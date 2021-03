Etäopiskelu uuvuttaa opiskelijat, voimavarat lopussa – Iines Aakula, 19: "Kaikki tapahtuu samassa pienessä yksiössä, josta ei pääse pakoon"

Iines Aakula on yksi monista, joka on tuonut esiin kokemaansa uupumusta ja ahdistuneisuutta opintoihinsa liittyen.

Iines Aakula, 19, muutti viime syksynä Porista Turkuun kauppatieteiden opintojen perässä.

Suoraan lukiosta yliopistomaailmaan siirtyneen Aakulan päällimmäinen fiilis puolen vuoden etäopintojen jälkeen on ankara väsymys ja turhautuminen.

– Yksinäisyys vieraalla paikkakunnalla on se suurin juttu. Kaikki tapahtuu samassa pienessä yksiössä, josta ei pääse pakoon.

Aakula kirjoitti kantaaottavasti opiskelijoiden uupumuksesta ja stressistä Instagramissa (siirryt toiseen palveluun).

Tekstillä hän halusi avata keskustelun yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden puuttumisesta, joita ilman raskaista opinnoista on selvittävä yksin.

Aakulan kirjoitus on herättänyt paljon huomiota ja sen on nähnyt jo yli 30 000 ihmistä.

– Mielestäni korona ei ole mikään kilpajuoksu kenellä menee huonoiten, vaan ennemminkin halusin tuoda korkeakouluopiskelijoiden asemaa esille opiskelijan näkökulmasta, Aakula tarkentaa.

Etäopiskelu on saanut Iines Aakulan kyseenalaistamaan alavalintaansa. Alkutaipaleella ei ole päässyt tekemään alaan liittyviä olennaisuuksia, kuten yritysvierailuja. Kalle Mäkelä / Yle

Monilla opiskelijoilla kalvaa takaraivossa epävarmuus siitä, oppiiko tarvittavat taidot etäopetuksessa samalla tavalla työelämää varten.

– Vertaistuen saaminen on tärkeintä. Luulin kaiken tämän olevan vain omaa saamattomuuttani, mutta puhuttuani opiskelukavereiden kanssa tajusin, etten ole yksin ajatuksieni kanssa, Aakula selventää.

Uupumisriski kasvanut viime keväästä

Koulunkäynnin siirtyminen etäopetukseen ja sosiaalisten suhteiden mureneminen verkkopainotteisiksi näkyy opiskelijoiden jaksamisessa.

Vaikka etäkoulunkäynti on tehostanut opintoja numeroiden valossa, ei opiskelijoiden voimavarojen ehtymistä ole syytä sivuuttaa.

Uupuminen on voimakkaampaa kuin vuosi sitten. Uupuneita tai uupumisriskissä olevia opiskelijoita on jo liki 60 prosenttia, käy ilmi Helsingin yliopiston opiskelijoiden tutkimuksesta. (siirryt toiseen palveluun)

Usein opintouupumus kasvaa tutkinnon edetessä, mutta nyt jo uudet opiskelijat, fuksit, kokevat korkeakouluopiskelun erittäin haastavaksi. Opiskelijoista tuntuu, että heidät on jopa unohdettu kaiken keskellä.

Uudella paikkakunnalla yksin

Kun palasin joululomalta kotiin, purskahdin itkuun. Ajatus palaamisesta yksiöön ja Zoomiin ahdisti – ja ahdistaa edelleen. Iines Aakulan Instagram-postaus 25.2.2021

Vaikka monet ensimmäistä vuotta opiskelevat osasivat varautua etäkouluun joutumiseen, sen haasteellisuus tuli yllätyksenä.

– Meille kerrottiin ennen aloitusta, että fuksit pääsisivät lähiopetukseen, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Vanhemmatkin opiskelijat ovat olleet tässä tilanteessa jo vuoden eikä muutosta asiaan ole tapahtunut, Aakula sanoo.

Erityisesti hän on huolissaan ujoista ja riskiryhmään kuuluvista opiskelijoista, joilla ei ole uudella paikkakunnalla tuttuja entuudestaan.

Etäopetus onkin ollut monelle heitto altaan kylmään päähän. Aakulan mielestä korkeakouluopiskelijoiden tilanne on jäänyt taka-alalle verrattuna esimerkiksi toisen asteen opiskelijoihin.

– Monista tuntuu, että meidät on vähän unohdettu eikä tulevasta ole tietoa. Olemmeko me etäopiskelussa vielä ensi syksynäkin, kun siitäkin on puhuttu, Iines Aakula mainitsee.

Iines Aakulan ulostulo on tuonut hänelle valtavan palautevyöryn samassa tilanteessa olevilta. Kalle Mäkelä / Yle

Vaikutukset työelämään valitettavia

Koulut pyrkivät parhaansa mukaan auttamaan opiskelijoita vaikeiden aikojen keskellä.

Satakunnan ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Jari Multisilta ymmärtää opiskelijoiden yksinäisyyden asian kanssa. Hän muistuttaa, että jokaisella on erilainen tapa oppia.

– Oppiminen tapahtuu lopulta ihmisen pään sisällä. Uskon, että oppiminen sinällään voi olla hyvinkin tehokasta vaikka se tehtäisiin etänä.

SAMK on ollut hybridimallisessa opetuksessa viime syksystä helmikuun puoliväliin asti. Siinä osa opiskelijoista on ollut yhtäaikaisesti kampuksella ja osa etänä.

Myös kirjaston aukiololla ja tukemalla etätapahtumien järjestämistä on lisätty yhteisöllisyyttä korona-aikana.

Jari Multisilta uskoo toisen ja kolmannen asteen eriarvoisuuden korona-aikana johtuvan opintojen muuttamisen vaikeudesta etämuotoon. Kasper Heimolehto / Yle

Multisilta on huolestunut kuitenkin pandemian pitkittymisen vaikutuksista opiskelijoiden työelämään.

– Työllistymisen kannalta on haasteellista, jos opiskelijat eivät pääse harjoitteluihin ja kesätöihin. Tätä ongelmaa oli jo jonkin verran viime kesänä. Alakohtaiset erot ovat suuria. Jos tulevana kesänäkään ei päästä töihin, uskon että se tulee näkymään työllistymismahdollisuuksissa, Multisilta selventää.

Muutosta raskaaseen arkeen

Monilla opiskelijoilla jaksaminen on jo äärirajoilla. Jatkuva epätietoisuus ja arjen raskaus ovat herättäneet huolta.

Mielenterveyspalvelut ovat kuormittuneita ja niihin kaivattaisiin lisää resursseja, jolloin avun piiriin olisi helpompi päästä.

Nuoret kaipaavat muutosta ja helpotusta tilanteeseensa pikaisesti.

– Se, että opinnot venyisivät toista vuotta etäopiskelun puolelle tuntuu raskaalta. Jos pääsisi edes kirjastoon opiskelemaan, pois sieltä oman yksiön seinien sisältä, Iines Aakula tiivistää.

Millä tavoin opiskelijoita voisi auttaa jaksamaan korona-ajassa? Osallistu keskusteluun Yle Tunnuksella 3.3.2021 kello 23:een asti.

