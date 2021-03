Berliinin elokuvapalkinnot jaetaan tällä viikolla, yleisö näkee voittajat vasta kesällä – menestyvätkö suomalaiset taas nuortenelokuvissa?

Berliinin elokuvajuhlia vietetään tänä vuonna erikoisissa merkeissä. Tämänvuotisen festivaalin oli tarkoitus olla korona-ajan jälkeinen elokuvan juhla, mutta toisin kävi. Pandemia pakotti Berlinalen muuttamaan suunnitelmia viime tingassa, ja festivaalin keskuksena tunnettu Potsdamer Platz oli ensimmäistä kertaa sitten vuosituhannen vaihteen autiona helmikuussa.

Kävijäluvuiltaan Euroopan suurin elokuvafestivaali on nyt halkaistu kahtia:

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla elokuvat esitetään digitaalisesti elokuva-alan väelle, lehdistölle ja palkintoraadeille. Nettitapahtuman yhteydessä paljastetaan myös festivaalin arvostettujen palkintojen saajat.

Kultainen karhu ja muut palkinnot on tarkoitus jakaa Berliinissä kesäkuussa yleisölle järjestettävässä tapahtumassa.

Tämän vuoden festivaalielokuvien tuotanto tai jälkituotanto on tehty korona-aikana. Maskit ovat olennainen osa kuvastoa Berliinin elokuvajuhlien tämänvuotiseen kilpasarjaan valitussa romanialaisen Radu Juden elokuvassa Bad Luck Banging or Loony Porn. Silviu Ghetie / Micro Film

– Toivomme, että voimme kesällä toivottaa yleisön ja elokuvantekijät juhlimaan elokuvaa teattereissa, ulkoilmateattereissa ja punaisilla matoilla, festivaalin toiminnanjohtaja Mariette Rissenbeek kertoi festivaalin videotervehdyksessä (siirryt toiseen palveluun).

Yleisö voi osallistua maaliskuun festivaalin oheisohjelmaan. Alan opiskelijoille suunnattu Berlinale Talents ja maailmanelokuvan kehitysrahasto World Cinema Foundation avaavat keskustelutilaisuutensa kaikkien nähtäväksi.

Nimiohjaajat karhujahdissa

Festivaalin kilpasarja on kiinnostava kattaus nimekkäiden arthouse-ohjaajien ja vielä tuntemattomien nimien teoksia. Kilpasarjan tunnetuimpia tekijöitä ovat tuottelias eteläkorealainen Hong Sangsoo sekä ranskalaiset Céline Sciamma (Nuoren naisen muotokuva, 2019) ja Xavier Beauvois (Jumalista ja ihmisistä, 2010).

Iranilaisohjaaja Mohammad Rasulovin johtama jury kertoo tulevana perjantaina, mitkä elokuvat saavat tämän vuoden palkinnot. Niin Rasulov kuin raadin muutkin jäsenet ovat jokainen voittaneet Kultaisen karhun elokuvallaan.

Poikkeuksena aiempiin vuosiin festivaali on luopunut näyttelijäpalkintojen erottamisesta parhaan mies- ja naisosan näyttelijöille. Kahden näyttelijäpalkinnon sijaan jaetaan vain yksi palkinto parhaalle näyttelijälle.

Nuoren naisen muotokuvalla läpimurtonsa tehneen ranskalaisohjaaja Céline Sciamman uusin elokuva Petite maman on maagisen realismin sävyttämä kuvaus lapsuudesta. Lilies Films

Festivaalin ohjelmisto on normaalivuotta kapeampi mutta ainakin tekijöiden perusteella tasokas. Kilpasarjan ulkopuolella festivaalin ohjelmistossa esitetään muun muassa Kevin Macdonaldin uusi elokuva The Mauritanian ja Tina Turner -dokumenttielokuva Tina.

Berliinin elokuvajuhlien taiteellisen johtajan Carlo Chatrianin mukaan koko ohjelmisto koostuu elokuvista, joiden tuotanto tai jälkituotanto on ollut pandemiasta selviytymistä.

– Vaikka vain osa näistä elokuvista näyttää maailman sellaisena kuin se nyt on, kantavat ne kaikki pintansa alla epävarmuuden aikaamme. Elokuvat ovat aina nykyhetkessä. Ne paljastavat usein jotain, mitä koemme mutta emme pysty selvästi artikuloimaan. Parhaimmillaan ne kykenevät ennustamaan tulevaa, Chatrian sanoo.

Suomalainen pakolaistarina kilpailee nuortensarjassa

Suomalainen elokuva on tuttu näky Berlinalen ohjelmistossa. Tänä vuonna pohjoinen elokuvaosaaminen on esillä kaikkiaan kolmessa eri sarjassa.

Parhaan näkyvyyden kotimaisista teoksista saa nuortenelokuvien Generation Kplus -sarjassa kansainvälisen ensi-iltansa saava Ensilumi. Vastikään kuusi Jussi-ehdokkuutta saanut elokuva on ohjaaja Hamy Ramezanin ensimmäinen täyspitkä fiktioelokuva.

– Tuntuu todella upealta. Tämä on pieni valo tunnelin päässä. Teen elokuvia totta kai suomalaisille, mutta aina niitä tekee kuitenkin myös kansainväliselle yleisölle. Elokuvan pitää toimia joka maassa jos se on tarpeeksi hyvä, Ramezan sanoo.

Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan sanoo toivovansa, että pääsisi vielä näkemään Ensilumen yleisön kanssa elokuvateatterissa. "Minun oli tarkoitus mennä katsomaan elokuva tavallisiin näytöksiin ja kuuntelemaan salaa ihmisten kommentteja, mutta elokuvateatterit ehdittiin sulkea ennen sitä", ohjaaja sanoo. Kuvassa näyttelijä Aran-Sina Keshvari. Aamu Film Company

Ensilumi kertoo Iranista Suomeen paenneesta Mehdipourien perheestä, joka odottaa turvapaikkapäätöstä. Kansainvälistä kiinnostusta elokuvaa kohtaan nostaa se, että sen pääosassa nähdään maailmanluokan tähti Shahab Hosseini.

Ramezan kertoo antaneensa viime päivinä haastatteluja eri puolille maailmaa. Elokuvasta on oltu kiinnostuneita niin Saksassa kuin Yhdysvalloissa ja Iranissakin.

– Ihmiset ovat olleet fiiliksissä siitä, että tämä tarina on erilainen kuin totutut pakolaistarinat. Yleensä Suomessa on tosi erilainen reaktio elokuvaan kuin ulkomailla, mutta nyt palaute on ollut kummassakin hyvin samantyyppistä ja positiivista.

Aiemmin Generation-sarjoissa on palkittu Selma Vilhusen elokuva Hölmö nuori sydän (2018). Kakkospalkinnon virkaa ajavan raadin erikoismaininnan ovat saaneet Jenni Toivoniemen lyhytelokuva Treffit (2012) sekä Iddo Soskolnen ja Janne Reinikaisen lyhytelokuva Tuolla puolen (2015).

Toisin kuin festivaalin pääpalkinnot, Generation Kplus ja Generation K14 -sarjojen palkinnonsaajat julkistetaan jo torstaina.

Kokeellinen videoteos hautaryöstöistä

Berliinin elokuvajuhlat on tärkeä näyteikkuna myös mediataiteelle. Sitä esittelee festivaalin Forum Expanded -sarja, jolla on pitkät perinteet suomalaisten taiteilijoiden esittelijänä. Sarjassa on vuosien varrella nähty muun muassa Eija-Liisa Ahtilan, Laura Horellin ja Mika Taanilan teoksia.

Kuvataiteilija Jonna Kinan videoteos After Life followed by Red Impasto Jar on jaettu kahteen osaan, joista yhdessä nähdään arkeologisten hautaryöstöjen paikka Italiassa ja toisessa sieltä kauan sitten ryöstetty esine. Helsinki Contemporaryn tulevassa näyttelyssä installaatioversiona nähtävässä teoksessa osat ovat nähtävissä yhtä aikaa. Jonna Kina

Tänä vuonna Forum Expanded -sarjaan on valittu toista vuotta peräkkäin Jonna Kinan teos. Taiteilijan uusi videoteos After Life followed by Red Impasto Jar käsittelee italialaisia arkeologisten paikkojen hautaryöstöjä.

– Teos on aika minimalistinen, niin kuin Jonna Kinan teokset usein ovat. Niissä ollaan kiinnostuneita siitä, miten taide- ja kulttuurihistoria linkittyy yhteiskunnallisiin ilmiöihin, sanoo suomalaista mediataidetta levittävän AV-Arkin ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen.

Rantasen mukaan mediataiteelle on tärkeää päästä näkyville elokuvafestivaaleilla myös poikkeusaikana ja digitaalisessa muodossa.

– Nämä tapahtumat ovat tärkeitä taiteilijoille, koska niissä liikkuu paljon kuraattoreita, muiden elokuvafestivaalien valitsijoita ja museoväkeä. Tässä tilanteessa minusta on hyvä, että kuraattorien ja ohjelmavalitsijoiden on mahdollista jo nyt saada käsitys teoksista vaikka ne päästään esittämään elokuvateatterissa vasta kesäkuussa.

Suomessa After Life followed by Red Impasto Jar on tarkoitus nähdä installaatioversiona huhtikuussa osana Jonna Kinan näyttelyä Helsinki Contemporary -galleriassa.

Sotilaallista miehitystä ja tulevia tähtiä

Suomalainen Seidi Haarla oli yksi tulevaisuuden tähtiä esittelevän European Shooting Stars -ohjelman kahdestatoista nuoresta näyttelijästä. Elokuva-alan ammattilaisille suunnattu ohjelma järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti jo ennen Berliinin elokuvajuhlia. Tuffi Films

Suomalaisosaamista nähdään myös Forum-elokuvasarjassa. Suomi on osatuottajamaana israelilaisen Avi Mograbin dokumenttielokuvassa The First 54 Years, joka käsittelee palestiinalaisalueiden miehitystä. Elokuvassa on suomalainen dramaturgi ja äänisuunnittelija.

Yleensä Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä järjestetty lupaavien näyttelijöiden esittelytapahtuma European Shooting Stars järjestettiin jo viime viikolla. Kahdentoista tulevaisuuden tähden joukkoon pääsi tänä vuonna suomalainen Seidi Haarla, joka nähdään pääosassa Juho Kuosmasen tulevassa elokuvassa Hytti nro 6.

Berliinin elokuvajuhlien yleisötapahtuma on tarkoitus järjestää 9.–20. kesäkuuta. Festivaalin kilpasarjan palkinnot jaetaan perjantaina, ja jo torstaina selviää, suitsuttaako Generation-sarjojen palkintoraati tänäkin vuonna suomalaista elokuvaosaamista.