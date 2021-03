Oscar-voittajia usein ennakoineet Golden Globe -palkinnot jaossa

Elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaala on parhaillaan käynnissä.

Tänä vuonna palkinnot jaetaan virtuaalisessa seremoniassa ja poikkeuksellisesti kahdessa paikassa, Los Angelesissa ja New Yorkissa. Juontajan tehtävät jakavat eri rannikoilla tapahtumaa emännöivät Tina Fey ja Amy Poehler.

Golden Globe -palkinnot ovat muun muassa suunnannäyttäjä, koska niiden voittajat ovat usein pokanneet myös elokuva-alan vuotuisia pääpalkintoja, Oscareita.

Hopkinsista vanhin Golden Globe -voittaja?

Näyttelijöistä Golden Globeissa saattaa nousta pääosaan kolme brittiä.

Olivia Colman on ehdokkaana kahden palkinnon voittajaksi. Hän esittää kuningatar Elisabetia sarjassa The Crown, minkä lisäksi ehdokkuuden toi rooli draamaelokuvassa The Father.

Irvailija Sacha Baron Cohen on ehdokkaana vakavasta roolista elokuvassa The Trial of the Chicago 7. Tutumpaa Baron Cohenia nähdään hänen uusimmalla Borat-filmillään, joka toi musikaali- tai komediaelokuvien miespääosan Golden Globe -ehdokkuuden.

Valkokankaan brittikonkari Anthony Hopkins on ehdolla draamaelokuvien miespääosan palkinnolle roolistaan filmillä The Father. Hopkins ei ole useista ehdokkuuksista huolimatta voittanut Golden Globea kilpasarjoissa. Jos 83-vuotias Hopkins palkitaan tänä vuonna, hänestä tulee kaikkien aikojen iäkkäin Golden Globe -voittaja.