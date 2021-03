Koronatesteissä käydään Pohjanmaalla laiskasti, vaikka Vaasan seutu on syksystä lähtien kärvistellyt vaikeassa epidemiatilanteessa – yksi kunta nousi esiin Ylen selvityksessä

Leviämisvaiheessa olevassa Vaasan sairaanhoitopiirissä Pohjanmaalla otetaan maan kolmanneksi vähiten koronavirusnäytteitä, selviää THL:n keräämästä datasta. Näytteitä otetaan väkilukuun suhteutettuna vähän, vaikka koronaviruksen ilmaantuvuus on alueella ollut syksystä lähtien korkea.

Koronavirustestejä tehdään Pohjanmaalla väkilukuun suhteutettuna viidennes vähemmän kuin naapurimaakunnassa Etelä-Pohjanmaalla.

Ylen selvityksen mukaan selvästi vähiten koronatesteissä on käyty Pohjanmaan osalta Laihialla, kun testien määrä suhteutetaan sekä väkilukuun että tartuntojen määrään.

Alla olevassa grafiikassa näkyvät tiedot ovat peräisin Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireiltä. Yle pyysi sairaanhoitopiirejä toimittamaan kuntakohtaiset tiedot tehdyistä koronavirustesteistä sairaanhoitopiirin aluella. Testimäärät toimitettiin Ylelle kokonaisuudessaan vuodelta 2020 ja vuoden 2021 tammi- ja helmikuulta.

Yksityisillä terveysasemilla otetut koronavirustestit eivät ole mukana luvuissa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimii useita kuntayhtymiä, jotka tekevät lähetteitä koronavirustestaukseen, joissa otetaan koronavirusnäytteitä. Sairaanhoitopiiri toimitti Ylen toimitukselle kuntayhtymäkohtaiset testausluvut, joista toimitus laski kuntakohtaiset keskiarvot.

Tämän vuoksi testien suhteellinen osuus on sama esimerkiksi Alajärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä, jotka kaikki kuuluvat Järvi-Pohjanmaan perusturva -kuntayhtymään.

Alla olevasta grafiikasta näet, missä sairaanhoitopiireissä koronavirusnäytteitä otetaan eniten ja missä vähiten. Klikkaamalla ympyrää saat näkyviin asukaslukuun suhteutetut testiluvut.

Pohjanmaalta ei yksiselitteistä syytä tilastolle

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen ei osaa sanoa yksiselitteistä syytä sille, miksi Vaasan sairaanhoitopiirin testimäärät ovat jääneet moniin muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna pienemmiksi.

– Kyllä me kannustamme jo pienistä oireista menemään testeihin. Viime syksynä kun tuli voimakas nopea nousu, meillä oli haasteita hetken saada ihmisiä testattua, mutta sen jälkeen olemme saaneet testattua kaikki testiin hakeutuneet saman päivän aikana, Kinnunen kertoo.

Hän arvioi, että testiprosessi voi olla vielä joillekin epäselvä, ja tämän takia tiedottamista asiasta voisi hänen mukaansa vielä lisätä. Hän toteaa myös, että tilanteesta on tiedotettu useilla eri kielillä, koska alueella asuu paljon vieraskielistä väestöä.

Laajamittaista hankaluutta testiin pääsyn suhteen ei pitäisi olla, vaikka toki aina parannettavaakin on. Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja

– Matkan varrella on saatu yksittäisiä viestejä siitä, että testeihin on ollut hankalaa päästä, mutta ne on aina selvitetty. Laajamittaista hankaluutta testiin pääsyn suhteen ei pitäisi olla, vaikka toki aina parannettavaakin on, hän lisää.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen (vas.) ja johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta eivät löydä yksiselitteistä syytä siihen, miksi alueella otetaan koronavirusnäytteitä verrattain vähän. Antti Haavisto / Yle

Yhtä syytä tilanteeseen ei tarjoa myöskään Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta. Hänen mielestään testien lukumäärän ja todettujen tautitapausten välillä ei ole välttämättä niin suoraviivaista yhteyttä mitä voisi kuvitella.

– Tavallaan toivoisin, että testeihin hakeudutaan lievistäkin oireista, mutta toisaalta en halua testijonoon sellaisia ihmisiä, jotka ovat oireettomia ja menevät testiin vain varmuuden vuoksi, hän toteaa kysymykseen siitä, huolettaako esiin tullut tilasto testimääristä.

Tautitapauksia on Kaukorannan mukaan todettu myös Vaasan sairaanhoitopiirissä nimenomaan maahanmuuttotaustaisessa väestössä.

– Emme ole täysin onnistuneet tämän väestöryhmän kohtaamisessa ja informoinnissa niin, että vähäisissä oireissa tulisi hakeutua testiin. Siellä on isompia perheitä ja erilainen perhekäsitys, ja sosioekonominen asema on suomalaisväestöä alhaisempi. On siis vaikea sanoa, että on suora yhteys testimäärien ja todettujen tapausten välillä, hän kuvailee.

Kaukoranta muistuttaa myös, että testikapasiteettia on Vaasan seudulla tarpeeksi, ja testejä tehdään nyt 500–700 päivittäin.

Testiin vasta kunnon oireilla?

Viime perjantaina järjestetyillä Laihian markkinoilla suurin osa kävijöistä tutkailee myyjien tuotevalikoimia maski yllään. Paikalliset kertovat olevansa huolissaan koronavirustilanteessa etenkin, kun monen kuntalaisen työskentelyalue sijaitsee parinkymmenen kilometrin päässä Vaasassa.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustapauksia on eniten todettu juuri alueen keskuskaupungissa Vaasassa.

Alla olevasta grafiikasta näet ajantasaiset koronatartunnat sairaanhoitopiireittäin.

Ylen haastattelemista laihialaisista moni on siinä käsityksessä, että testeihin Vaasaan ei pääse helposti.

– Jos ei ole yli kolmea päivää kipeänä, niin ei pääse testeihin, kertoo etänä opintoja suorittava Milla Rahnasto.

Hänen toiveensa olisi, että testeihin pääsisi helpommin.

Mirja Järviö toivoo, että myös altistuneet testattaisiin, vaikkakaan oireita ei olisi.

– Olen itse kuullut, että sinne ei niin helposti pääse. Jos ei ole kunnon oireita, niin ei pääse, Järviö kertoo.

Markku Vuorinen uskoo, että laihialaiset käyvät testeissä, mikäli oireita on.

– Ei alhaiset testimäärät siitä johdu. Ehkä vain oireita ei ole.

Miksi Laihialta käydään koronatesteissä vain harvoin? Näin paikalliset vastaavat

Vaasan kaupungin johtavan ylilääkärin Heikki Kaukorannan mukaan Laihialla tautitilanne on ollut pitkään rauhallinen, mutta testeissä käyminen on lisääntynyt viimeisen kahden viikon aikana. Syynä on se, että isossa yrityksessä on todettu lukuisia tautitapauksia.

Miksi Etelä-Pohjanmaalla koronatilanne on pysynyt rauhallisempana?

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Matti Rekiaron mukaan Etelä-Pohjanmaalla tilanne on pysynyt Vaasaa parempana juuri siksi, että näytteitä on otettu paljon, tulokset saatu nopeasti ja jäljitystyö on onnistunut.

Koronanäytteitä otetaan 15 eri pisteessä Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoelle asti ei tarvitse lähteä testeihin, mikäli asuu maakunnassa. Rekiaron mukaan tärkeää on, että näytteitä voidaan ottaa lähellä ihmisten koteja.

– Kynnys testiin pääsylle on matala ja ihmiset käyttävät tätä testiä, kuten me olemme toivoneet, Rekiaro kertoo ja kiittelee kuntalaisten aktiivisuutta.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Matti Rekiaro pitää Etelä-Pohjanmaata hyvänä esimerkkinä onnistuneesta tautitilanteen hoidosta. Anssi Leppänen

Tärkeää on myös, että näytteitä otetaan iltaisin ja viikonloppuisin.

Testimäärät heijastelevat kuitenkin paljon alueen epidemiatilannetta. Mikäli koronaa ei paikkakunnalla ole, ovat testimäärät alhaisempia.

– Loppuvuonna kun Alajärvellä oli runsaasti tartuntoja, niin näytteitä otettiin erittäin runsaasti. Nyt kun JIK-kuntayhtymän (Ilmajoki, Kurikka) alueella on laajempi tartuntarypäs, niin näytteitä otetaan siellä runsaasti.

Keskimäärin yksi sadasta näytteestä paljastuu koronapositiiviseksi Etelä-Pohjanmaalla.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin näytteet tutkitaan omassa laboratoriossa keskitetysti. Vuosi sitten tehty päätös omista testauksista kannatti. Näytteitä tutkitaan keskussairaalassa viiden laitteen voimin.

Rekiaron mukaan ketjun heikoin lenkki ratkaisee ketjun kestävyyden.

Väestön käyttäytyminen, laaja näytteenottomahdollisuus, nopea testausten tekeminen, vastausten valmistuminen ja nopea jäljitystyö. Näistä koostuu Rekiaron mukaan Etelä-Pohjanmaan menestyminen koronan torjunnassa.

– Ketju toimii saumattomasti, ripeästi ja jokaisena viikonpäivänä.

Rekiaro uskookin, että juuri oman analytiikan puuttuminen tuo haasteita Vaasan sairaanhoitopiirissä. Vaasan sairaanhoitopiiri toimittaa omat näytteensä tutkittavaksi Fimlabille Tampereelle.

– Näytteet joudutaan lähettämään muualle, josta aiheutuu vääjäämättä viivettä. Meillä on suuri etu, että koko ketju on omissa käsissä. Siihen olemme kyllä panostaneet.

Etelä-Pohjanmaan osalta korviini ei ole kantautunut tällaista ilmiötä, että testiin olisi hankalaa päästä. Matti Rekiaro, ylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen toteaa, ettei testien tutkiminen ulkopuolella ole vaikuttanut tilanteeseen merkittävästi.

– On ollut lyhyitä hetkiä, jolloin vastausviive on voinut hetkellisesti venyä. Olemme kuitenkin olleet hyvin tyytyväisiä tähän malliin, joka meillä on käytössä, ja tällaista massa-analysointilaitetta meillä ei täällä Vaasassa olisi edes ollut. Olemme myös lisänneet pikatestien määrää Vaasassa ja tulevaisuudessa siihen on mahdollisuus myös Pietarsaaressa.

Heikki Kaukoranta väläyttää kielikysymystä selittäväksi tekijäksi erolle maakuntien välillä.

– Meillä on paljon ruotsinkielistä väestöä, jotka seuraavat tilannetta lahden toiselta puolelta. Siellä suhtautuminen koronaan ja koronavirustestaukseen ei ole välttämättä niin aktiivista kuin täysin suomenkielisellä Etelä-Pohjanmaalla voi olla, Kaukoranta pohtii.

Eikö testiin pääse?

Miten laihialaiset saataisiin sitten käymään koronatesteissä?

– Nopeammat testit ja enemmän testauspaikkoja, Markku Vuorinen kertoo.

Ylen verkkosivuilla olleen kyselyn mukaan moni oireistakin kärsivä on jättänyt koronatestin väliin. Tämä huolestuttaa Laihialla.

– Ilman muuta oireisten pitäisi päästä ja mennä testeihin ja olla kotona niin kauan aikaa, kunnes testin tulos on tullut, riskiryhmään itsekin kuuluva Mirja Järviö toivoo.

Ylilääkäri Matti Rekiaro, miksi testeihin ei välttämättä hakeuduta siinä pelossa, ettei testiin edes pääse?

– Hyvä kysymys. Kaikilla pitäisi olla yhtenäiset kansalliset näytteenottoperusteet, ja me ainakin olemme toimineet tarkkaan näiden mukaan. Etelä-Pohjanmaan osalta korviini ei ole kantautunut tällaista ilmiötä, että testiin olisi hankalaa päästä, hän sanoo.

Ylilääkäri Heikki Kaukorannan terveiset ovat painokkaat.

– Testiin pitää mennä hyvin vähäisillä oireilla. Jos oireita tulee, pitää ottaa hyvin pienellä kynnyksellä yhteyttä omaan terveyskeskukseen ja mennä testiin. Tämä on ehdottomasti se asia, millä tästä selvitään.

