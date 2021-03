Holiday Club sulkee viisi kylpylähotelliaan kolmeksi viikoksi

Viisi Holiday Club -kylpylähotellia sulkee ovensa kolmeksi viikoksi. Holiday Club Caribia, Tampereen Kylpylä, Saimaa, Salla ja Saariselkä ovat suljettuna ensi viikosta alkaen, 28. maaliskuuta asti.

Kylpylähotellien oheistoiminnot, kuten keilahallit ja ravintolat, menevät myös kiinni. Auki pysyvät ainoastaan hotellien vastaanoton avainpalvelu ja R-kioski, sillä koronasulku ei vaikuta lomahuoneistojen käyttöön.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Holiday Club Kuusamon Tropiikki ja Holiday Club Katinkulta ovat avoinna ja palvelevat supistetuin aukioloajoin.

Holiday Club Saimaan hotellinjohtaja Anne Kaarnijärven mukaan sulkupäätöksen taustalla on ennen kaikkea vastuullisuusnäkökulma.

– Holiday Club -konsernin johtoryhmä on päättänyt, että kaikki leviämisalueilla sijaitsevat kylpylähotellit suljetaan kolmeksi viikoksi. Meillä on kuitenkin kylpylöitä ympäri Suomea, joten tämä on selkeää.

Lappeenrannan kylpylähotellin sulkemisesta kertoi ensin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkiin varauksen tehneisiin ollaan yhteydessä

Anne Kaarnijärven mukaan lähes kaikki Holiday Club Saimaan työntekijät lomautetaan sulun ajaksi. Muutama työntekijä jää töihin hoitaman lomahuoneistojen avaintenluovutusta. Holiday Club Saimaalla on töissä omia työntekijöitä yhteensä noin 60.

– Osa työntekijöistä pystyy tietysti pitämään esimerkiksi talvilomiaan pois.

Kaarnijärven mukaan kylpylähotellin asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta perua tai siirtää varaus toiseen ajankohtaan. Vaihtoehtona on myös vaihtaa hotelliyö yöksi lomahuoneistossa.

– Olemme tällä viikolla yhteydessä kaikkiin varauksen tehneisiin asiakkaisiin, myös lomahuoneiston varanneisiin, jottei muiden palveluiden kiinniolo tule kellekään yllätyksenä. Jonkin verran meihin päin on oltu jo yhteydessä hallituksen sulkutoimien vaikutuksesta.

Yle kertoi aiemmin, että Holiday Club Saimaan huoneistoja on varattu koulujen hiihtolomaviikoille jopa viime vuotta enemmän.

Kaksi aiempaa joukkoaltistumista

Rauhan kylpylähotellin alueella on noussut esiin kaksi joukkoaltistumista.

Tammikuun lopussa Rauhan mökkibileissä oli ollut mukana koronavirustartunnan saanut henkilö. Joukko eteläkarjalaisia parikymppisiä nuoria aikuisia juhli alueella sijaitsevissa vuokramökeissä. Yhteensä 46 henkilöä ilmoitti Eksotelle osallistuneensa bileisiin.

Tapauksesta selvittiin kuitenkin säikähdyksellä, sillä Eksoten tietoon ei tullut juhliin liittyviä koronavirustartuntoja.

Yhtä onnekkaita ei oltu enää helmikuun puolivälissä, jolloin nousi esiin opiskelijoiden koronavirusrypäs.

Ryppään on katsottu alkaneen opiskelijoiden kylpyläreissulta Holida Club Saimaan kylpylään, jossa reilu kymmenen LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston opiskelijaa oli käynyt vapaa-ajallaan. Seurauksena ainakin 49 opiskelijalla todettiin koronavirustartunta. Kylpyläreissun jälkeen tartunnat levisivät opiskelija-asunnoissa.

Suurin osa tartunnoista osoittautui koronaviruksen muunnokseksi. Positiivisista näytteistä 75 prosenttia on virusvarianttia.

Kaarnijärven mukaan opiskelijoiden koronarypäs ei ole aiheuttanut suurempaa mainehaittaa kylpylähotellille.

– Asiakkaita on kyllä riittänyt, sen verran paljon alkaa olla muitakin mahdollisia altistumispaikkoja tiedossa Suomessa.