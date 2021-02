Nigeriassa etsitään edelleen kaapattuja koulutyttöjä – Siepattujen äiti: "Itken, sillä ajattelen heillä olevan varmasti nälkä ja jano"

Nigeriassa teini-ikäisten siepattujen tyttärien äiti ei pysty pidättelemään kyyneliään.

– Kun ajattelen tyttäriäni, olen täynnä sanoin kuvaamatonta surua, kertoo Humaira Mustapha AFP:lle.

Hän on yksi yli 300 siepatun koulutytön vanhemmista, jotka odottavat tietoja lapsistaan. Naisen mukaan tyttäret ovat 13- ja 14-vuotiaita.

– Samalla kun annan ruokaa nuorimmalle tyttärelleni itken, sillä ajattelen heillä olevan varmasti nälkä ja jano, kertoo nainen.

Mustapha kertoo, ettei itse ole pystynyt syömään ruokaa perjantain tapahtumien jälkeen.

Aamuyöllä perjantaina noin sadan asemiehen joukko vei 317 koulutyttöä mukanaan Jangeben kylässä Nigerian pohjoisosassa sijaitsevassa Zamfaran osavaltiossa.

Kyläläisten mukaan asemiehet olivat hyökänneet myös lähellä olevalle armeijan leirille, jotta sotilaat eivät voisi estää tyttöjen sieppaamista.

Sieppaajien kerrotaan myös kehottaneen kylän miehiä estämään heitä, mutta kukaan ei ollut uskaltanut.

Sieppaajat olivat suunnanneet koulun majoitustiloihin, joista he pakottivat mukaansa tyttöjä.

Noin 50 tyttöä pääsi karkuun sieppauksessa.

Yksi tytöistä on kertonut miesten yrittäneen saada piileskeleviä tyttöjä esiin ja ampuneen ilmaan.

– Heillä oli sotilaiden vaatteet, kertoo 13-vuotias Shamsiyya AFP:lle.

Hän kertoi piileskelleensä sängyn alla, kunnes miehet olivat menneet pois. Osa tytöistä piiloutui wc-tiloihin.

Kyse oli kolmannesta kouluhyökkäyksestä vajaan kolmen kuukauden kuluessa Nigeriassa.

Useiden sieppausten takana ovat rikollisjoukkiot, joilla ei ole ideologisia kytköksiä, vaan jotka ovat liikkeellä lähinnä rahan toivossa.

Viranomaiset pelkäävät kuitenkin, että ryhmiin on soluttautunut myös jihadisteja maan koillisosista, missä armeija on käynyt jo toistakymmentä vuotta sotaa islamisteja vastaan.

Tunnetuin joukkosieppaus tapahtui huhtikuussa 2014, kun äärijärjestö Boko Haram otti vangiksi lähes 300 koulutyttöä Chibokissa. Osa heistä on edelleen kateissa.

Koulurakennus seisoo tyhjänä perjantain sieppauksen jälkeen.

Lauantaina uutisoitiin, että nigerialaisen Kagaran koulusta siepatut opiskelijat ja opettajat olivat päässeet vapaaksi.

Asemiehet hyökkäsivät helmikuun puolivälissä maan keskiosassa sijaitsevaan Kagaran kouluun ja sieppasivat 38 ihmistä.

– Kaikki ovat kunnossa, mutta yksi heistä on sairaalahoidossa äärimmäisen uupumuksen takia. Joillakin on lieviä vammoja tai he ovat yhä järkyttyneitä, sanoi paikallishallinnon tiedottaja lauantaina.

Vatikaanissa paavi Franciscus on tuominnut sunnuntaina uusimman koulutyttöjen sieppauksen alhaiseksi teoksi.

Hän kertoi rukoilevansa 317 kaapatun koulutytön vapautuksen puolesta.

Jangeben kylän asukkaat ovat huolissaan tyttöjen puolesta.

– Hallitus on sanonut työskentelevänsä tyttöjen pelastamiseksi, mutta he eivät tee tarpeeksi ennen kuin kaikki tyttömme ovat päässeet takaisin turvallisesti, sanoi yksi paikallisista AFP:lle.

