Historiallinen puurakennus palaa Varkauden keskustassa – Varkauden klubi on ollut nykyisellä paikallaan yli sata vuotta

Varkauden klubin puurakenteisessa kartanorakennuksessa on syttynyt tulipalo.

Pelastustoimet on parhaillaan käynnissä. Paikalla on yhteensä 14 pelastuslaitoksen yksikköä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pelastuslaitoksilta.

Palomestari Jaakko Mäkelä Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että syttymissyytä tai tulipalon laajuutta ei vielä tiedetä.

– Kyseessä on vanha rakennus, missä on paljon eristettä ja purua. Se on vaikea sammuttaa. Myös sen paikantaminen on vaikeaa, missä palaa ja kytee, kuvailee Mäkelä.

Kartano on kooltaan noin tuhat neliötä. Tulipalo on rakennuksen kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välisessä välipohjassa. Palo on levinnyt rakenteissa pitkälle.

Paikalla oleva Ylen kuvaaja Toni Pitkänen kertoo, että rakennuksen katolta näyttää nousevan paksu savukerros. Savu peittää näkymän rakennuksen takapuolella.

Savusta ei toistaiseksi ole vaaraa alueen ihmisille.

Ilmoituksen tulipalosta teki aamupäivällä klo 11 aikaan naapuritalon asukas. Henkilövahinkoja tai vaaraa ei ole.

Varkauden keskustassa sijaitseva Varkauden klubi on historiallinen rakennus, joka siirrettiin Terijoelta nykyiselle paikalleen Päiviönsaareen vuonna 1876.

Rakennus on toiminut historiansa aikana ruukinpatruunan asuntona, hotellina, ravintolana ja virkamiesklubina.

Uutinen päivittyy.