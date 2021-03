Kymmenet demokratia-aktivistit oikeuden edessä Hongkongissa, tuomioistuimen ulkopuolella suuri mielenilmaus

Kyseessä on laajin syytesuma honkongilaista oppositota vastaan Kiinan viime vuonna läpinuijiman turvallisuuslain nojalla.

Kymmeniä demokratia-aktivisteja on tuotu oikeuden eteen Hongkongissa. Kaikkiaan 47 aktivistia syytetään valtionvastaisesta toiminnasta Kiinan läpinuijiman kansallisen turvallisuuden lain perusteella.

Oikeustalon ulkopuolelle on kerääntynyt noin tuhat aktivistien kannattajaa, ja kyseessä on suurin tänä vuonna järjestetty mielenilmaus. Paikalla on satakunta poliisia.

Osa aktivistien tukijoista huutaa iskulauseita "Vapauttakaa Hongkong, aikamme vallankumous" ja "Taistelkaa vapauden puolesta, seisokaa yhdessä Hongkongin kanssa".

Lisäksi he kantavat kylttejä, joissa kannatetaan vuoden 2019 demokratiamielenosoituksia ja laajempaa autonomiaa Hongkongille.

Laajin syytesuma

Kyseessä on laajin syytesuma honkongilaista oppositota vastaan Kiinan säätämän turvallisuuslain nojalla. Se tuli voimaan viime kesäkuussa.

Kansallinen turvallisuuslaki kieltää valtionvastaisen toiminnan, pyrkimykset irtautua keskushallinnosta, terrorismin ja kansallisen turvallisuuden vaarantavan salaisen yhteistyön vieraiden valtioiden kanssa.

Voit lukea laista tarkemmin tästä jutusta:

Mikä on Kiinan nopeasti läpinuijima Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki ja mitä se tarkoittaa? Kokosimme vastauksia oleellisiin kysymyksiin

– Tämä on naurettavin pidätys Hongkongin historiassa, mustaan kasvomaskiin pukeutunut Herbert Chow sanoi uutistoimisto Reutersille.

Hän jonotti pääsyä seuraamaan oikeudenkäyntiä. Satojen metrien pituiseksi venynyt jono ulottui lähes korttelin ympäri.

– Mutta luotan oikeusjärjestelmäämme ja oikeudenmukaisuuden palauttamiseen. Järjestelmämme on puolustuksemme viimeinen linja.

Kiina vastustaa hongkongilaisten pyrkimyksiä laajempaan autonomiaan. Se on vaatinut oikeus- ja koulutusjärjestelmiin muutoksia, jotka lisäisivät uskollisuutta hallitsevaan kommunistiseen puolueeseen.

Hongkongin tunnetuimpia aktivisteja

Oikeudessa on Hongkongin tunnetuimpiin demokratia-aktivisteihin kuuluvia henkilöitä. Heidät pidätettiin ensi kerran tammikuussa, mutta vapautettiin väliaikaisesti. Eilen sunnuntaina heidät pidätettiin uudestaan.

Joukossa on entisiä oppositiopoliitikkoja, akateemikkoja, asianajajia, sosiaalityöntekijöitä ja mediavaikuttajia. 39 syytetyistä on miehiä ja kahdeksan naisia.

Heidän väitetään rikkoneen kansallista turvallisuuslakia, kun he järjestivät viime kesänä vaalikampanjatempaukseen, jolla pyrittiin saamaan demokratia-aktivistien edustajille enemmistö Hongkongin lainsäädäntöneuvostoon. Viranomaiset väittävät aktivistien suunnitelleen lainsäädäntöneuvoston toiminnan lamauttamista ja valtion vallan horjuttamista.

Lue lisää:

Hongkongissa 47 tunnetulle demokratia-aktivistille ankarat syytteet uuden turvallisuuslain nojalla – ”Salaliitto vallankumouksen toteuttamiseksi”

Britannia tarjoaa hongkongilaisille erikoisviisumia Kiinan vastustuksesta huolimatta – Yli 300 000 on aikeissa hakea

Hongkongissa on pidätetty kansallisen turvallisuuslain perusteella kymmeniä opposition edustajia

Lähteet: Reuters, AP, Yle Uutiset