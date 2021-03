Kirjeenvaihtajalta: Trumpin ensiesiintyminen ex-presidenttinä oli lässähdys, mutta konservatiivien kokous teki selväksi republikaanien tärkeimmän päämäärän

Samat maneerit, samat aiheet, sama mies – mutta eri titteli.

Donald Trump esiintyi konservatiivien kokouksen pääpuhujana Orlandossa sunnuntai-iltana, ensimmäistä kertaa entisenä presidenttinä. Kyseessä oli myös ensimmäinen yleisöpuhe sitten loppiaisen, jolloin Trump kehoitti kannattajiaan marssimaan kohti kongressia.

Ennen Trumpin puhetta odotukset olivat korkealla. Kannattajat toivoivat Trumpin ilmoittavan aikeistaan asettua ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Toimittajat ja muut tarkkailijat halusivat nähdä ja kuulla, miten Trump käyttäytyy vietettyään kuukauden siviilielämää Mar-a-Lagossa.

Kaikki rivikannattajista republikaanipoliitikkoihin ja demokraatteihin halusivat tietää, mihin suuntaan Trump yrittää työntää puoluetta seuraavaksi.

Äkkiseltään puhe vaikutti lässähdykseltä. Trump ei kannattajiensa pettymykseksi kertonut, aikooko lähteä ehdolle seuraavissa vaaleissa.

Hän toisti tutut kommentinsa Kiinasta, mollasi presidentti Joe Bidenia ja uusiutuvaa energiaa sekä esitti avoimen rasistisia kommentteja siirtolaisista.

Kaikki tämä on jo kuultu moneen kertaan, eikä Trump ole enää presidentti. Hänen puheillaan ei ole enää välitöntä vaikutusta Yhdysvaltojen poliittisiin päätöksiin tai maailmanpolitiikkaan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump esiintyi konservatiivien vuotuisessa kokouksessa Floridan Orlandossa sunnuntaina.

Sen sijaan republikaanipuolueen tulevaisuuteen Trump vaikuttaa, sillä virkasyyteoikeudenkäynnin jälkeen Trumpin ote puolueesta on vain tiukentunut.

Konservatiivikokouksen (Conservative Political Action Conference eli CPAC) osallistujien kesken tehdyssä mielipidemittauksessa 97 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä entisen presidentin toimintaan. Lisäksi reilut kaksi kolmannesta toivoisi Trumpin asettuvan ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

CPAC ei ole täysin edustava otos republikaaneista, mutta muidenkin mielipidemittausten mukaan se osuu aika lähelle. CNBC:n mittauksessa kolme neljännestä republikaaneista halusi Trumpin pysyvän merkittävässä roolissa puolueessa.

Kokouskävijöiden keskuudessa inhokkilistalla eivät olleet enää vain demokraatit vaan myös ne republikaanit, jotka ovat avoimesti vastustaneet Trumpia. Heidän joukossaan ovat nebraskalaissenaattori Ben Sasse, Pohjois-Carolinan senaattori Richard Burr ja Wyomingin kongressiedustaja Liz Cheney. Kaikki äänestivät Trumpin toisen virkasyytteen puolesta.

Trump puhui puheessaan puolueen yhdistämisestä ja tyrmäsi ajatuksen uuden puolueen perustamisesta. Tässä tapauksessa puolueen yhdistäminen tarkoittaa kaikkien Trumpin vastustajien heittämistä ulos puolueesta.

– Toivottavasti he hankkiutuvat eroon [Cheneystä] ensi vaaleissa. Toivottavasti he hankkiutuvat eroon heistä kaikista, Trump sanoi.

MIhin Trumpin johtamat republikaanit sitten ensimmäisenä keskittyvät? Vastaus oli koko viikonlopun päivänselvä, ja Trumpin puhe kirkasti konservatiivien tavoitteen.

Republikaanien tavoite on kaataa demokraattien ajama laaja lakipaketti, jossa uudistettaisiin ja yhtäläistettäisiin Yhdysvaltojen äänestysjärjestelmää. Sitä kutsutaan nimellä “laki kansan puolesta” [For the People Act] tai HR1.

Se puuttuisi muun muassa vaalipiirien poliittiseen piirtämiseen kannattaja-alueita mukaillen ja laajentaisi ennakkoäänestystä. Lisäksi laki esittäisi Washington D.C:n muuttamista osavaltioksi, kuten pääkaupungin asukkaat ovat pitkään halunneet.

Lakiesitys oli koko viikonlopun pääteema, sillä konservatiivit vastustavat sitä kiivaasti. Puolue on esittänyt uusia rajoituksia ennakkoäänestykseen ympäri maan. Trump ehdotti puheessaan, että vaalipäiviä olisi vain yksi.

Republikaanit äänestävät vaalipäivänä enemmän kuin demokraatit.

Perinteisesti republikaanit pärjäävät vaaleissa paremmin, jos äänestysprosentti on alhainen. Lisäksi Yhdysvalloissa käynnissä oleva väestönrakenteen muutos on huolestuttanut republikaanistrategisteja jo vuosia. Kun äänestäjäkunta nuorenee ja valkoisten äänestäjien määrä pienenee, republikaanien perinteiset äänestäjäryhmät hupenevat ja demokraatit vahvistuvat.

Silloin vaihtoehtona on uudistuminen tai vaihtoehtoisesti äänestämisen vaikeuttaminen.

Trumpin vaalivilppivalheet pohjustavat sitä, että republikaaneilla on syy vaatia äänestämisen vaikeuttamista.

Trumpin johtaman republikaanipuolueen strategia taitaa olla selvä.

Lue lisää:

Trump vihjaili pyrkivänsä uudelleen presidentiksi – katso tallenne puheesta