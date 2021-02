Drone-helikopteri aiheutti vaaratilanteen lentokieltoalueella Rovaniemen MM-rallissa, poliisi puuttui tapahtumiin

MM-rallin erikoiskokeiden alueilla on voimassa lentokielto, jonka rikkomisesta koituu tuntuvat sakot.

Rovaniemen MM-rallissa on valvomassa koronarajoitusten noudattamista ja järjestystä tänä vuonna useita poiliisipartioita. Erikoiskokeiden ympäristössä partioi useita poliisin ajoneuvoja, ja osa liikkuu maastossa moottorikelkoilla.

Kaihuavaaran erikoiskokeella sattui välikohtaus, kun muutama henkilö oli lennättämässä pientä drone-helikopteria kilpailualueella. Samaan aikaan MM-osakilpailun tuotantoryhmän iso helikopteri oli ilmassa kuvaamassa TV-lähetystä.

– Se aiheutti vaaratilanteen kisan aikana, ja onneksi saatiin kelkkojen avulla tämä porukka paikannettua. Erikoiskokeilla on lentokielto voimassa tällä hetkellä, kertoo Lapin poliisin ylikonstaapeli Jorma Lantto.

Tuotantoyhtiön helikopteri joutui odottamaan maassa niin kauan, että poliisi sai dronen paikannettua ja sitä lennättäneet henkilöt kiinni. He olivat kotoisin Keski-Euroopasta.

– Heillä oli omasta mielestään hyvä selitys, mutta ei se poliisiin uponnut. Kyllä se tietoista oli, ja siinä mentiin kuvaamaan rallitapahtumaa. Järjestäjän omaa isoa helikopteria ei voitu siksi nostaa ilmaan, ylikonstaapeli Lantto.

Dronen lennättämisestä ilman lupaa lentokieltoalueella tietää syyllisille kovia rapsuja, sillä rangaistus on ylikonstaapeli Jorma Lanton mukaan noin 20–30 päiväsakon välillä.

– Kyllähän se ihan ilmailurikkomus on, että siitä joudutaan päiväsakkoja antamaan. Se riippuu tuloista, ja sakkoa voi tulla satoja tai jopa tuhansia euroja.

Lapin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Jorma Lantto ja Mika Tiensuu partioivat erikoiskokeiden ympäristössä. Pekka Viinikka / Yle

Kaikki ihmiset eivät malttaneet pysyä poissa erikoiskokeilta

Rovaniemen MM-ralli ajetaan koronapandemian vuoksi ilman yleisöerikoiskokeita, mutta muutamia ihmisiä oli saapunut radanvarteen katsomaan kilpailua. Poliisi ja järjestäjät pelkäsivät, että erikoiskokeille kerääntyy ihmisiä pahimmassa tapauksessa reilusti enemmän, sillä tänään Rovaniemen ympäristö kylpi auringonpaisteessa ja pienessä pakkasessa.

– Nyt on jonkin verran vissiin yleisöä on reiteillä palloillut, mutta olen kuullut, että siellä on myös poliisitkin olleet paikalla. Todennäköisesti yleisöä ei ole kovin paljon, toteaa Kaihuavaaran EK-päällikkö Mirva Kleemola.

Poliisi on joutunut myös huomauttamaan moottorikelkkailijoita lupakäytännöstä, kun liikutaan maanomistajien alueilla.

– Yksittäisiä katsojia siellä on ollut, mutta he eivät ole aiheuttaneet häiriöitä. Muutamia maastoliikenteen rikkomuksia on ollut, sillä ei olla muistettu, että täytyy liikkumiseen täytyy olla maanomistajan lupa. Sinne ei voi noin vaan ajaa, muistuttaa Lapin poliisin ylikonstaapeli Jorma Lantto.

Kilpailun järjestäjillä on MM-rallissa jokaisella erikoiskokeella kaksi turvahenkilöä kilometrin välein. He pyytävät yleisöä poistumaan vaarallisilta paikoilta ja auttavat kilpailijoita, jos he ajavat ajavat ulos reitiltä.

– Heille on ohjeistettu, että poistavat ihmiset, jotka ovat vähänkään vaarallisissa paikoissa. Jos auto ajaa pöpelikköön, niin mennään lapioimaan ja auttamaan, valaisee EK-päällikkö Kleemola.

Turvapäällikkö Asko Mäntyranta antaa erikoiskokeen aikana ohjeita lähtöpaikalla olevalle turvahenkilöstölle. Pekka Viinikka / Yle

Asko Mäntyrannan vastuulla on yleinen turvallisuus erkikoiskokeilla, joilla hän on mukana. Johtokeskuksen kanssa ollaan yhteydessä koko ajan, ja jos jotain tapahtuu, niin Mäntyranta lähtee ryhmänsä kanssa pelastustehtävään. Tähän mennessä kaikki on sujunut hyvin.

– Kyllä ihmiset ovat uskoneet, että pysytään nyt kotona ja katsotaan telkkarista. Turvallisuus on pääasia tässä, muistuttaa Mäntyranta.