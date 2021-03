Maksuttomat koulukyydit tulevat yhä useamman nuoren saataville, silti tuttu asia ratkaisee hakupäätöksen: “Mieleinen ala on tärkein”

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen tuo toisen asteen koulutukseen uudistuksia, joiden ansiosta lukion tai ammattikoulun käyminen käy aiempaa vähemmän opiskelijan lompakolle. Uudistukset astuvat käytäntöön tulevalle syyslukukaudelle.

Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo mukanaan koulukuljetusten maksuttomuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että 54 euron kuukausittainen omavastuuosuus poistuu koulumatkatuesta. Lisäksi toisen asteen opiskelijoiden korvattavissa olevan koulumatkan vähimmäispituus laskee.

– Kilometrimäärä laskee kymmenestä seitsemään, alleviivaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Opiskelijat voivat hakea jo nyt korvausta, jos kulkeminen julkisella liikenteellä oppilaitokseen ei ole mahdollista. Oppilaitoksiin saapuu opiskelijoita monista eri kunnista, joten kuljetuksia niihin ei voida järjestää yhtä selkein linjoin kuin peruskoulutukseen, jossa pätee lähikouluperiaate. Siinä kunta osoittaa oppilaalle kodin lähellä sijaitsevan koulun, johon hän menee suorittamaan oppivelvollisuuttaan.

Ala painaa päätöksessä matkatukea enemmän

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin alkoi viime viikolla ja päättyy 23. maaliskuuta.

Punkalaitumen yhteiskoulun 9.-luokkalaisille Topias Kaapulle, Vilma Rautavalle ja Siiri Ylösmäelle ensisijaiset yhteishakukohteet ovat jo melko selvät. Koulumatkatuen uudistus ei ole vaikuttanut heidän suunnitelmiinsa. Tärkeämpi valintaan vaikuttava seikka on sen sijaan mielenkiintoinen ala.

Topias Kaapu, Siiri Ylösmäki ja Vilma Rautava peruskoulun viimeisten matematiikan oppien parissa. Vastaukset vaihtelevat, kun kysytään riittääkö niihin enää mielenkiintoa vai ovatko ajatukset jo tulevassa syksyssä. Rehtori Arto Asa tarkkailee taustalla. Antti Eintola / Yle

Ylösmäen yhteishaun kärjessä on maatalousala Novidan Loimaan toimipaikassa. Hän aikoo muuttaa heti oppilaitoksen asuntolaan, päivittäisen Punkalaitumelta kulkemisen sijasta.

– Minulla on mopoauto, joten sillä olisi tarkoitus kulkea sieltä tarvittaessa Punkalaitumelle. Sillä uskaltaa ajaa talvellakin.

Hän kulkee vielä tulevan kevään ajan koulukuljetuksen kyydissä, koska matkaa yhteiskoululle Ylösmäelle kertyy jopa 18 kilometriä.

– Koulukuljetus on aika välttämätön täällä, kun ei pääse vanhempien kyydillä koululle.

Topias Kaapu aikoo jäädä Punkalaitumelle lukio-opintojen merkeissä.

– Lyhyt kotimatka ja tutut kaverit olivat tärkeitä asioita valintaa tehdessä. Luokkakoot ovat täällä pienet, joten opetus on hyvää.

Rautavan vahvimpiin hakutoiveisiin kuuluu metsäkoneasentajan koulutus Jämsässä, Keski-Suomen puolella maakuntarajaa.

– Suunnitelmissa on muuttaa heti asuntolaan ainakin ensimmäisen vuoden ajaksi, koska Punkalaitumelta on niin pitkä matka sinne. Mieleinen ala on tärkein syy, joka saisi minut Jämsään.

Uusi lukion tilat kattava yhteiskoulu avattiin Punkalaitumella viime syksynä.

9.-luokkalainen Vilma Rautava uskoo uuden koulurakennuksen olevan yksi vetovoimatekijöistä, joka houkuttelee punkalaidunlaisia nuoria jäämään opiskelemaan paikkakunnan lukioon. Antti Eintola / Yle

Pienten oppilaitosten puolesta pelättiin

Joulukuun alussa päättyi viimeinen lausuntokierros 30. joulukuuta vahvistetusta lakiesityksestä. Anita Lehikoisen mukaan pienten toisen asteen oppilaitosten kilpailukyky oli yksi suurimmista huolista, jotka lausunnoissa nousivat esiin maksuttomiin koulukuljetuksiin liittyen.

– Oli pohdintaa siitä, että hakeutuvatko opiskelijat koulumatkatuen turvin kauemmas opiskelemaan. Silloin pienemmät lukiot ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät kärsisivät. Suuria vaaroja siinä ei kuitenkaan nähdä, koska jo nyt toisella koulutusasteella voi hakea minne vain.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Lehikoinen uskoo muutosten kannustavan pienempiä koulutuksen tarjoajia luomaan edelleen laadukasta opetusta, joka vetää hakijoita jatkossakin pienempiin lukioihin ja ammattikouluihin.

– On toki vaikuttavia seikkoja, jotka eivät kuulu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Esimerkiksi maaseudun joukkoliikenteen järjestelyt. Jos ne eivät toimi, niin kuntien ja koulutusorganisaatioiden pitää toimia yhteistyössä kuljetusten järjestämiseksi.

Loppukesällä vuonna 2023 uudistuu käytäntö, jolla koulumatkahakemuksia toimitetaan Kelalle.

– Silloin hakemus jätetään suoraan Kelalle ja vain tarvittaessa oppilaitoksen toimitettavaksi. Muutos mahdollistaa tuen sähköisen hakemisen, Anita Lehikoinen täsmentää.

Tällä hetkellä koulumatkatukea ei voi hakea sähköisesti.

Leijonanosa lähtee lähilukioon

Punkalaitumen yhteiskoulun opinto-ohjaaja Sari Heinonen vahvistaa, että maksuttoman toisen asteen koulukuljetusten valtakunnallistaminen ei ole juurikaan vaikuttanut suunnitelmiin, joita 9. luokkalaisilla on tulevan syksyn opiskelupaikkansa suhteen.

– Opiskelijat ovat hyvin realistisia. He hakevat opiskelemaan niin, että he voivat asua asuntoloissa tai sitten tänne meidän lukioon.

Opinto-ohjaaja Sari Heinosen mukaan toiselle koulutusasteelle siirtyvät punkalaidunlaiset nuoret jäävät yleensä asumaan vanhempiensa luo niin usein kuin se on mahdollista. Antti Eintola / Yle

Punkalaitumen lukio on kunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Kauempaa sinne saapuville kuljetus on ollut jo ennestään maksuton.

– Suurin piirtein kaksi kolmasosaa meiltä lähtee lukioon ja yksi kolmannes ammatilliseen koulutukseen. Yhdestä kolmasosasta muutama lähtee sellaisiin oppilaitoksiin, joissa on asuntola.

Heinonen pitää Punkalaitumen koulukyytijärjestelmää jo sujuvasti toimivana.

– Lisäksi oppilailla on aika paljon kulkuvälineitä, kuten mopoautoja, traktoreita ja traktorimönkijöitä.

Osa kunnista selviää ilman lisäkuluja

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuen uudistuminen ei Punkalaitumen kunnan kassaa rasita.

– Kuljetukset lukioomme ovat jo ilmaisia, joten kustannustasoon ei ole tulossa muutosta. Lukiolaiset saavat jatkossakin koulukuljetuksen, uskoo Punkalaitumen hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä.

Toisen asteen opiskelijoiden kyydit oppilaitoksiin korvataan sen perusteella, missä lukio tai ammattioppilaitos sijaitsee. – Jos nuori lähtee naapurikunnan lukioon, niin kuljetus on silloin sen kunnan lukion asia, selventää Oili Mölsä. Antti Eintola / Yle

Vuonna 2019 koulukuljetukset maksoivat Punkalaitumen kunnalle noin 340 000 euroa. Voimassa olevat Punkalaitumen kunnan solmimat kuljetussopimukset päättyvät ensi kesänä

– Koulukuljetusten kilpailutukset ovat nyt menossa, joten ensi syksyn hintatasoa ei tiedetä vielä tarkkaan. Uskon hintatason pysyvän samalla tasolla kuin aikaisemmin.

Mitä mieltä olet toisen asteen opiskelijoiden matkakorvausten omavastuun poistumisesta ja korvattavuuden kilometrirajan alenemisesta? Keskustelu aiheesta on auki 4.3. kello 23 saakka.

Lue lisää:

Etäopetukseen siirtyminen ei uhkaa yhteishakua, koulut kiirehtivät aikataulua

Jokaisen 9.-luokkalaisen täytyy löytää opiskelupaikka ja siksi opot nousevat avainasemaan – "Kyllä minua mietityttää", sanoo opinto-ohjaaja, jolla on vastuullaan 400 opiskelijaa