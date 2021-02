Padelia pelataan vain nelinpelinä, joten sosiaalisuus on tärkeä osa lajia. Messukeskuksen padel-areenalla pelit ovat jo käynnissä ja lisää kenttiä on rakenteilla.

Padelia pelataan vain nelinpelinä, joten sosiaalisuus on tärkeä osa lajia. Messukeskuksen padel-areenalla pelit ovat jo käynnissä ja lisää kenttiä on rakenteilla. Jussi Nukari / Lehtikuva

Padelin suosion kasvu on kansainvälinen ilmiö.

Helsingin Messukeskus on ollut korona-aikana enimmäkseen tyhjillään, mutta jo kahden viikon ajan siellä on kaikunut lasiseiniin iskeytyvien pallojen ääni. Keskuksessa pelataan padelia, mailapeliä, jonka suosio on syöksynyt ylöspäin raketin lailla viimeisen vuoden aikana.

Padelia pelataan 10 x 20 metrin kokoisella, seinien ympäröimällä kentällä. Pistelasku on sama kuin sisarlajina pidetyssä tenniksessä, mutta erona on esimerkiksi se, että pallo saa pompata kenttää ympäröivistä lasiseinistä ennen kuin sitä lyö. Mailat ovat myös huomattavasti pienempiä kuin tenniksessä.

Padelista on tullut Suomessa lyhyessä ajassa todellinen trendilaji. Suomen Padelliiton liittokoordinaattori Visa Korhosen mukaan harrastajia oli vuoden 2020 alussa noin 10 000, mutta vuoden lopussa jo 30 000. Kasvu on jatkunut alkuvuonna, ja nyt aktiiviharrastajia on jo 35 000–40 000.

Padel tuli Suomeen 2003, mutta kunnon kasvu alkoi vasta vuoden 2016 jälkeen. Todellinen suosion räjähdys tapahtui korona-aikana, ja Korhonen arvioi pandemian avittaneen lajin kasvua, kun moni muu harrastus on ollut jäissä.

– Sitä ei pidä missään nimessä väheksyä. Laji on siinä mielessä suotuisa, että kenttäalueella on se neljä pelaajaa, ja etäisyydet ovat aina vähintään se puolitoista tai kaksi metriä oman peliparinkin kanssa.

Suomessa padelia pystyy pelaamaan nyt 65–70 paikkakunnalla. Kenttiä oli vuodenvaihteessa Padelliiton tilastojen mukaan 206, mutta nyt niitä on jo noin 250, ja suunnitteilla on noin 150 uutta kenttää.

Espanjassa massojen laji

Padelin kasvu on kansainvälinen ilmiö. Ruotsissa lajin harrastajamäärä kasvoi viime vuonna sadoillatuhansilla

Lajin mahtimaa on Espanja, jossa padelilla on enemmän harrastajia kuin jalkapallolla. Messukeskuksen padelkenttien takana on Espanjassa asuva hotelliyrittäjä Ville Palola, joka huomasi lajin suosion muutettuaan maahan seitsemän vuotta sitten.

– Huomasin että kenttiä on paljon, kilometrin välein on jollakin taloyhtiöllä kenttä, ja monilla hotelleilla on kenttiä, Palola kertoo.

– Se on tosi kiva liikuntamuoto, siinä tapaa ystäviä ja tulee huomaamatta urheiltua.

Omasta harrastuksesta ja tarpeesta lähti myös idea tuoda padelkenttiä Messukeskukseen. Palola huomasi syksyllä Suomessa käydessään, että pääkaupunkiseudulla kysyntä ylitti tarjonnan.

Iäkkäätkin pelaavat

Pelkkä korona ei selitä padelin suosiota, sillä laji kasvoi esimerkiksi Ruotsissa nopeasti jo ennen pandemiaa. Lajissa miellyttää monia esimerkiksi tennikseen verrattuna matala aloituskynnys, jonka mahdollistavat pienempi tila ja seinät kentän ympärillä.

– Tenniksessä tarvitsee varmasti alussa enemmän käsitystä tekniikkaan, liikkumiseen ja pelikäsitykseen. Padelissa on aina vastaavasti mahdollisuus, että kun pallo menee kerran ohi, pystyy jatkamaan sitä peliä, Korhonen taustoittaa.

Lajin myös sanotaan sopivan kaikenikäisille.

– Espanjassa on kiva nähdä, kun sellaiset seitsemänkymppiset ja kahdeksankymppiset naiset ja miehet pelaavat padelia. Liikkuma-alue on sen verran maltillinen, jos vertaa esimerkiksi tennikseen, että sitä pystyy pelaamaan vaikka ei enää fyysisesti pysty räväkästi pomppimaan, Palola sanoo.

Sekä Korhonen että Palola korostavat padelin sosiaalista ulottuvuutta. Koska peliä pelataan vain nelinpelinä, sosiaalisuus on tärkeä osa lajia.

