanssa Ylen Ykkösaamussa klo 10.05.

Tunnetun henkirikostapauksen läpivalaisu paljasti avaintodistajan ristiriitaiset kertomukset

Tappo tapahtui syrjässä muusta asutuksesta sijaitsevassa omakotitalossa. Talossa kävi surmapäivänä ainakin 12 ihmistä. Poliisin esitutkintamateriaali

Useasti kertomustaan muuttaneen todistajan lausunto vaikutti olennaisesti tunnettuun henkirikostuomioon. MOT:n laaja selvitys käy läpi tapauksen taustat ja keskeiset todisteet. Avaintodistajan puheiden ristiriidat ovat niin suuria, että herää perusteltu kysymys siitä, oliko hänen ratkaiseva lausuntonsa totta vai valhetta.

Kiinan nuoret it-osaajat paiskivat paljon töitä, mutta yhä useampi haluaa muutosta

It-ammattilaisista on tullut Kiinan uusi liukuhihnaväki, josta otetaan kaikki irti. Kirsi Crowley / Yle

Kiinan somessa kohistaan nyt it-alan työntekijöiden rankasta työtahdista. Ilmiöstä puhutaan numerokoodilla 996. Se tarkoittaa puurtamista aamuyhdeksästä iltayhdeksään, kuusi päivää viikossa. Viime aikoina kovaan työkulttuuriin on yhdistetty kiinalaisen verkkokauppayhtiön kahden työntekijän kuolemat.

Moni nuori ammattilainen on alkanut kyseenalaistaa menoa. Yle tapasi Pekingissä 24-vuotiaan pelialan työntekijän, joka kertoi omista kokemuksistaan.

Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski ladulle MM-kisoissa

Krista Pärmäkoski Lahden maailmancupissa 23. tammikuuta. Markku Ulander / Lehtikuva

Suomen hiihdon ykköstähdet Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski aloittavat tänään urakkansa hiihdon MM-kisoissa, kun ohjelmassa ovat miesten ja naisten yhdistelmäkilpailut. Lauantaina jaetaan myös historialliset naisten yhdistetyn MM-mitalit. Kisapäivä alkaa klo 10.55 Ylen kanavilla, kisaohjelman löydät täältä.

Aurinkoinen lauantai tulossa

Yle

Tänään idässä on pilvistä, mutta päivä on laajalti aurinkoinen. Illalla pilvistyy lännessä ja kapeahko alue lumi- ja räntäsateita liikkuu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen yli itään.

