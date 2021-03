Vuokra 26 000 euroa ja nyt edessä on konkurssi – korona kaatoi vuosikymmeniä toimineen vaateliikkeen Helsingissä, mutta konkurssiaalto ei välttämättä tulekaan

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Solo for men - vaateliike ajautui konkurssiin.

Miesten vaateliike Solo For Menin loppuunmyynti Helsingin ydinkeskustassa on vetänyt asiakkaita. Yrittäjä haki itse vaateliikkeensä konkurssiin helmikuussa.

– Pitkittynyt koronatilanne on tähän ensisijainen syy ja seuraus. Yhtälö kävi mahdottomaksi, kun en ole saanut vuokranantajalta Spondalta yhtään joustoa vuokriin tai purettua vuokrasopimusta. Vuokra on ollut koko ajan veroineen noin 26 000 euroa kuussa. Enkä voi ottaa enää enempää velkaa, sanoo yrittäjä Lotta Varesvuo Solo for men -liikkeestä.

Yrittäjä Lotta Varesvuon liiketoiminnan katkaisi korona ja taipumaton vuokraisäntä. Terhi Liimu / Yle

Solo for men on yksi monista, sillä konkurssien määrä on lähtenyt odotetusti kasvuun helmikuussa. Koronan takia säädetty yritysten väliaikainen konkurssisuoja päättyi tammikuussa. Väliaikainen konkurssilaki rajoitti velkojien oikeutta hakea velallista konkurssiin.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa 2021 pantiin vireille 117 konkurssia, mikä on noin 60 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen helmikuun pikaennakon mukaan ensimmäisen kahden viikon aikana konkurssihakemuksia jätettiin 155 kappaletta.

Konkurssiasiamies Helena Kontkasen mukaan alustavan tilastotiedon ja Maksukyvyttömyysrekisterin perusteella helmikuun loppuun mennessä määrä on noin 300 hakemusta.

Vaikka hakemusmäärä on varsin suuri, Kontkasen syksyllä pelkäämää konkurssien sumaa ei siis ole ainakaan vielä nähtävissä. Myös vertailu vuodentakaiseen vahvistaa asiaa, sillä vuosi sitten helmikuussa konkursseja laitettiin vireille runsaat 260 kappaletta.

– Kyllä niissä luvuissa tämä taitekohta näkyy. Pahimmat pelot eivät silti ole toteutuneet. Vaikuttaa hyvin maltilliselta siihen nähden mitä on pelätty.

Kontkasen tarkistaman maksukyvyttömyysrekisterin perusteella noin kolmannes hakemuksista on velallisen itsensä jättämiä ja loput eli kaksi kolmasosaa velkojien.

Konkurssiasiamies Helena Kontkasen mukaan helmikuun luvuissa näkyy paluu normaaliin. Patrik Molander / Yle

Yli puolet velkojien jättämistä hakemuksista on tehnyt verottaja, mikä on hieman tavanomaista enemmän. Työeläkeyhtiöt ovat jättäneet kolmisenkymmentä hakemusta ja myös pari pankin hakemusta löytyy listalta. Muiden yritysten vireille laittamia konkursseja on kymmenkunta.

Verohallinto selittää konkurssihakemuksien kasvanutta määrää paluulla normaaliin konkurssisuojan päättymisen jälkeen. Helmikuussa verohallinto laittoi vireille yhteensä 155 konkurssihakemusta.

– Vaikutti kyllä. Meillä konkurssihakemusten määrä laski noin 60 prosenttia kesä-joulukuussa ja tammikuussa vähennystä vuodentakaiseen oli yli 80 prosenttia. Nyt kun laki muuttui helmikuun alussa niin velkojat ovat pystyneet toimimaan enemmän normaalisti. Helmikuussa on haettu niitä yrityksiä konkurssiin, jotka olisi normaalissa toimintaympäristössä haettu konkurssiin jo aikaisemmin, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Timo Helin.

Taustalla verottajan maksujärjestelyt ja laskunmaksupidennys

Konkurssiaalto vältettiin siis ainakin tässä vaiheessa. Selityksiä siihen on useita.

Ensinnäkin konkurssihakemusten sijaan verohallinto tehtaili viime vuonna maksujärjestelyjä.

Taustalla on lakimuutos, joka helpotti yritysten maksujärjestelyä verottajan kanssa (siirryt toiseen palveluun) maalis-elokuussa. Myös viivästyskorko laski merkittävästi.

– Meillä on tällä hetkellä voimassa 37 000 asiakkaan kanssa maksujärjestely verojen maksamisesta ja se on huomattavasti enemmän kuin normaalisti. Meillä korona näkyy siis maksujärjestelyissä, Helin sanoo.

Maksujärjestelyn kesto on enimmillään kaksi vuotta ja sen aikana verohallinto ei ryhdy perintätoimiin eikä laita laskuja ulosottoon.

– Jos asiakkaalla on maksujärjestely voimassa kanssamme, silloin asiakkaan tilanne on hallinnassa, Helin sanoo.

Samalla iso maksujärjestelyjen määrä on vaimentanut osaltaan pelättyä konkurssisumaa.

Toisaalta myös konkurssiuhkaisen laskun maksuajan pidennys viikosta 30 päivään on madaltanut helmikuun konkurssipinoa. Väliaikainen laki o (siirryt toiseen palveluun)n voimassa syyskuun loppuun asti.

– On varmasti. Ne velkojat, jotka ovat ryhtyneet perintätoimiin vasta helmikuussa eivät ole voineet tämän 30 päivän maksuajan takia luonnollisestikaan olla konkurssivaiheessa. Kyllä se lakimuutos varmasti on tasoittanut tätä taitekohtaa ja sehän on ollut sen muutoksen tarkoituskin, Kontkanen sanoo.

Lisäksi hallituksen yrityksille suuntaamilla tukimuodoilla on kannateltu yrityksiä pahimman yli. Parhaillaan on tekeillä esimerkiksi kustannustuen kolmas kierros.

Yrittäjä Varesvuo on maksanut Mannerheimintien 600 neliön tiloista vuokraa noin 26 000 euroa kuussa. Nyt kaikki on loppuunmyynnissä. Terhi Liimu / Yle

Mahdollista siis on, että konkurssiaaltoa ei tulekaan.

– Meidän tilastot ei ennakoi isoa piikkiä konkurssihakemusten määriin. Hakemukset nousee jonkin verran, koska siellä on jäänyt yrityksiä hakematta konkurssiin näiden rajoitusten johdosta. Normaalistikin verohallinto hakee reilu sata yritystä konkurssiin kuukausittain, Helin sanoo.

– Varmaan huhti-toukokuussa ollaan jo niin pitkällä, että jos jotain patoumaa on ollut niin sen purkaminen olisi siinä kohtaa jo hyvässä vauhdissa, Kontkanen veikkaa.

Solo for men -liikkeen asiakkaille ovet ovat jokatapauksessa auki enää korkeintaan maaliskuun loppuun. Varesvuo kertoo saaneensa viime vuonna 10 000 euroa koronatukia. Kustannustuen toiselle kierrokselle hän ei osallistunut, koska tiesi lopettavansa yrityksen.

Parasta tukea ovatkin olleet asiakkaat.

– Olen ollut suorastaan liikuttunut siitä myötätunnosta mitä olen asiakkailta saanut. Solo ollut olemassa vuodesta 1985 ja se tarkoittaa että meiltä on moni ostanut sen ensimmäisen työpukunsa ja sitten hääpukunsa ja myöhemmin tohtorin väistöspukunsa eli olemme olleet mukana pitkään monen elämänkaaressa. Tunteet ovat olleet kyllä yhtä vuoristorataa, Varesvuo sanoo.

