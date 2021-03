Tampereen areenan työmaalla aloitetaan massatestaukset – työntekijöiltä on löytynyt kymmenen koronavirustartuntaa

Tampereen kaupunki aloittaa koronaviruksen massatestaukset Tampereen areenan työmaalla. Syynä ovat työmaalta viime päivinä löytyneet kymmenen tartuntaa.

Karanteenissa on noin 50 henkilöä. Työt jatkuvat aikataulun mukaan.

Areenaa rakentavan SRV:n tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen kertoo, että koko areenan työmaan henkilöstö testataan. Tavoitteena on hoitaa epidemia mahdollisimman nopeasti ja löytää myös mahdolliset oireettomat viruksen kantajat.

– Testaukset tehdään työmaalla. Noin 400 henkilöä testataan, Hämäläinen sanoo.

Työntekijät on määrä saada testattua tämän viikon aikana. Työmaalle siirretään näytteiden ottoa varten liikuteltava testipiste.

Työmaalla yli sata yritystä

SRV on areenan pääurakoitsija. Yrityksiä työmaalla on yhteensä pitkälti yli sata. Hämäläisen mukaan tarkkaa tietoa ei ole siitä, moniko tartunnoista on tapahtunut työntekijöiden välillä.

Tampereen areenan työmaa on tähän saakka selvinnyt ilman tartuntoja. Työmaalla on ollut käytössä esimerkiksi maskipakko. Myös sosiaalitilojen ja toimistojen siivousta on tehostettu.

– Nyt vielä tehostamme siivoustöitä, Hämäläinen sanoo.

Hämäläinen kertoo, että vakavia puutteita koronatoimissa ei ole ollut. Joitakin huomautuksia on annettu maskinkäytöstä.

Tampereen areenan työmaan tartunnoista kertoi ensimmäisenä Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Tampereen areenan yläpuolelle tulee hotelli. Miikka Varila / Yle

Töitä sekä ulkona että sisällä

Areenan ja sen yhteydessä olevan hotellin työmaalla tehdään parhaillaan julkisivu- ja vesikattotöitä. Sisäpuolellla ovat käynnissä maalaus- ja tasoitetyöt, väliseinätyöt sekä talotekniikka-asennuksia. Areenan on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana.

Avajaiset ovat joulukuussa 2021, hyvissä ajoin ennen jääkiekon MM-kisoja, jotka pelataan 13.−29.5.2022 Tampereella ja Helsingissä. Semifinaalit, finaali- ja pronssiottelut sekä kaikki Leijonien ottelut pelataan Tampereella.

Areena rakentuu junaradan päälle suuren kannen päälle. Kävelymatkaa rautatieasemalta on noin 400 metriä.

Areenan lisäksi kannelle rakennetaan parhaillaan kahta tornitaloa. Vision alueesta on luonut maailmankuulu arkkitehti Daniel Libeskind.

