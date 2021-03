Emilia Seikkanen pääsi Berliinissä töihin trendikkääseen media-alan yritykseen – pian hän tajusi olevansa osa Venäjän maailmanlaajuista vaikuttamisverkostoa

Suomeen muuttanut Emilia Seikkanen, 33, kertoo Yle Uutisille, millaista on tehdä työkseen Kremlin informaatiovaikuttamista.

Yhdysvaltalainen Emilia Seikkanen oli neljä vuotta sitten 29-vuotias ja etsi töitä Berliinistä. Hänellä oli useita korkeakoulututkintoja ja hän halusi edetä urallaan, mutta oli päätynyt pätkätöihin.

Sitten tärppäsi. Berliinin ydinkeskustassa sijaitseva, menestyvä ja kansainvälisesti toimiva start-up etsi asiakkuusvastaavaa. Työtehtävänä olisi "palvella kansainvälisiä yritysasiakkaita englannin kielellä".

Seikkanen perehtyi firmaan. Se oli Saksaan rekisteröity videotoimisto nimeltään Ruptly GmbH.

Työpaikkailmoituksissa Ruptly jätti olennaisia asioita kertomatta: Ruptly on Venäjän valtion rahoittaman mediayhtiön RT:n, entisen Russia Todayn, tytäryhtiö. Se toimii samoissa toimistotiloissa RT:n saksankielisen palvelun RT Deutschin kanssa.

Kytkyistään Kremliin Ruptly ei kerro missään, vaikka käytännössä Ruptlya rahoittaa Kreml.

Ruptly ei kerro YouTube-kanavallaan kytköksistään Venäjän hallitukseen. Kuvakaappaus on otettu 4. maaliskuuta 2021. Ruptlyn YouTube-kanava.

Emilia Seikkasen mukaan Ruptlya pidettiin kaikin puolin asiallisena saksalaisena mediastartupina, jonka palvelu on laadukasta ja bisnesidea globaali: sen ydinliiketoimintaa on tuottaa muille yrityksille uutisvideoita.

Pintapuolisesti Seikkanen oli selvittänyt firman taustaa.

– Tiesin, että hain venäläiseen journalismiyhtiöön. Tiesin myös, että se on epäilyttävää, Seikkanen kertoo.

Mutta hän tarvitsi työpaikan, koska halusi Saksaan työntekijän työluvan.

Emilia Seikkasen ystävä työskenteli jo Ruptlyssä. Ystävä oli kertonut, että firma ottaa töihin "suurin piirtein kenet tahansa".

Ruptlyn toimisto sijaitsee Berliinin keskustan arvoalueella. Rolf Schulten / AOP

Seikkanen kutsuttiin haastatteluun pääkonttorille. Toimisto sijaitsee arvoalueella Lennéstrassella: lähellä oli vilkas Potsdamer Platz ja Berliinin muita nähtävyyksiä.

Toinen työhaastattelija oli Ruptlyn pitkäaikainen liiketoimintajohtaja, brittitaustainen Matt Tabaccos. Huoliteltua englantia puhuva Tabaccos (siirryt toiseen palveluun) on yksi firman mainoskasvoista: hän kiertää maailmalla kansainvälisissä digimediakonferensseissa markkinoimassa Ruptlyn "yleisövuorovaikutusta herättävää, universaalisti kiinnostavaa sisältöä" (siirryt toiseen palveluun). Hän kertoo LinkedInissä olevansa palkittu monialainen mediajohtaja.

Työhaastattelussa Tabaccos ja tämän kollega halusivat tietää työnteon kannalta epäolennaisia asioita, kuten millainen suhde Seikkasella oli perheeseensä Yhdysvalloissa. He tiedustelivat myös, tapasiko hän perheenjäseniään juhlapyhinä ja voisiko hän työskennellä vapaapäivinä.

Seikkasen piti myös kertoa mielipiteensä Yhdysvaltojen mediasta. Seikkanen vastasi erikoisiin kysymyksiin rehellisesti.

– Ehkä liiankin rehellisesti. Kerroin, etten luota CNN-uutiskanavaan. Kun henkilöstöosasto pyysi perusteita palkkaamiseeni, sanoin opiskelleeni media-analyysiä yliopistossa ja puhuvani äidinkielenäni englantia. Sen jälkeen he sanoivat: "okei".

Seikkanen sai paikan.

Kiireisissä aamuvuoroissa materiaalipyyntöjä tuli Moskovasta

Aluksi Seikkanen määrättiin uusien työntekijöiden koulutukseen.

– Osa koulutuksesta oli todella helppoa. Minulle näytettiin, miten ammattimainen sähköpostiviesti kirjoitetaan, vaikka osasin sen jo.

Seikkanen kuvaa koulutusta huonosti johdetuksi ja sekavaksi. Hänestä alkoi näyttää siltä, että Ruptlyn yrityskulttuurissa töiden tehokas organisointi ei ollut tärkeää.

– Kun mietin asiaa jälkikäteen, vaikutti ettei Ruptlyn tarvinnut murehtia, paljonko se hassaa rahaa, koska Kreml maksaa joka tapauksessa kaiken, Seikkanen kertoo.

Viimein Seikkanen aloitti työnsä. Asiakkuusvastaavana hänen tehtävänään oli tiiminsä kanssa mainostaa Ruptlyn videoita asiakkaille eri puolilla maailmaa. He markkinoivat päivän "parhaita" videoita uutiskirjeellä, joka lähetettiin kello 8 aamulla.

– Varsinkin aamuvuorot olivat kiireisiä - silloin ihmiset halusivat eniten materiaalia, ja paljon materiaalipyyntöjä tuli Moskovasta. Bisnes kasvoi nopeasti, ja vuorojärjestelmää piti muuttaa, Seikkanen kertoo.

Seikkanen auttoi kollegoitaan oikolukemalla näiden tuottamaa englanninkielistä sisältöä. Hän myös tuotti englanniksi materiaalia koko osastolleen. Nopeasti hän huomasi, että työ sinänsä ei ollut erityisen haastavaa.

– Koulutettu apinakin olisi kyennyt siihen, Emilia Seikkanen vertaa.

Palkka oli saksalaisittain matala, vuorolisineen noin 2 200 euroa kuukaudessa. Se on vähän, ottaen huomioon, että yövuoroja oli säännöllisesti.

Työvuoroissa autettiin asiakasyrityksiä ympäri maailmaa, kuten Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa. Alueille tarjottiin juuri niitä kiinnostavaa, nimenomaisesti niitä koskettavaa videota. Sisältö koordinoitiin usein yhdessä RT:n eli Ruptlyn emoyhtiön kanssa.

– Joskus videot olivat uutisia, joskus meemejä, kuten rannalle ajautunut valas. Kerran tarjosimme videota venäläisestä kampaajasta, joka leikkasi hiuksia kirveellä. Kerran myimme livefeediä oudoista kuplista, joita syntyi jostain tupakkatuotteista, Seikkanen kertoo.

Asiakkaille markkinoitavat materiaalit valittiin Ruptlyn verkkosivulta, jota tuotti pääkonttorin alemmissa kerroksissa sijaitseva journalistinen osasto. Se oli Ruptlyn sisällöntuotannon ydinyksikkö: osasto tilasi ja prosessoi videot, joita tuli tasaisena virtana kuvaajilta kellon ympäri eri puolilta maailmaa.

Silja Viitala / Yle

– Mainostimme asiakkaille aina sellaisia klippejä, jotka aiheuttavat mediamyrskyjä. Meille sanottiin, että sellaiset toisivat lisää asiakkaita, Seikkanen kertoo.

Esimerkiksi kun elokuussa 2017 Yhdysvaltain Charlottesvillessä valkoisen ylivallan ja uusnatsiaatteen kannattaja ajoi autolla mielenosoittajien päälle, asiakkaille tarjottiin videoita hyökkäyksestä.

– Kerroimme vain tapahtumat ja lähetimme videot. Asiakkaat sitten itse editoisivat materiaaleja. Esimerkiksi emme kirjoittaneet "uusnatsit", vaan "äärioikeiston mielenosoittajat".

Asiakasyritykset myös käyttivät tarjottuja videoita. Eräs uutissivusto teki minidokumentin Charlottesvillen tapahtumista ja hyödynsi Ruptlyn videoita, Seikkanen kertoo.

Onnistumista pidettiin hänen tiimissään erittäin jännittävänä.

Innovatiivinen vaihtoehto tavallisten toimistojen "puolueelliselle" uutistarjonnalle

Ruptly oli lanseerattu neljä vuotta aiemmin, huhtikuussa 2013. Perustamistiedote lähetettiin RT:n Moskovan-toimipisteestä (siirryt toiseen palveluun). Siinä Ruptlyn kerrottiin olevan perinteisten uutis- ja kuvatoimistojen tarjoaman tiedon vaihtoehto.

– Ruptly tähtää vaihtoehtoiseksi luottolähteeksi erittäin kilpailluille ammattimaisten uutisvideoiden markkinoille, ja se haluaa kertoa tapahtumista, jotka menevät muilta toimistoilta ohi, tiedotteessa sanottiin.

Perinteiset kansainväliset uutis- ja kuvatoimistot, kuten brittiläinen Reuters, yhdysvaltalainen AP tai ranskalainen AFP lähettävät kirjeenvaihtajia ja kuvaajia seuraamaan uutistapahtumia eri puolille maailmaa ja tuottavat tauotta uutisvirtaa asiakkailleen, paikallisille mediayhtiöille - kuten Ylen Uutisille tai Helsingin Sanomille Suomessa.

Länsimaisia uutis- ja kuvavirtoja hallitsevat toimistot ovat pääasiassa kaupallisia yrityksiä, eikä valtio ole yhdenkään pääomistaja tai -rahoittaja. Ne noudattavat kansainvälisesti hyväksyttyjä journalismin periaatteita ja pyrkivät luotettavuuteen, faktapohjaisuuteen ja neutraaliuteen.

Venäjän RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan haastatteli vuonna 2018 kahta venäläistä epäiltyä sotilastiedustelun upseeria, joiden epäillään myrkyttäneen Sergei Skripalin Britanniassa. Kuvakaappaus Ruptlyn YouTube-kanavalta.

Venäjän RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan, joka on itse avoimesti kertonut RT:n olevan maailmanlaajuisesti toimiva informaatiosodankäynnin ase ja "puolustusministeriö" (siirryt toiseen palveluun), vihjaili Ruptlyn perustamistiedotteessa perinteisten uutistoimistojen tarjonnan olevan “puolueellista” ja värittynyttä, ja tarjosi Ruptlyn ratkaisuksi.

– Yleisö usein näkee maailman tapahtumat [perinteisten] toimistojen silmien kautta. Sellaisessa markkinassa uutisoinnissa on väistämättä aukkoja, sekä riski raportoinnin puolueellisuudelle, Simonjan kirjoitti.

Ruptly brändää itseään innovatiivisena ja yleisöä kiinnostavana. Sen tunnuslause YouTubessa on "uutisia, jotka laajentavat näkemyksiä" ja mainoslause on "striimaa trendaavia uutisia". Sosiaalisessa mediassa "trendaava" sisältö on kaikkein suosituinta, kohutuinta tai kiistellyintä.

Osa asiakkaista ei tiedä Moskovan-taustoja

Emilia Seikkasen tehtävänä oli auttaa kädestä pitäen asiakasyrityksiä käyttämään ja lisensoimaan videoita. Myös oikeudet emoyhtiö RT:n sisältöihin kulkivat hänen kauttaan.

Osa Ruptlyn asiakkaista on suuria ja vakiintuneita mediayhtiöitä, osa pienempiä sosiaalisen median palveluita ja osa vasta markkinoille pyrkiviä yrittäjiä, vähemmän tunnettuja pikkusivustoja. RT:n/Ruptlyn videoita on käytetty esimerkiksi Netflix-dokumenteissa ja Ruptly on kertonut yhteistyökumppanikseen hongkongilaisen 9GAG-nettilaudan.

Ruptlyn videoiden ja striimien lähetysauto. Stefan Zeitz / AOP

Ruptly myy videoihinsa käyttöoikeuksia. Laajimmat oikeudet saa haltuunsa vuodenmittaisilla all-inclusive–paketeilla. Suurille mediayhtiöille palvelut maksavat enemmän kuin pienemmille sivustoille.

Pienet sivustot saavat rajattomat käyttöoikeudet Ruptlyn sisältöihin ja sen "kumppanisisältöihin" 12,5 eurolla kuukaudella - sillä ehdolla, että Ruptlyn logo näkyy videoissa. Yksityiset ihmiset ja mediatalot voivat lisensoida käyttöönsä yksittäisiä videoita.

Suhteessa videoiden markkinahintaisiin tuotantokustannuksiin hinnat ovat matalat.

Mainostimme asiakkaille aina sellaisia klippejä, jotka aiheuttavat mediamyrskyjä. Emilia Seikkanen

Seikkanen arvioi, että Ruptly alihinnoittelee tuotteensa, jotta sen videot leviäisivät mahdollisimman laajalle. Mutta myös siksi, jotta perinteiset toimistot eivät pystyisi kilpailemaan samoilla markkinoilla.

Hänen arvionsa mukaan Ruptly pyrkii alihinnoittelulla häiritsemään koko perinteistä uutistoimistojärjestelmää.

Seikkanen kertoo, että monet ulkomaalaiset asiakkaat eivät aidosti tienneet, että Ruptlya johdetaan Moskovasta. Osa tiesi, mutta ei antanut sen haitata. Jotkut asiakkaat maksoivat erillistä maksua Ruptlylle, jolla firman logon sai pois videon päältä. Siten Ruptlyn tuottaman videon pystyi brändäämään asiakasyrityksen omaksi uutishankinnaksi.

– Halusimme saada yhdysvaltalaisen CNN:n käyttämään Ruptlyn logolla varustettua videota. Se ei onnistunut, ja Moskovan-johto pettyi, Seikkanen sanoo.

Ruptlyn pääkonttorilla Berliinissä asiakasyrityksiä profiloitiin, ja profiloinnin perusteella niille tarjottiin räätälöityjä sisältöjä.

– Mielenosoitusvideoita tarjottiin suoraan sellaisille medioille, joiden Ruptlyssä jo etukäteen tiedettiin kirjoittavan räväkästi tietyistä aiheista, kuten mielenosoituksista.

Suoraa lähetystä ääriliikkeiden protesteista

Emilia Seikkanen kertoo, että Ruptly ei pyrkinyt videoissa tai niiden saateteksteissä räikeästi korostamaan omistajansa ja rahoittajansa eli Venäjän poliittisen johdon näkemyksiä.

Yritys pyrkii tavoitteisiinsa hienovaraisemmin.

Ruptlyllä on erityiset seuranta-alueensa. Niistä tehtiin Seikkasen mukaan huomattavan paljon videoita, vaikka aiheiden laajaan videolevitykseen ei ollut journalistisia tai muita yhteiskunnallisia perusteita.

– Ruptly etsii haastateltavakseen esimerkiksi vihaisia työttömiä ihmisiä ja tarjoaa heille alustan. Se haluaa tarjota näkyvyyttä provokaattoreille, jotka kokevat pettymystä kansalaisina tai työntekijöinä. Siten se polarisoi yhteiskuntaa, Seikkanen sanoo.

Ruptly on aina nopein reagoimaan mielenosoituksiin, ja osallistuu niihin aina. Tohtori Susanne Spahn

Ruptlyn erityisessä seurannassa ovat sellaiset tapahtumat, joissa Kremlillä on painavia taloudellisia tai poliittisia intressejä - ja joihin se haluaa vaikuttaa tai osallistua.

Esimerkiksi Syyrian sisällissota, jossa Kreml tukee diktaattori Bashar al-Assadin hallintoa sotilaallisesti, oli erityisessä seurannassa oleva aihe. Samoin Britannian eroneuvottelut Euroopan unionista ja eron jälkipyykit, samoin Saksan vaalit syksyllä 2017.

Seikkasen havaintojen mukaan Ruptlyn mukaan videoissa selkeästi painotettiin tiettyjä näkökulmia ja toimijoita. Emilia Seikkanen kertoo, että esimerkiksi AfD ja sen äärioikeistolaiset ideat saivat Ruptlyltä huomattavasti näkyvyyttä. Myös Saksan vasemmistoliikkeet olivat tarkassa seurannassa.

Saksalainen tutkija, Venäjän vaikuttamiseen ja informaatiosodankäyntiin keskittynyt tohtori Susanne Spahn vahvistaa Seikkasen havainnon.

Koko Saksassa toimiva, Venäjän valtion mediaverkosto tukee poliittisia ääriliikkeitä tarjoamalla niille kritiikitöntä näkyvyyttä. Se on Kremlin keino tukea erilaisia protestiliikkeitä sekä niiden kasvua ja kannatuksen nousua länsimaissa.

Tutkija Susanne Spahnin mukaan Venäjän valtionmediat ovat työkaluja informaatiosodankäynnissä ja niitä käytetään kansalaisten mielipiteiden muokkaamiseen. FNF

Saksan sisäisesti yksi tärkeä vaikuttamisen kohderyhmä ovat saksanvenäläiset ja venäjää äidinkielenään puhuva väestö, Spahn sanoo.

– Ennen vaaleja Saksan RT ja [toinen kansainvälisesti toimiva Venäjän valtionmedia] Sputnik tukivat AfD:tä suoraan. Lisäksi Venäjän sisäiset kanavat esittivät AfD:n puolesta poliittisia mainoksia, joiden ei kerrottu olevan mainoksia. Mainokset oli suunnattu Saksan kolmelle miljoonalle venäjänkieliselle, Spahn kertoo.

Marraskuussa 2019 AfD-puolueen delegaatio matkusti Syyriaan tapaamaan Assadin hallinnon edustajia. Ruptly oli matkalla mukana, ja sekä RT Deutsch että Sputnik levittivät Ruptlyn kuvaamaa sisältöä.

Tohtori Spahn kertoo, että yksi matkalla olleista AfD:n poliitikoista kehotti videolla saksalaisia turisteja matkustamaan Syyriaan - vaikka samaan aikaan Saksan ulkoministeriö varoitti kansalaisiaan matkustamasta alueelle, jossa Venäjän tukemat joukot pommittivat siviilejä ja kapinallisia.

– Se oli absurdia, ja täydellinen esimerkki Ruptlyn työstä. Ruptly on aina ensimmäinen ja nopein reagoimaan mielenosoituksiin, ja osallistuu niihin aina. Esimerkiksi se osallistui Chemnitzin ulkomaalaisvastaisiin mielenosoituksiin ja muslimivastaisen liikkeen Pegidan kokoontumisiin. Nykyään se osallistuu koronarajoituksia vastustaviin mielenosoituksiin, tohtori Spahn kertoo.

Seikkasen työskennellessä Ruptlyssä myös Ranskan protestiliikkeet olivat tarkassa seurannassa.

Saksalaisen tutkimuksen mukaan Venäjän duuma hyväksyi RT:lle 20 miljoonan euron lisärahoituksen Ranskan vuoden 2017 presidentinvaalien alla "jotta Ranskassa voitettaisiin". Jo aiemmin tiedossa oli, että Ranskan äärioikeistoehdokas Marine Le Pen (siirryt toiseen palveluun) oli pyytänyt ja saanut Venäjältä halpakorkoista lainaa vaaliponnistuksiinsa.

– Ruptlyssa käytäväkeskustelut olivat pettyneitä, kun Le Pen hävisi vaalit Emmanuel Macronille. Se tapahtui ennen kuin aloitin työni, Seikkanen muistelee.

Ruptly "antaa äänen" eli protestoi mielenosoittajien kanssa yhteistyössä

Työpaikan palavereissa toistettiin ideaa, miten Ruptly antaa "kaikille osapuolille" äänen. Ruptlyn pomot väittivät, ettei mikään muu media muka tee niin.

Ideaa toisteltiin palavereissa esimerkiksi silloin, kun Kataloniassa ihmiset tavoittelivat itsenäistymistä Espanjasta mielenosoituksin ja kun Antifan mielenosoittajat protestoivat fasismia vastaan Yhdysvalloissa. Ruptly oli paikalla ja videoi levottomuuksia laajamittaisesti, seuraten sekä mielenosoittajia että vastamielenosoittajia.

Seikkanen muistelee, että vuonna 2018 Ruptlyn erityisen seurannan valokeilaan nostettiin Ranskassa virinneet Keltaisten liivien liikkeen mielenosoitukset. Niissä vastustettiin Ranskan hallituksen veropolitiikkaa ja aika ajoin vaadittiin presidentti Macronin sekä Ranskan hallituksen eroa. Ajoittain osa mielenosoittajista sulki katuja, poltti autoja ja lietsoi katuväkivaltaa.

Kansalaisjärjestö Avaaz selvitti, että juuri Ranskan RT:n ja Ruptlyn tuplabrändätyt YouTube-videot (siirryt toiseen palveluun) keltaliivimielenosoituksista olivat ranskalaisyleisön keskuudessa kaikkein suosituimpia ja jättivät perinteisten medioiden YouTube-raportit kauas taakseen.

Osa Ranskan keltaliiveistä ei suostunut antamaan haastatteluja muille medioille kuin RT:lle ja Ruptlylle. Eräs Ruptlyn keltaliivivideo paljastaa mielenosoittajien ja Venäjän valtionmedian läheisen suhteen: kadulla marssivat keltaliivit huutavat joukolla kiittääkseen RT:tä – kuin RT olisi mielenosoittajien liittolainen tai yhteistyökumppani, eikä ulkopuolisena tapahtumia raportoiva tiedotusväline.

Ranskan keltaliivit huusivat kiitoksia RT:lle Ruptlyn kuvaajan striimatessa tapahtumia vuonna 2018. Kuvakaappaus Ruptlyn YouTube-kanavalta.

Ruptlyssa se itse ja muu Venäjän valtionmedia esitettiin luotettavana vaihtoehtona väitetysti epäluotettavalle länsimaiselle medialle, Seikkanen kertoo. Tutkija Susanne Spahnin mukaan yksi Kremlin informaatiosodankäynnin keskeisistä teemoista on nimenomaan leimata länsimaista mediaa epäluotettavaksi ja Venäjän mediaa luotettavaksi.

Siten Kreml pystyy horjuttamaan länsimaisen journalismin instituutiota, ja varsinkin omien yleisöjensä luottamusta itsenäiseen journalismiin, demokratian kulmakiveen.

Paikoin Kreml on onnistunut. Emilia Seikkanen kertoo, että hänen kotimaassaan Yhdysvalloissa toimiva RT America on onnistunut tietyissä piireissä luomaan maineen itsestään "tasapuolisempana" mediana kuin perinteiset länsimaiset tiedotusvälineet.

– Jotkut pitävät RT:n uutisohjelmia ja Ruptlyä objektiivisempina kuin esimerkiksi MSNBC:n tai CNN:n. Uutisten katsojan pitäisi käytännössä olla todella hyvin koulutettu, jotta hänellä olisi riittävästi medialukutaitoa, Seikkanen sanoo.

Venäläiset asiakkaat haluavat mielenosoitusvideoita lännestä

Emilia Seikkanen kertoo, että Venäjän poliittisista ja yhteiskunnallisista ongelmista, ja esimerkiksi Putinin vastaisista mielenosoituksista, ei yleensä tehty eikä markkinoitu videoita.

– Ruptly tekee sellaista sisältöä, millaisena Venäjä haluaa ulkomaailman näkevän itsensä, Seikkanen sanoo.

Sen videoiden fokus on nimenomaan länsimaiden ongelmissa. Seikkasen mukaan ulkomaiden levottomuuksia kuvaavat videot kiinnostivat erityisesti asiakkaita Venäjällä, ja venäläiset asiakkaat maksavat sisällöstä hyvin.

– Venäläiset asiakkaat rakastavat protestikuvaa lännestä. Ruptly tarjoaa mielellään kokonaisen livefeedin mielenosoituksesta Yhdysvalloissa, Lähi-idässä tai Etelä-Amerikassa. Siten he voivat näyttää kotiyleisölle, että tällaisia epämiellyttäviä mielenosoittajia on lännessä, mutta ei Venäjällä.

Venäjän valtion kontrolloimassa mediassa, toistetaan tarinaa Yhdysvalloista ja useista Euroopan maista epäonnistuneina valtioina ja vahvistetaan mielikuvaa niiden korruptoituneista hallinnoista.

Ruptlyn videot mielenosoituksista pitävät yllä näitä käsityksiä.

Ruptlyn kuvaaja oli Capitolin sisällä maailmaan kuohuttavien mellakoiden aikana Yhdysvalloissa tammikuussa 2021. Kuvaaja liikkui rakennuksessa mellakoitsijoiden kanssa ja kuvasi lähietäisyydeltä, kun mellakoitsijat painoivat poliisia. Kuvakaappaus Ruptlyn YouTube-kanavalta.

Lisäksi Ruptlyllä on virallinen asema Kremlin, eli Venäjän presidentinhallinnon videotoimistona. Se kuvaa maailmanlaajuiseen levitykseen kaikki Venäjän valtionhallinnon tiedotustilaisuudet.

Tutkija Susanne Spahn sanoo, että Ruptlyn emoyhtiö RT ja sen saksankieliset osastot levittävät materiaalia, joka on täysin linjassa Venäjän sisäisesti levitettävän disinformaation kanssa. Osa materiaalista on vaarallista.

– Ne rohkaisevat ihmisryhmiä, jotka ovat valmiita lähtemään kaduille ja kenties tekemään muutakin. Ne esittävät hallintomme autoritaarisina ja epädemokraattisina ja esimerkiksi väittävät, ettei koronapandemiaa ole olemassakaan, Spahn sanoo.

Tavoitteena on levittää kiistaa aiheuttavia aiheita, vahvistaa läntisiä hallituksia vastustavia voimia ja heikentää läntisiä demokratioita.

Suomessa Ruptlyn videoita ja striimejä näyttää säännöllisesti sivusto nimeltään UMV-lehti, jonka entinen päätoimittaja on tuomittu useista sivustoon liittyvistä rikoksista.

Yleisradio tai MTV eivät käytä Ruptlyn materiaaleja tällä hetkellä.

Yleisradiossa pitkään uutiskuvavaihdon esihenkilötehtävissä työskennellyt Martti Lyyra kertoo, että innokkaan ja ketterän oloisen Ruptlyn tunkeutuminen markkinoille vuonna 2013 laitettiin merkille. Vanhoihin ja kankeisiin valtionyhtiöihin verrattuna Ruptly vaikutti uudelta ja erilaiselta, kuin "Norwegian muiden lentoyhtiöiden joukossa".

– Ruptlyn tullessa markkinoille ajattelin, että aivan kuin Venäjällä syntyi öljy-yhtiöitä, siellä syntyy mediayhtiöitä. Kaikki varmasti pohtivat, mikä tulokkaan yhteys oli Venäjän valtioon, mutta tilanne oli silloin erilainen eikä asiaa mietitty niin paljon kuin nyt, Lyyra kertoo.

Lyyra muistaa ainakin yhden kerran, kun Ruptlyn materiaalia käytettiin Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan lähetyksissä: vuonna 2013, kun Greenpeacen aktivisti Sini Saarela vangittiin Murmanskissa tämän yritettyä kavuta Venäjän valtiollisen Gazpromin öljylautalle muiden ympäristöaktivistien kanssa.

Ruptlyn materiaalia käytettiin, koska muuta ei ollut saatavilla, ja uutistilanne oli suomalaisittain merkityksellinen.

Seikkanen muistelee, että hänen aikanaan Ruptly teki sisältöä myös Suomesta: se seurasi suurella mielenkiinnolla Turun jihadistista terrori-iskua elokuussa 2017 ja teki videoita myöhemmistä iskuun liittyvistä mielenosoituksista. Turun iskussa marokkolainen Abderrahman Bouanane oli puukottanut kaksi ihmistä hengiltä ja haavoittanut kahdeksaa.

Erikoisuuksia työpaikkakulttuurissa ja kovaa pöhinää

Seikkasen tehtäviin kuului myös niin kutsuttu tekijänoikeusseuranta. Hänen piti seurata verkosta, ettei Ruptlyn videoita julkaistu ilman asiakkuussopimusta. Jos luvattomia julkaisuja löytyi, Seikkasen piti lähettää julkaisijalle viesti, jossa hienovaraisesti uhattiin ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, mikäli julkaisija ei hankkisi sopimusta.

Mutta Seikkanen arvioi, että tosiasiassa tarkoitus ei koskaan ollut hakea hyvitystä luvattomasta julkaisusta, vaan luoda yhteys tekijänoikeuden rikkojiin ja saada siten lisää sopimuksellisia asiakkaita.

Hänen mukaansa Ruptly halusi laajeta. Jos tekijänoikeuden rikkojia ei saatu sähköpostitse kiinni, heitä tavoiteltiin vale-Facebook-profiililla, joka oli Ruptlyn työntekijöiden yhteiskäytössä.

Seikkanen ehdotti parempaa asiakashankintakeinoa, tuloksetta.

Työpaikassa oli Seikkasen mukaan hyviäkin puolia, esimerkiksi kivat työkaverit ja jotkut mukavat pomot.

Emilian lähimmät kollegat olivat kansainvälisiä: espanjalainen, kanadalainen, amerikkalaisia, brasilialainen, turkkilainen ja kaksi suomalaista. Osa oli Venäjältä. Suurin osa heistä ei ollut tietoinen Ruptlyn omistusrakenteesta, kytkyistä Kremliin tai firman pyrkimyksistä.

Ruptlyn ja sen tytäryhtiöiden Redfishin ja Maffickin toimintaa tutkinut saksalainen toimittaja Jan-Henrik Wiebe (siirryt toiseen palveluun) sanoo, että monet nuoret Espanjasta, Italiasta ja Kreikasta muuttavat Saksaan löytääkseen töitä ja paremman elämän. Käytännössä Ruptly hyväksikäyttää heikommassa asemassa olevia nuoria maahanmuuttajia, Wiebe arvioi.

Toimittaja Jan-Henrik Wiebe tutki venäläistä RT:tä ja sen tytäryhtiöitä Saksassa ja herätti jutuillaan saksalaisten poliitikkojen mielenkiinnon Venäjän mediavaikuttamiseen. Jan-Henrik Wiebe

– Ruptlyn kannalta on täydellistä, että monet Berliinissä asuvat nuoret tarvitsevat töitä ja hakevat niitä Ruptlystä. Nämä nuoret tulevat köyhemmistä maista, monet pakenevat kriisejä. He saattavat lähtökohtaisesti olla EU-kriittisiä. Lisäksi heillä on kielitaitoa, jota Ruptly tarvitsee eri maissa, esimerkiksi yleisöille Etelä-Amerikassa, Wiebe sanoo.

Keskeinen sijainti Euroopassa ja hyvä kielitaitoisen työvoiman tarjonta saattaa Wieben mukaan olla jopa syy sille, miksi Venäjä on sijoittanut mediakeskuksensa nimenomaan Berliiniin.

Halusimme saada yhdysvaltalaisen CNN:n käyttämään Ruptlyn logolla varustettua videota. Emilia Seikkanen

Pikkuhiljaa Seikkanen alkoi huomata työnantajansa yrityskulttuurissa uusia erikoisuuksia. Työpaikalle luotiin ilmapiiriä, jolla hänen tulkintansa mukaan oli kultin piirteitä.

Uudet työntekijät, myös asiakaspalvelijat, joilla ei ollut journalistista koulutusta, velvoitettiin seuraamaan uutisia vapaa-ajallaan. Kuukausipalkkaan sai bonusta, jos toi töihin käyttökelpoisen vinkin oman kotimaansa poliittisista tapahtumista.

Palkitsemisen avulla monista työntekijöistä tehtiin "uutisaddikteja", kuten Seikkanen kuvaa.

– Työntekijöiden tuomien vinkkien ympärille luotiin kovaa "pöhinää".

Samaan aikaan kun työntekijöiden odotettiin tuovan videoaiheita kotoa töihin, työpaikalla työntekijöitä kiellettiin ottamasta valokuvia tai kertomasta Ruptlyn toimiston osoitetta kenellekään.

Jotkut uudet työntekijät aistivat oudon ilmapiirin ja Venäjän poliittisen agendan levityksen nopeasti. Eräs amerikkalainen nuori mies tuli Ruptlyyn töihin, mutta irtisanoutui saman tien.

Lähtiessään tämä kysyi painokkaasti Seikkaselta: kai sinä tiedät, mitä täällä puuhataan.

– Vastasin: Kyllä. Mutta en voi vain lähteä.

Työpaikalla sattui epäasiallisia tilanteita. Yle Uutisten näkemät kirjalliset dokumentit osoittavat, että yksi Seikkasen työkaveri, nuori nainen, joutui seksuaalisen häirinnän kohteeksi korkeammassa asemassa olleen mieskollegansa taholta.

Kun naistyöntekijä raportoi asiasta pomoille, nämä taivuttelivat tämän olemaan ilmoittamatta asiasta poliisille. Myöhemmin naisen määräaikaista työsopimusta ei jatkettu.

Työpaikan ilmapiiri, etiikan puute ja työtehtävät alkoivat vaivata Seikkasta. Työskentely Ruptlyssä aiheutti hänelle univaikeuksia.

– Olin koko ajan varpaillani, ja minun oli vaikea luottaa uusiin ihmisiin. Henkilökohtaiset ihmissuhteeni ja elämäni alkoivat kärsiä, Seikkanen kertoo.

Muutkin työntekijät, jotka eivät sopeutuneet, väsyivät ja joutuivat sairauslomille. Muiden piti paikata poissaolijoita, ja työmäärä kasvoi.

– Monen kollegani Facebook-päivityksistä huomasi, että hekin alkoivat pikkuhiljaa menettää hermojaan.

Helmikuussa 2018 Emilia Seikkasen ja Ruptlyn tiet erosivat lopullisesti. Seikkanen irtisanottiin. Irtisanomiskeskustelussa Tabaccos ja Ruptlyn HR-johtaja sanoivat Seikkasen olleen liikaa poissa työpaikalta, Seikkanen kiisti irtisanomisen perustelun.

– Kävin asian läpi saksalaisen juristin kanssa, mutta en pitänyt järkevänä haastaa firmaa oikeuteen, koska ymmärsimme, että Saksassa ei voi saada korvausta epäillystä laittomasta irtisanomisesta, vaan vain hakea oikeudessa työpaikan palauttamista. Koen, että Ruptly rikkoi Saksan työlainsäädäntöä, eikä lainsäädäntö pystynyt suojelemaan minua, ulkomaan kansalaista, Seikkanen sanoo.

Seikkanen muutti Maltalle ja jatkoi sieltä matkaansa Suomeen, suomalaisen ex-miehensä perässä.

Seikkasen lopetettua Ruptly on laajentunut. Vuonna 2018 Matt Tabaccos antoi haastattelun, jonka mukaan Ruptly tuotti 40 uutisvideota päivässä ja sillä oli 3 000 (siirryt toiseen palveluun) videotuottajaa eri puolilla maailmaa.

Asiakkaita oli 1300 yhteensä 89 maassa.

Vuonna 2019 Ruptly julkaisi suosituimmat videosisältönsä (siirryt toiseen palveluun), kuten Wikileaks-sivuston perustajan Julian Assangen pidätys Lontoossa Ecuadorin suurlähetystöstä. Suurlähetystöstä käsin Assangen epäillään pyörittäneen Yhdysvaltojen presidentinvaalien häirintärinkiä (siirryt toiseen palveluun) liittoumassa muun muassa venäläisten sotilastiedustelun GRU:n hakkerien kanssa.

Assangea syytetään useista vakavista rikoksista, ja häntä uhkaa sadan vuoden vankeustuomio, pääasiassa muista kuin Venäjän harjoittamaan vaalihäirintään liittyvistä epäillyistä rikoksista.

Venäläinen Ruptly oli ainoa mediayhtiö, joka sai kuvattua Assangen pidätyksen huhtikuussa 2019.

Ruptlyn video poliisien käsissä huutavasta Assangesta lävisti lähes koko maailman median. Saksalainen tutkija Susanne Spahn muistuttaa, että Assange on itse työskennellyt RT:llä (siirryt toiseen palveluun) puheohjelmien juontajana vuonna 2012.

Ruptly oli ainoa tiedotusväline, joka kuvasi Julian Assangen pidätyksen Lontoossa. Ruptlyn ainutlaatuinen video lävisti koko maailman mediat. Kuvakaappaus RT:n YouTube-kanavalta.

Ruptlyn mainoskasvon ja Emilia Seikkasen rekrytoineen Tabaccosin mukaan Ruptly on uutistoimisto, joka "välittää" siitä, että se on paikalla ja "seuraa uutistapahtumia tarkemmin kuin muut". (siirryt toiseen palveluun)

Ruptlyn markkinointiviestinnässä korostetaan "riippumattomuutta, luotettavuutta ja itsenäisyyttä". Sekä Tabaccos että Ruptlyn ja Saksan RT:n toimitusjohtaja, venäläinen Dinara Toktosunova kehuvat (siirryt toiseen palveluun) videoidensa faktantarkistusta ja verifiointiprosesseja. Valeuutis-termiä Tabaccos on kutsunut toksiseksi.

Mutta missään haastattelussaan kukaan Ruptlyn edustaja ei tuo esiin, että Ruptlyn ainoa osakkeenomistaja on TV-Novosti, Venäjän hallituksen rahoittama organisaatio, joka hallinnoi myös RT:tä, Ruptlyn emoyhtiötä.

He eivät myöskään kerro, että RT on Venäjällä määritelty organisaatioksi, jolla on Venäjälle strategista merkitystä (siirryt toiseen palveluun).

Susanne Spahn kertoo, että Venäjän valtio investoi voimakkaasti maailmalla tehtävään mediatyöhön. Investoinnit näkyvät esimerkiksi Ruptlyn tytäryhtiöiden Redfishin ja Maffickin kaltaisten medioiden perustamisessa, ja kyvyssä vuokrata suuria ja kalliita mediatuotantotiloja Berliinissä.

– Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen ulkomailla on Venäjän virallinen ulkopoliittinen linjaus, joka on kirjattu Venäjän ulkopolitiikan konseptiin (siirryt toiseen palveluun). Venäläiset eivät sano, että he levittävät disinformaatiota: sen sijaan heidän mukaansa "informaatiotyön tehtävä on esittää objektiivinen kuva Venäjän federaatiosta", Spahn sanoo.

Viime vuonna Ruptly alkoi tuottaa dokumentteja, joista osan se antaa kumppaneilleen ilmaiseksi.

Uuden osaston kerrotaan tuottaneen yli 170 (siirryt toiseen palveluun) "inhimillisesti kiinnostavaa dokumenttia", esimerkiksi Kolumbian kokaiinintuotannosta ja villieläinten suojelusta Zimbabwessa. Myös arabiankielisiä palveluita Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on kehitetty.

YouTubessa Ruptlyllä on 1,63 miljoonaa tilaajaa ja Facebookissa 1,1 miljoonaa seuraajaa.

Vuonna 2020 Ruptly oli kaikkein katsotuin uutistoimisto YouTubessa. Se jätti YouTube-katsojamäärissä taakseen esimerkiksi Yhdysvaltalaisen AP:n, Kiinan Xinhuan, brittiläisen Reutersin ja ranskalaisen AFP:n, ilmenee analytiikkayhtiö Tubular Labsin (siirryt toiseen palveluun) selvityksestä.

Saksan poliitikot eivät rajoita Venäjän mediavaikuttamista

Berliinissä siis toimii laaja Venäjän valtion ylläpitämä mediaverkosto, joka nimenomaan pyrkii edistämään Kremlin etua vaikuttamalla ihmisten mielipiteisiin. Tutkija Susanne Spahnin mukaan Saksassa poliitikot eivät suhtaudu uhkaan vakavasti.

– Kun laskee yhteen kaikki sosiaalisen median kanavien käyttäjämäärät, yksin RT Deutschilla on Saksassa yli miljoona tilaajaa. Verkostoon liittyvät kaikki muutkin Venäjän vaikutuskanavat, kuten trollitehdas Pietarissa ja bottitehdas Nizhni Novgorodissa (siirryt toiseen palveluun). Tämä kokonaiskuva ei ole selkeä meidän poliitikoillemme. Edes minulla ei ole kokonaiskuvaa, koska vaikutuskanavia on niin paljon, Spahn sanoo.

Saksassa yleisen tietoisuuden puutetta aiheuttaa Spahnin mukaan liiketaloudelliset ja poliittiset intressit. Osa Saksan mediasta on omaksunut Kremlin näkökulmat eikä pidä Venäjän disinformaatiota ongelmana.

Vuonna 2018, kauan sen jälkeen kun Seikkanen oli jo lopettanut Ruptlyssä, osa saksalaisista poliitikoista heräsi.

Toimittaja Jan-Henrik Wiebe kertoo, että hänen tutkivan artikkelinsa pohjalta Saksan keskustaoikeistolainen FDP pyrki herättämään asiasta keskustelua ja kysyi Saksan liittopäiviltä (siirryt toiseen palveluun), mitä edustajat tietävät RT:stä, Ruptlystä ja näiden tytäryhtiöistä Redfishistä ja Maffickista. FDP toisti kysymyksensä (siirryt toiseen palveluun) taas viime vuonna.

Wiebe kertoo, että vakoojia ja ääriliikkeitä kartoittava Saksan kotimaan tiedustelun virasto on viime vuosina raporteissaan varoittanut Venäjän mediaverkostosta Saksassa.

Virasto on nimennyt RT Deutschin, Sputnikin sekä Ruptlyn tytäryhtiöt. Turvallisuuspalvelun mukaan ne ovat "Venäjän valtiollisia yhtiöitä, jotka haluavat esiintyä itsenäisinä medioina, vaikuttavat yhteiskuntaan hienovaraisin keinoin ja laajentavat toimintaansa".

FDP:n kysymykset tai turvallisuuspalvelun varoitukset (siirryt toiseen palveluun) eivät ole johtaneet toimenpiteisiin, eikä RT:n toimintaa ole rajoitettu.

Keväällä 2020 Saksan tiedustelupalvelut, jotka seuraavat RT Deutschin toimintaa, varoittivat tiedotustilaisuudessa saksalaisia Venäjän disinformaation kuluttamisesta, Spahn kertoo. Syynä oli se, että RT levitti disinformaatiota koronakriisistä ja väitti esimerkiksi, että käsien pesu on tarpeetonta ja siten vaaransi yleisön terveyden.

Ruptly kuvasi Hollannissa koronarajoitusten vastaisia mielenosoituksia ja levottomuuksia 25. tammikuuta 2021. Kuvakaappaus Ruptlyn YouTube-kanavalta.

Spahnin mielestä saksalaisten poliitikkojen ja viranomaisten tulisi vähintäänkin vaatia Venäjän mediayhtiöiltä läpinäkyvyyttä; käytännössä yhtiöt tulisi velvoittaa merkitsemään sisältönsä 100-prosenttisesti Venäjän valtion rahoittamaksi heti sivuston alussa, eikä piilotettuna nettisivujen uumeniin, kuten Saksan RT tekee.

– Jopa saksalaiset poliitikot antavat RT:n tytäryhtiöille Redfishille ja Maffickille haastatteluja ja siten legitimoivat niitä, eivätkä tiedä niiden olevan venäläisiä. Nämä ovat informaatiosodankäynnin välineitä, eivätkä medioita, Spahn sanoo.

Maaliskuun 4. päivänä Venäjän RT julkaisi (siirryt toiseen palveluun) jutun, jossa se kertoi saksalaispankki Commerzbankin sulkeneen sekä Ruptlyn että RT:n Saksan-toimintoja pyörittävän yrityksen tilit.

"Haluan hyvittää sen, että tein vahinkoa työskennellessäni Ruptlyssä"

Emilia Seikkanen on asunut Suomessa jo jonkin aikaa. Hän haaveilee rauhallisesta, tavallisesta suomalaisesta elämästä. Hän sanoo viihtyvänsä Suomessa ja iloitsevansa Suomen korkeasta lehdistönvapaudesta sekä medialukutaidosta.

Suomessa Seikkanen osallistui aluksi feministipuolueen toimintaan, ja siirtyi sen jälkeen vihreisiin. Hän harkitsee kirjoittavansa kirjan kokemuksistaan Yhdysvalloista muuton jälkeen.

Yhdysvaltojen presidentin alaisuudessa toimiva, tiedustelupalveluja johtava Director of National Intelligence, julkaisi tammikuussa 2017 harvinaisen raportin Kremlin vaalivaikutusoperaatioista (siirryt toiseen palveluun).

Raportin mukaan Kreml pyrki presidentti Vladimir Putinin johdolla vaikuttamaan Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin käyttämällä pääasiallisesti mediayhtiö RT:tä. RT:n kautta amerikkalaisen yleisön keskuuteen levitettiin mustamaalaavaa disinformaatiota presidenttiehdokas Hillary Clintonista ja tuettiin ehdokas Donald Trumpia.

Seikkanen perehtyi raporttiin Yle Uutisten pyynnöstä. Hän sanoo, ettei olisi mennyt töihin Ruptlyyn, jos olisi nähnyt raportin ajoissa.

– En tiennyt toiminnan laajuutta, kun otin työn. Integriteetti ja rehellisyys ovat todella tärkeitä asioita minulle. Olin pieni osa isoa koneistoa, tein paljon vahinkoa. Nyt, haluan vain hyvittää sen, että olin Ruptlyssä töissä, hän sanoo.

Silja Viitala / Yle

Seikkanen sanoo, että hänelle on kaikkein tärkeintä kertoa, mitä hän on todistanut.

– Siten yritän hyvittää sen, että koskaan työskentelin tällaisessa operaatiossa. Ymmärrän riskit, joten jos joku levittää kostoksi minusta väärää tietoa, se kertoo enemmän levittäjästä kuin minusta. En usko, että kertomukseni saa Saksaa muuttamaan medialakejaan, enkä usko, että kukaan saa koskaan Ruptlya tai Kremliä vastuuseen. Tämä on vähintä, mitä voin tehdä. Saksalaisten poliitikkojen olisi pitänyt ottaa asia vakavasti jo aiemmin.

Yle Uutiset tarjosi Saksan RT:lle ja Ruptlylle mahdollisuutta esittää oma näkemyksensä jutussa esitettyihin tietoihin ja pyysi haastattelua RT Deutschin johtajalta Dinara Toktosunovalta, joka toimii myös Ruptlyn toimitusjohtajana sekä Ruptlyn liiketoimintajohtaja Matt Tabaccosilta. Yksityiskohtaiset kysymykset lähetettiin pyynnöstä Ruptlyn markkinointi- ja viestintäjohtajalle Seán Lynnille. Toistaiseksi Yle Uutiset ei ole saanut haastattelua.

Kreml lähettää bränditöntä sisältöä eri kohderyhmille somessa Saksalainen toimittaja Jan-Henrik Wiebe sanoo, että Venäjän valtion mediayhtiöt todella ymmärtävät internetin toimintaa ja osaavat targetoida sisällön erilaisille yleisöryhmille. Vuonna 2018 Wiebe teki kansainvälisesti siteeratun paljastusjutun Ruptlyn tytäryhtiöiden somepalveluista, jotka eivät kertoneet olevansa Kremlin rahoittamia. Alun perin Wiebe huomasi, että Redfish-niminen tili tviittasi Berliinissä kuvatun videon. Videolla eräs henkilö vastusti pidätystä ja ohikulkijat hyökkäsivät poliisia vastaan. – Video meni viraaliksi. Ihmettelin, mikä tämä Redfish oli, jolla oli vasemmistolainen sävy sisällössään, Wiebe kertoo Yle Uutisille. Hän alkoi tutkia asiaa ja selvitti, että Redfish, samoin kuin toinen sometoimija Maffick, olivat Ruptlyn Saksaan perustettuja tytäryhtiöitä, joissa työskenteli samoja ihmisiä kuin Saksan RT:ssä ja Ruptlyssä. Somesisältöjä tuotettiin Ruptlyn kanssa samassa toimistorakennuksessa Lennéstrassella. Samanlaisia Venäjän RT:hen kytkeytyviä, suosittuja ja erilaisille kohderyhmille targetoituja somepalveluja löytyi sosiaalisesta mediasta lisää: esimerkiksi Facebookista Waste-Ed ympäristötietoisille ihmisille ja Back Then historian harrastajille. – Mutta somesivuillaan palvelut eivät kertoneet kytkyistään Kremliin mitään, Wiebe sanoo. Redfishin sisältö on Wieben mukaan propagandistisempaa verrattuna esimerkiksi Waste-Ediin ja muihin Kremlin somepalveluihin. Redfish käsittelee yksipuolisen poliittisesti esimerkiksi Palestiinan tilannetta, poliisiväkivaltaa ja sotilaallisia suunnitelmia. – Redfishillä on selkeä agenda ajettavanaan: se tukee äärivasemmistolaista ideologiaa, ja tavoittelee äärivasemmistolaisia ihmisiä, kuten marxilaisia. Muut levittävät myös viihteellisempiä videoita. Sekä Facebook että Twitter lisäsivät Wieben artikkelien julkaisun jälkeen Redfishin ja muiden Ruptlyn tytäryhtiöiden sometilelle merkinnän niiden Kremlin-kytköksistä. Emilia Seikkanen kertoo, että hän ei ollut henkilökohtaisesti koskaan tekemisissä Ruptlyn tytäryhtiöiden kanssa. Hän ei Ruptlyssä työskennellessään myöskään kuullut niistä.

