Kolme kuoli tulipalossa Syyrian al-Holin leirillä

Kaksi syyrialaista lasta ja nainen kuolivat tulipalossa al-Holin leirillä Pohjois-Syyriassa lauantaina. Lisäksi noin 30 ihmistä vietiin sairaalaan.

Palo sai alkunsa lieden räjähdyksestä, kun joukko syyrialaisia oli juhlinut leirillä häitä. Al-Holin leirillä on liki 62 000 ihmistä, joista valtaosa on naisia ja lapsia. Al-Hol on kurdijoukkojen ylläpitämä leiri, jossa on muun muassa äärijärjestö Isisin perheenjäseniksi epäiltyjä.

Leirillä olevien länsimaalaisten tilanne on puhuttanut jo pitkään. Osa naisista on saanut kotimaissaan syytteet äärijärjestö Isisin terroristiseen toimintaan osallistumisesta.

Monet kansalaisjärjestöt ovat taas olleet huolissaan leirin vaikeista oloista etenkin lasten osalta. Al-Holin leirillä on myös suomalaisia, joista osa on jo noudettu pois.

Ulkoministeriön mukaan leirillä on yhä arviolta viisi suomaista naista ja viitisentoista lasta.