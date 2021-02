Donald Trump puhuu illalla republikaanien CPAC-tapahtumassa – Kaksimetrinen kultainen patsas ex-presidentistä koristaa tapahtumapaikkaa

Yhdysvalloissa entinen presidentti Donald Trump puhuu tänään konservatiiviaktivistien ja -poliitikkojen vuotuisessa CPAC-tapahtumassa (Conservative Political Action Conference) Floridan Orlandossa.

Kyseessä on Trumpin ensimmäinen merkittävä julkinen esiintyminen vallanvaihdon jälkeen. Etukäteen on pohdittu, mitä Trump aikoo sanoa ja mitä kertoa omasta poliittisesta tulevaisuudestaan.

Trumpin on määrä astua lavalle Suomen aikaa noin kello 22.40. Hän on tilaisuuden viimeinen puhuja.

Jo konferenssin avajaispäivänä torstaina tapahtumapaikalla Hyatt Regency -hotellissa saatiin esimakua siitä, kuka on tapahtuman tähti, kun paikalle kiikutettiin parimetrinen kultainen Trump-patsas.

Kalifornialaisartisti Tommy Zeganin luoma taideteos on hänen vastaus Trumpia pilkanneille patsaille viime vuosilta. Esimerkiksi vuonna 2016 julkistettiin sarja patsaita nimellä The Emperor Has No Balls, vapaasti suomennettuna Keisarilla ei ole kasseja.

– Pari vuotta sitten, kun näin nuo kaikki patsaat alastomasta Trumpista ja Trumpista vessassa, ajattelin, että minä pystyn parempaan, Zegan kertoi CNN (siirryt toiseen palveluun):lle perjantaina.

Zeganin mukaan konferenssin kultainen Trump on lasikuituversio hänen tekemästään teräsveistoksesta, joka odottelee tampalaisessa varastossa mahdollista korkean tason sijoituspaikkaa.

– Se on museolaatua, ja toivon sen päätyvän (kansallisarkiston) Trump-kirjastoon, Zegan sanoi.

Kultainen Trump on sonnustautunut puvun takkiin ja punaiseen kravattiin, Rocky balboa -henkisiin Yhdysvaltain lipun väreissä komeileviin shortseihin ja varvassandaaleihin.

Zeganin mukaan puvuntakki kuvaa Trumpia bisnesmiehenä, punainen kravatti republikaanina, shortsit patrioottina ja varvassandaalit shortsien kanssa sitä, että hän voisi olla jo eläkkeellä ja rannalla rentoutumassa.

Zegan kuitenkin kertoi CNN:lle, että hän olisi haltioissaan, jos Trump pyrkisi presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

– Jos hän haluaa sen tapahtuvan, se tapahtuu.

Lähteet: CNN, STT